El estreno de 'Mi hija' (17,1%) arrasa en Antena 3 e 'Inocente, inocente' se mantiene en un 10,7%

Antena 3 tiene otro fenómeno entre manos. Tras acertar de lleno con el lanzamiento en el prime time de 'Mujer', que lleva meses reportando buenas cifras a la cadena de Atresmedia, ahora ha llegado el momento de otra ficción turca, 'Mi hija', que ha irrumpido con un espectacular 17,1%, que se traduce en 2,9 millones de espectadores. Además, 'Mujer' no se desinfla y firma un 18,1%, creciendo +0,9 puntos y demostrando que este tándem puede retroalimentarse a la perfección.

En segunda posición nos encontramos con "Piratas del Caribe: La venganza de Salazar", que se queda en un 11,4% en Telecinco, sirviendo a la cadena de Mediaset para imponerse a la 'Gala Inocente, inocente' (10,7%). Tras años de un descenso en picado, el evento benéfico de La 1 cae de nuevo, pero mucho menos que en años anteriores, como se puede apreciar en las cifras de debajo de estas líneas.

Audiencias de la 'Gala Inocente, Inocente' de los últimos 5 años

- 28/12/2016: 1.801.000 espectadores y 16,6%

- 28/12/2017: 1.665.000 espectadores y 15,9%

- 28/12/2018: 1.366.000 espectadores y 12,7%

- 28/12/2019: 1.142.000 espectadores y 10,9%

- 28/12/2020: 1.136.000 espectadores y 10,7%

· 'Mi hija' (17,1%) irrumpe por todo lo alto, rozando los tres millones de espectadores

· 'Socialité' vuelve al access con acierto, alcanzando un 11,9%

· La 'Gala Inocente, inocente' (10,7%) tan solo baja -0,2 puntos de un año a otro

Antena 3

Telecinco

'Socialité by Cazamariposas': 2.053.000 y 11,9%

La 1

laSexta

'El intermedio: The very best': 981.000 y 5,7%

'El taquillazo' "Diamante de sangre": 418.000 y 3,5%