'Eurovisión: Europe Shine a Light' anota un pobre 7,8% en La 1 y 'Sábado deluxe' crece a un buen 18%

Logotipo 'Europe Shine a Light'

El Festival de Eurovisión 2020 no pudo realizarse por la crisis derivada del coronavirus COVID-19; por ello la UER quiso rendir un merecido homenaje a esas 41 candidaturas que no han podido participar. Lo hizo este sábado 16 de mayo, día en que debía celebrarse la gran final de Eurovisión 2020, con el especial 'Europe Shine a Light'. Este no logró conquistar a la audiencia y es que se quedó en un discreto 7,8% de share medio frente al 18% y 2,4 millones de espectadores de 'Sábado deluxe', que tras crecer +1 punto respecto a la semana anterior logró liderar sin problema alguno su franja de emisión. Paralelamente, 'laSexta noche' mejoró +0,7 puntos respecto al sábado previo y anotó un muy buen 9,3% de share y 1,1 millones de espectadores mientras que el film "La última fortaleza" se quedó en un 11,4% en la noche de Antena 3. Por su parte, "22 balas: El inmortal" logró un 5,7% en el prime time de Cuatro.

Prime time

· 'Europe Shine a Light' se queda en un discreto 7,8% en La 1

· 'Sábado deluxe' crece (+1) y lidera con un gran 18%

· 'laSexta noche' sube +0,7 y anota un muy buen 9,3% de cuota

· La película "La última fortaleza" se queda en un 11,4% en la noche de Antena 3

Telecinco

'Sábado deluxe': 2.426.000 y 18%

Antena 3

'El peliculón' "La última fortaleza": 1.859.000 y 11,4%

La 1

'Eurovisión: Europe Shine a Light': 1.262.000 y 7,8%

laSexta

'laSexta noche: previo': 960.000 y 6,5% 'laSexta noche': 1.164.000 y 9,3%

Cuatro

'First dates': 755.000 y 4,8% 'El blockbuster' "22 balas: El inmortal": 955.000 y 5,7%

La 2

'El cine de la 2: película' "Suburra": 459.000 y 2,7%

Late night

· Telecinco se lleva la franja con 'Deluxe' y 'Supervivientes' (14,5%)

· El cine de Antena 3 se queda en un 5,8% y 4,8% de cuota

· "Celda 211" anota un 4,3% de cuota de pantalla en Cuatro

Telecinco

'Supervivientes: diario': 682.000 y 14,5%

Antena 3

'Cine' "La torre del reloj": 507.000 y 5,8% 'Cine 2' "Engaños y mentiras": 222.000 y 4,8%

laSexta

*Continuación 'laSexta noche'

Cuatro

'Cine Cuatro' "Celda 211": 396.000 y 4,3% 'Entre rejas: Callejeros' "Inocentes e indultados": 170.000 y 3,8%

La 1

'Cine' "Sin control (Derailed)": 927.000 y 6,2% 'Cine 2' "Más allá del odio": 425.000 y 5,8%

La 2

'La noche temática' "Facebook y el control digital": 129.000 y 1,3% Incluye: - 'Facebook: el código al descubierto': 181.000 y 1,5% - 'Adictos a las pantallas': 87.000 y 1% 'Guggenheim Bilbao': 37.000 y 0,7% 'Parking karaoke': 22.000 y 0,5%

Sobremesa y tarde

· 'Viva la vida' se mantiene en un buen 13,9% de share medio

· "Mi hija, mi vida" destaca en la sobremesa de Antena 3 con un 12,5% de share

· "Oblivión" sobresale en Cuatro anotando un alto 7% de share medio

Telecinco

'Viva la vida': 1.822.000 y 13,9%

La 1

'Sesión de tarde' "El diario de Bridget Jones": 1.620.000 y 11,2% 'Sesión de tarde 2' "Un romance real": 1.204.000 y 9,3% 'Cine de barrio' "Venta de vargas": 774.000 y 6,5%

