'Benidorm' sufre un descenso en su segunda semana en Antena 3. La ficción promedia un 8,6% con sus dos episodios, lo que se desgrana en un 8,9% (-2,8) y un 8,2% (-2,9). Este bajón provoca que la distancia con 'La última cena' se incremente, sobre todo con el programa de Telecinco mejorando +0,7 puntos hasta alcanzar el 13,2%. Previamente, 'Alta tensión' firmó máximo al hacerse con un 14,5%, lo que se traduce en +3,5 puntos respecto al jueves anterior.

Quien también está de enhorabuena es '¿Y si sí?', pues consigue con su tercer programa su máximo de cuota, mejorando +2,3 puntos hasta anotar un 7,8%. '9-1-1' se queda a tan solo -0,2 puntos del episodio de la semana anterior, pues cosecha un 6,6%, mientras que 'El jefe infiltrado' queda por detrás con un 5,6%.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 398.000 y 4%

'El jefe infiltrado': 543.000 y 5,6%