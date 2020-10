'La isla de las tentaciones' crece y lidera con un gran 22% y 'Mujer' resiste con un muy buen 15,7%

Melyssa, en 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones', el reality show producido por Cuarzo para Mediaset, crece en su tercera emisión. El formato logró un muy buen 22% de share y 2.667.000 espectadores, subiendo +4,4 puntos respecto al domingo pasado y mejorando en +2,2 puntos lo anotado el miércoles anterior en su estreno. El formato logró vencer a 'Mujer (Kadin)', el fenómeno turco de Antena 3 que pese a la competencia en Telecinco consiguió un muy buen 15,7% y 1.974.000, siendo esta su episodio más visto en la noche de los miércoles. Antes, 'El hormiguero' consiguió un 14,1% frente al 17,4% de la versión "express" de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco.

Más allá de los buenos datos de las dos principales cadenas, las otras tres generalistas no vivieron una buena noche en cuanto a audiencias se refiere ya que sus apuestas no lograron buenos índices en prime time. Por un lado La 1 se quedó en un discreto 6,7% de share con el film "Eternal", mientras que laSexta anotó un bajo 4,9% de cuota media de pantalla con "El código da Vinci". 'En el punto de mira' por su parte se tuvo que conformar con un mal 3,4% en la noche de Cuatro mientras que antes, 'First Dates' consiguió un muy buen 6,9% de cuota media de pantalla.

Como es habitual, 'Antena 3 noticias 1' lidera ampliamente su franja de emisión con un alto 20% de share y 2.481.000 espectadores de media, superando sin problema a 'Informativos Telecinco 15:00' (1.931.000 y 15,6%) y 'Telediario 1' (1.251.000 y 10,1%). Por la noche, las posiciones se repiten y es que el informativo de Atresmedia es el más visto de su franja con 2.334.000 espectadores y un 16,2% de share, superando a 'Informativos Telecinco 21:00' que se queda en un 14,9% y 2.161.000 espectadores, y a 'Telediario 2', que anota un bajo 10,4% de share medio. Por su parte, 'laSexta noticias' destaca, tanto al mediodía (10,6%) como en prime time (8,4%).

Telecinco es la televisión más vista de la jornada al anotar un 16,3% de share frente al 13,5% de cuota que consigue Antena 3 en el total del día. Por su parte, La 1 se tiene que conformar con un 7,8% de cuota, siendo la tercera televisión más seguida de la jornada, mientras que laSexta anota un alto 7,4%, superando ampliamente a Cuatro, que logra un 4,8%. Nova es por otro lado la temática TDT más vista del día con un 2,7% y cerca queda FDF, que logra un muy buen 2,5% de cuota media de pantalla. Quedan por detrás Energy y Paramount Network (2,2%) y Divinity (1,9%).