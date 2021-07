Noche competitiva la del miércoles. Telecinco programó la primera parte de la semifinal de 'Supervivientes', que se saldó como el líder absoluto al dispararse a un 28,4%, lo que supone una mejoría de +5,7 puntos en una semana. Este dato dobló al de 'Mask Singer: adivina quién canta', que anota un 14% en su semifinal, perdiendo -1,2 puntos.

En cuanto al resto de emisiones, La 1 estrenaba la nueva temporada de 'Comando al sol' con un 6,2%. El programa cede -0,5 puntos respecto a la película del miércoles anterior. Cuatro empeoró sus datos en -1,2 puntos con "12 valientes", que anotó un 4,7%, mientras que laSexta subió +0,5 puntos al 4,4% con "El último boy scout".

· 'Supervivientes' se dispara al 28,4%. con la primera parte de la final

· 'Mask Singer' pierde -1,2 puntos y se queda en un 14%

· 'Comando al sol' se estrena con un 6,2%

· El cine de Cuatro firma un 4,7%, bajando -1,2 puntos

· La película de laSexta marca un 4,4% tras subir +0,5 puntos

'laSexta clave': 445.000 y 4,9%

'El intermedio: The very best': 513.000 y 4,6%

'Cine' "El último boy scout": 452.000 y 4,4%