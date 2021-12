El festivo de la Constitución ha hecho estragos en las ofertas de las cadenas. 'Inocentes' lidera al reunir a un 10,9%, lo que supone un aumento de +1 punto respecto al episodio de hace una semana. Por su parte, 'El debate de las tentaciones' baja -0,8 puntos en su paso a Cuatro, quedándose con un 10%. De este modo, ninguna de las dos ofertas es capaz de aprovechar el vacío dejado por 'MasterChef Celebrity'.

Telecinco prescindió del debate para emitir cine en su lugar. Sin embargo, la jugada no le salió bien, puesto que logró un discreto 8,2% con "Cincuenta sombras más oscuras", empeorando en -2,6 puntos a 'El debate de las tentaciones'. Además, es superada por La 1 y "Ocean's Thirteen", que cosecha un 9,4%. En cuanto a "¡Shazam!", con un 7,2% mejora notablemente en +2,3 puntos al dato de la película de laSexta de hace 7 días.

Antena 3

Telecinco

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 847.000 y 5,5%

'El taquillazo' "¡Shazam!": 774.000 y 7,2%