'Top Chef' (10,3%) lidera ante el 'El capitán en Japón' (9,8%) y 'Pura sangre' (7,5%) en una noche de bajadas

Audiencias Miércoles 11 de Marzo de 2026
Noche a la baja para los principales espacios de la noche, si los comparamos con los datos de la semana anterior. 'Top Chef: dulces y famosos' lidera y, pese a ceder cuatro décimas, es el único formato que se mantiene por encima del doble dígito y lo hace con una entrega en la que se incorporan nuevos pasteleros VIP.
Por su parte, 'El capitán en Japón' baja al 9,8% (-0,8), aunque cuenta con más espectadores que el talent de repostería (+29.000), una cifra que podría considerarse empate técnico. Previamente, 'El hormiguero' lidera en el access con un 12,8% y más de 1,6 millones de espectadores, frente a 'La revuelta', con su 9,5% y más de 1,2 millones.
En Telecinco, 'Pura sangre' perdió dos décimas hasta marcar un 7,5%% de cuota de pantalla, quedando de nuevo por debajo de 'El objetivo', que emite nuevo especial titulado 'La factura del caos' con un 7,6% (pierde -1 punto en una semana). Por último, 'Los Gipsy Kings' cierra temporada cayendo a un 4,4% (-1,2).
Joaquín y su familia, en una nueva aventura en 'El capitán en Japón'
Prime time
- 'Top chef' (10,3%) lidera pese a ceder cuatro décimas
- Pierde el doble dígito 'El capitán en Japón al firmar un 9,8% (-0,8)
- Despide temporada 'Los gipsy kings' perdiendo -1,2 puntos (4,4%)
- 7,5% para 'Pura sangre', que cede dos décimas
- Buen 7,6% para 'El objetivo', aunque pierda un punto
La revuelta - Laura Pausini1.207.000 9,5%
Top chef: dulces & famosos603.000 10,3%
Como nos reímos - Goles son humores187.000 1,6%
Cifras y letras530.000 4,2%
Cifras y letras734.000 5,6%
Captcha, no soy un robot358.000 2,9%
El comisario Montalbano - Nido de víboras220.000 3,3%
El hormiguero - Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero1.621.000 12,8%
El capitán en Japón - Perdóname632.000 9,8%
First Dates590.000 4,8%
Horizonte812.000 6,4%
Los Gipsy Kings292.000 4,4%
First Dates990.000 7,7%
Pura sangre - Expiación577.000 7,5%
La sexta clave555.000 4,7%
El intermedio911.000 7,1%
El objetivo: especial la factura del caos481.000 7,6%
Entrevista - Carlos Cuerpo767.000 7,5%
La muerte de Rosario ha desatado sospechas en 'Pura Sangre'
Late night
- Sube +2 puntos la reposición de 'Top Chef'
- 7,5% para la repetición de 'El capitán', que cede -1,7 puntos
- 'Los Gipsy kings' apuntan un 3,8%, perdiendo -1 punto
- 'Supervivientes: diario' firma un 7,8% y mejora los datos del cine
- Pierde -2 puntos la repetición de 'Equipo de investigación'
Top chef: dulces & famosos175.000 8,5%
El arma del siglo51.000 1,8%
Conciertos Radio 3 - Micromambo11.000 0,6%
El capitán en América - La boda193.000 7,5%
Los Gipsy Kings97.000 3,8%
Supervivientes: diario288.000 7,8%
Gran Madrid show136.000 6,4%
El rey del mando - La magia de la tele116.000 6,3%
Equipo de investigación - Los ojos del odio139.000 6,7%
Marta, durante una conversación en 'Sueños de libertad'
Sobremesa y tarde
- 'Sueños de libertad' se mantiene en un gran 14,6%
- 'La promesa' alcanza el millón de espectadores en La 1
