AUDIENCIAS MIÉRCOLES 11 DE MARZO

'Top Chef' (10,3%) lidera ante el 'El capitán en Japón' (9,8%) y 'Pura sangre' (7,5%) en una noche de bajadas

El nuevo especial de 'El objetivo' destaca con un 7,6% mientras que 'Los gipsy kings' despiden temporada con un 4,4%.

Por RedacciónPublicado: Jueves 12 Marzo 2026 09:00 (hace 13 horas) | Última actualización: Jueves 12 Marzo 2026 09:40 (hace 12 horas)

Audiencias Miércoles 11 de Marzo de 2026

Noche a la baja para los principales espacios de la noche, si los comparamos con los datos de la semana anterior. 'Top Chef: dulces y famosos' lidera y, pese a ceder cuatro décimas, es el único formato que se mantiene por encima del doble dígito y lo hace con una entrega en la que se incorporan nuevos pasteleros VIP.

Por su parte, 'El capitán en Japón' baja al 9,8% (-0,8), aunque cuenta con más espectadores que el talent de repostería (+29.000), una cifra que podría considerarse empate técnico. Previamente, 'El hormiguero' lidera en el access con un 12,8% y más de 1,6 millones de espectadores, frente a 'La revuelta', con su 9,5% y más de 1,2 millones.

En Telecinco, 'Pura sangre' perdió dos décimas hasta marcar un 7,5%% de cuota de pantalla, quedando de nuevo por debajo de 'El objetivo', que emite nuevo especial titulado 'La factura del caos' con un 7,6% (pierde -1 punto en una semana). Por último, 'Los Gipsy Kings' cierra temporada cayendo a un 4,4% (-1,2).

Prime time

  • 'Top chef' (10,3%) lidera pese a ceder cuatro décimas
  • Pierde el doble dígito 'El capitán en Japón al firmar un 9,8% (-0,8)
  • Despide temporada 'Los gipsy kings' perdiendo -1,2 puntos (4,4%)
  • 7,5% para 'Pura sangre', que cede dos décimas
  • Buen 7,6% para 'El objetivo', aunque pierda un punto
La 1

La revuelta - Laura Pausini1.207.000 9,5%

Top chef: dulces & famosos603.000 10,3%

La 2

Como nos reímos - Goles son humores187.000 1,6%

Cifras y letras530.000 4,2%

Cifras y letras734.000 5,6%

Captcha, no soy un robot358.000 2,9%

El comisario Montalbano - Nido de víboras220.000 3,3%

Antena 3

El hormiguero - Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero1.621.000 12,8%

El capitán en Japón - Perdóname632.000 9,8%

Cuatro

First Dates590.000 4,8%

Horizonte812.000 6,4%

Los Gipsy Kings292.000 4,4%

Telecinco

First Dates990.000 7,7%

Pura sangre - Expiación577.000 7,5%

laSexta

La sexta clave555.000 4,7%

El intermedio911.000 7,1%

El objetivo: especial la factura del caos481.000 7,6%

Entrevista - Carlos Cuerpo767.000 7,5%

Late night

  • Sube +2 puntos la reposición de 'Top Chef'
  • 7,5% para la repetición de 'El capitán', que cede -1,7 puntos
  • 'Los Gipsy kings' apuntan un 3,8%, perdiendo -1 punto
  • 'Supervivientes: diario' firma un 7,8% y mejora los datos del cine
  • Pierde -2 puntos la repetición de 'Equipo de investigación'
La 1

Top chef: dulces & famosos175.000 8,5%

La 2

El arma del siglo51.000 1,8%

Conciertos Radio 3 - Micromambo11.000 0,6%

Antena 3

El capitán en América - La boda193.000 7,5%

Cuatro

Los Gipsy Kings97.000 3,8%

Telecinco

Supervivientes: diario288.000 7,8%

Gran Madrid show136.000 6,4%

El rey del mando - La magia de la tele116.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación - Los ojos del odio139.000 6,7%

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano956.000 11,4%

Valle Salvaje844.000 11,6%

La promesa1.000.000 12,8%

Malas lenguas838.000 9,4%

Aquí la Tierra1.259.000 12,0%

La 2

Saber y ganar569.000 6,1%

Grandes documentales280.000 3,5%

Mares en movimiento - el desconocido mar del norte287.000 3,4%

Tecnología animal - Cocodrilos267.000 3,5%

Malas lenguas584.000 8,0%

Fútbol: Copa de la Reina femenina - At.Madrid-Tenerife187.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.286.000 14,6%

Y ahora sonsoles754.000 9,8%

Pasapalabra1.923.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira629.000 7,6%

Lo sabe no lo sabe522.000 6,6%

Telecinco

El tiempo justo682.000 8,5%

El diario de Jorge680.000 8,6%

¡Allá tú!837.000 8,4%

laSexta

Zapeando467.000 5,4%

Más vale tarde528.000 6,9%

Mañana

La 1

La hora de La 1397.000 19,6%

Entrevista - Carlos Cuerpo447.000 21,6%

Mañaneros 360565.000 17,4%

Mañaneros 360939.000 11,6%

La 2

Arqueomanía - Antequera, un imperio del neolítico27.000 2,4%

Flash moda15.000 1,0%

Érase una vez en Tsavo - Supervivencia29.000 1,6%

Pagina2 - 8M28.000 1,4%

Aquí hay trabajo25.000 1,2%

La aventura del saber13.000 0,6%

Baserri gourmet - Antsotegi31.000 1,2%

El western de La 2 - Texas tren90.000 2,6%

El cazador96.000 1,6%

El cazador188.000 2,1%

Antena 3

Espejo publico321.000 12,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Verdel con patatas a la importancia810.000 16,4%

La ruleta de la suerte1.571.000 21,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1%

¡Toma salami! - Ruedas de prensa10.000 0,7%

Alerta cobra - La rehén19.000 1,1%

Alerta cobra - Joven, mujer y altamente explosiva39.000 2,0%

Alerta cobra - El expediente Stiller70.000 3,1%

En boca de todos266.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,8%

El programa de AR271.000 11,2%

Vamos a ver332.000 8,9%

El precio justo609.000 8,6%

laSexta

Aruser@s el humorning183.000 12,2%

Aruser@s295.000 13,1%

Al rojo vivo373.000 9,8%

Informativos

El 23,6% que apunta 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario 1' apunta un 15,1% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 10,4%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (16,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (6,7%).

La 1

Informativo territorial 1838.000 13,4%

Telediario 11.446.000 15,1%

Informativo territorial 21.127.000 11,9%

Telediario 21.504.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana251.000 14,0%

Antena 3 noticias 12.249.000 23,6%

Antena 3 noticias 22.063.000 16,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1524.000 7,5%

El desmarque Cuatro 1365.000 3,9%

Noticias Cuatro 2498.000 5,1%

Telecinco

El matinal124.000 9,7%

Informativos Telecinco 15:00994.000 10,4%

Informativos Telecinco 21:00814.000 6,7%

laSexta

laSexta noticias 14h796.000 9,6%

laSexta noticias: jugones543.000 5,6%

laSexta noticias 20h793.000 8,1%