Antena 3

'Multicine' "Mi hija, mi vida": 1.805.000 y 12,5% 'Multicine 2' "La donante": 1.449.000 y 11,5% 'Multicine 3' "Circulo de amigas": 1.325.000 y 10,9%

laSexta

'Cine' "Invasión": 916.000 y 6,1% 'Cine 2' "Tornado de fuego": 528.000 y 3,9% 'Cine 3' "La amenaza solar": 509.000 y 4,2%

Cuatro

'Home cinema' "Oblivión": 1.012.000 y 7% 'Home cinema 2' "The Imitation Game (Descifrando Enigma)": 1.007.000 y 8,1% 'Cuatro al día:fin de semana': 626.000 y 5,2%

La 2

'Saber y ganar: fin de semana': 472.000 y 3,1% 'Grandes documentales': 433.000 y 3,1% Incluye: - 'Mississippi salvaje' "La helada": 374.000 y 2,6% - 'Mississippi salvaje' "Aguas bravas": 491.000 y 3,6% '80 cm': 409.000 y 3,2% 'Las rutas d'ambrosio' "La raia salmantina": 372.000 y 3% 'En busca del Orient Express': 333.000 y 2,8% 'El circulo maléfico de Hitler' "El auge y la caída de Reinhard Heydrich": 311.000 y 2,5% 'El circulo malefico de Hitler' "El auge de los sicofantes": 334.000 y 2,2%

Mañana

· 'Socialité' crece (+1,4) a un buen 14,6% de share en Telecinco

· 'Cuatro al día' sigue en plena forma en la sobremesa de Cuatro (6,8%)

· laSexta vuelve a destacar con su especial informativo del coronavirus (10,3%)

Telecinco

'I love tv': 26.000 y 3,2% 'Mejor llama a Kiko': 15.000 y 1,2% 'Got Talent España': 353.000 y 10% 'Mas que coches': 339.000 y 6,2% 'Supervivientes:diario': 455.000 y 7% 'Comparecencia presidente del Gobierno' "Crisis del coronavirus": 899.000 y 10,8% 'Socialité': 1.729.000 y 14,6%

Antena 3

'Bestial': 26.000 y 4,4% 'Pelopicopata': 38.000 y 4,6% 'Pelopicopata': 57.000 y 5,6% 'Pelopicopata': 87.000 y 6,8% 'Los mas...': 347.000 y 8,6% Incluye: - 'Haciendo el... humor': 218.000 y 8,5% - 'Los más tv': 403.000 y 8,9% - 'La vuelta al año en un zapping': 465.000 y 8,5% '¡ahora caigo!': 737.000 y 8% Incluye: - 'Comparecencia Presidente del Gobierno' "Crisis del coronavirus": 613.000 y 7,3%

La 1

'Masterchef': 388.000 y 10,1% 'Coronavirus: última hora': 869.000 y 10,1% Incluye: - 'Rueda de prensa' "Fernando Simón": 595.000 y 10% - 'Rueda de prensa' "Isabel Díaz Ayuso-Enrique Ruiz escudero": 584.000 y 9% - 'Comparecencia Presidente del Gobierno' "Crisis del coronavirus": 1.114.000 y 10,7%

Cuatro

'Surferos tv': 35.000 y 3,8% 'Malas pulgas': 94.000 y 4,9% 'Malas pulgas': 189.000 y 6,2% 'El encantador de perros': 293.000 y 7,1% 'Callejeros viajeros' "Bahamas": 295.000 y 5,8% 'Callejeros viajeros' "Caribe mexicano": 393.000 y 7,3% 'Planes cuatro': 438.000 y 7,9% 'Callejeros viajeros' "Playas de Tel Aviv": 518.000 y 8,2% 'Callejeros viajeros' "Playas de Croacia": 695.000 y 8,3% 'Cuatro al día: fin de semana': 804.000 y 6,8%