- Con un 8,6%, 'El diario de Jorge' sube seis décimas
- Mejora de dos décimas para 'Lo sabe, no lo sabe' (6,6%)
- El partido de la Copa de la Reina femenina se queda en un 2,1%
Directo al grano956.000 11,4%
Valle Salvaje844.000 11,6%
La promesa1.000.000 12,8%
Malas lenguas838.000 9,4%
Aquí la Tierra1.259.000 12,0%
Saber y ganar569.000 6,1%
Grandes documentales280.000 3,5%
Mares en movimiento - el desconocido mar del norte287.000 3,4%
Tecnología animal - Cocodrilos267.000 3,5%
Malas lenguas584.000 8,0%
Fútbol: Copa de la Reina femenina - At.Madrid-Tenerife187.000 2,1%
Sueños de libertad1.286.000 14,6%
Y ahora sonsoles754.000 9,8%
Pasapalabra1.923.000 18,8%
Todo es mentira629.000 7,6%
Lo sabe no lo sabe522.000 6,6%
El tiempo justo682.000 8,5%
El diario de Jorge680.000 8,6%
¡Allá tú!837.000 8,4%
Zapeando467.000 5,4%
Más vale tarde528.000 6,9%
Los concursantes de 'La ruleta de la suerte' de la entrega del miércoles
Mañana
- Gran 21,6% para la entrevista a Carlos Cuerpo en 'La hora de La 1'
- 'La ruleta de la suerte' arrasa un día más, firmando un 21,3%
- 'El programa de Ana Rosa' se queda en un 11,2% (-1,8 en una semana)
- 8,2% para 'En boca de todos', que cede 7 décimas
- 'Al rojo vivo' baja en share, pero sube en espectadores
La hora de La 1397.000 19,6%
Entrevista - Carlos Cuerpo447.000 21,6%
Mañaneros 360565.000 17,4%
Mañaneros 360939.000 11,6%
Arqueomanía - Antequera, un imperio del neolítico27.000 2,4%
Flash moda15.000 1,0%
Érase una vez en Tsavo - Supervivencia29.000 1,6%
Pagina2 - 8M28.000 1,4%
Aquí hay trabajo25.000 1,2%
La aventura del saber13.000 0,6%
Baserri gourmet - Antsotegi31.000 1,2%
El western de La 2 - Texas tren90.000 2,6%
El cazador96.000 1,6%
El cazador188.000 2,1%
Espejo publico321.000 12,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Verdel con patatas a la importancia810.000 16,4%
La ruleta de la suerte1.571.000 21,3%
Love shopping tv1.000 0,1%
¡Toma salami! - Ruedas de prensa10.000 0,7%
Alerta cobra - La rehén19.000 1,1%
Alerta cobra - Joven, mujer y altamente explosiva39.000 2,0%
Alerta cobra - El expediente Stiller70.000 3,1%
En boca de todos266.000 8,2%
La mirada crítica160.000 8,8%
El programa de AR271.000 11,2%
Vamos a ver332.000 8,9%
El precio justo609.000 8,6%
Aruser@s el humorning183.000 12,2%
Aruser@s295.000 13,1%
Al rojo vivo373.000 9,8%
Informativos
El 23,6% que apunta 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario 1' apunta un 15,1% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 10,4%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (16,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (6,7%).
Informativo territorial 1838.000 13,4%
Telediario 11.446.000 15,1%
Informativo territorial 21.127.000 11,9%
Telediario 21.504.000 12,4%
Noticias de la mañana251.000 14,0%
Antena 3 noticias 12.249.000 23,6%
Antena 3 noticias 22.063.000 16,9%
Noticias Cuatro 1524.000 7,5%
El desmarque Cuatro 1365.000 3,9%
Noticias Cuatro 2498.000 5,1%
El matinal124.000 9,7%
Informativos Telecinco 15:00994.000 10,4%
Informativos Telecinco 21:00814.000 6,7%
laSexta noticias 14h796.000 9,6%
laSexta noticias: jugones543.000 5,6%
laSexta noticias 20h793.000 8,1%