Amenábar dispara alarmas en Madrid al desplegar tanques durante el rodaje de 'La Fortuna'

Después de componer una de las imágenes más emblemáticas del cine español con la desierta Gran Vía de "Abre los ojos", Alejandro Amenábar ha desatado teorías conspirativas al tomar otras arterias madrileñas durante el rodaje de 'La Fortuna', su serie para Movistar+. Aprovechando el festivo en la capital del 2 de noviembre, el reputado cineasta ha invadido el paseo del Prado con tanques y otros imponentes vehículos del ejército, que han dejado perplejos a los peatones que se han cruzado con ellos.

La primera reacción de los viandantes más alarmados ha sido tomar las redes para alertar de una posible nueva medida del Gobierno de Pedro Sánchez en pleno estado de alarma, aunque la realidad era mucho menos escandalosa. Como apunta El Español, este despliegue forma parte de las grabaciones de 'La Fortuna' que han tenido lugar en puntos tan reconocibles como Atocha o Colón.

Como muchos madrileños esta mañana me topé con un insólito despliegue militar por las calles, mientras la gente debatia todo tipo de teorías. No me imaginé que fuera parte del rodaje de #LaFortuna la serie de @amenabar basada en nuestro #ElTesorodelCisneNegro ???? @paco_roca pic.twitter.com/fbfAoXSY4w