laSexta

'Únicos': 6.000 y 1,1% 'Únicos': 2.000 y 0,3% 'Únicos': 3.000 y 0,3% 'Bestial': 43.000 y 3,4% 'Bestial': 100.000 y 4,6% 'Zapeando': 190.000 y 4,8% 'Crea lectura: Keer más es vivir mas': 195.000 y 3,9% 'Viajeras con B' "Fuerteventura": 197.000 y 3,7% 'Equipo de investigación' "Contrarreloj": 235.000 y 4,3% 'Rueda de prensa' "Comité de seguimiento del coronavirus": 433.000 y 7,3% 'laSexta noticias: especial' "Madrid no pasa a la Fase 1": 915.000 y 10,3% Incluye: - 'Rueda de prensa' "Comparecencia de Isabel Díaz Ayuso": 554.000 y 8,6% - 'Comparecencia Presidente del Gobierno' "Crisis del coronavirus": 1.117.000 y 10,8%

La 2

'Inglés en TVE': 20.000 y 3,3% 'TV UNED': 14.000 y 1,6% 'Los conciertos de la 2' "Orquesta filarmónica de Viena": 67.000 y 3,7% 'Trucks, estrellas en la carretera' "Maíz sinaloense": 106.000 y 3,3% 'Trucks, estrellas en la carretera' "Pescado fresco": 140.000 y 3,6% 'Trucks, estrellas en la carretera' "La bella y la bestia": 110.000 y 2,5% 'Trucks, estrellas en la carretera' "La vida a 30º bajo cero": 112.000 y 2,3% 'La vida secreta del zoo': 101.000 y 1,9% 'Aquí hay trabajo' "En casa": 74.000 y 1,3% 'El hombre y la tierra' "Prisioneros del bosque": 117.000 y 1,9% 'El hombre y la tierra' "Prisioneros del bosque (2a parte)": 214.000 y 3% 'La historia de la cerveza': 252.000 y 2,5% 'Tendido cero': 171.000 y 1,3% 'Activa-2': 97.000 y 0,6%

Informativos:

En cuanto a informativos se refiere, destacar el liderazgo de 'Informativos Telecinco 15:00' (2.381.000 y 15,8%) en un ajustado duelo con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' (2.352.000 y 15,5%), mientras que 'Telediario fin de semana 1' se queda en una tercera posición al lograr un 14,5% de share medio y casi 2,2 millones de espectadores. Por la noche, 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' se convierte en la opción más vista con casi 2,3 millones de espectadores y un buen 15,8% de cuota de pantalla frente al 14,8% y 2,1 millones de espectadores de 'Informativos Telecinco 21:00' y el 8,2% de 'Telediario fin de semana 2'. En cuanto a 'laSexta noticias' se refiere, reseñar el 9,8% de la edición de mediodía y el 7,3% de la emitida en la franja de prime time.

La 1

'Teled. fin semana 1': 2.198.000 y 14,5% 'Teled. fin semana 2': 1.043.000 y 8,2%

Antena 3

'Antena 3 noticias 1 fin de semana': 2.352.000 y 15,5% 'Antena 3 noticias 2 fin de semana': 2.297.000 y 15,8%

Telecinco

'Informativos Telecinco 15:00': 2.381.000 y 15,8% 'Informativos Telecinco 21:00': 2.144.000 y 14,8%

Cuatro

'Noticias Deportes Cuatro': 454.000 y 3%

laSexta

'laSexta noticias 14h': 1.423.000 y 9,8% 'laSexta noticias 20h': 882.000 y 7,3%

Cadenas:

Telecinco es la televisión más vista del sábado con un muy buen 14% de share medio mientras que Antena 3 se queda en un 10,6% en la segunda posición del día frente al 8,9% de La 1. Por su parte, laSexta sobresale con un alto 7,1% de cuota y Cuatro anota un 5,9% de share, quedando por detrás de su inmediato competidor. Por su parte, Divinity y FDF son las dos televisiones más vistas entre las temáticas TDT junto a Energy (2,5%). Por su parte, La 2 se queda en un 2,4% de cuota.