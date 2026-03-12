'Top Chef' (10,3%) lidera ante el 'El capitán en Japón' (9,8%) y 'Pura sangre' (7,5%) en una noche de bajadas

Por Redacción | |

Noche a la baja para los principales espacios de la noche, si los comparamos con los datos de la semana anterior. 'Top Chef: dulces y famosos' lidera y, pese a ceder cuatro décimas, es el único formato que se mantiene por encima del doble dígito y lo hace con una entrega en la que se incorporan nuevos pasteleros VIP.

Por su parte, 'El capitán en Japón' baja al 9,8% (-0,8), aunque cuenta con más espectadores que el talent de repostería (+29.000), una cifra que podría considerarse empate técnico. Previamente, 'El hormiguero' lidera en el access con un 12,8% y más de 1,6 millones de espectadores, frente a 'La revuelta', con su 9,5% y más de 1,2 millones.

En Telecinco, 'Pura sangre' perdió dos décimas hasta marcar un 7,5%% de cuota de pantalla, quedando de nuevo por debajo de 'El objetivo', que emite nuevo especial titulado 'La factura del caos' con un 7,6% (pierde -1 punto en una semana). Por último, 'Los Gipsy Kings' cierra temporada cayendo a un 4,4% (-1,2).

Joaquín y su familia, en una nueva aventura en 'El capitán en Japón'

Prime time

'Top chef' (10,3%) lidera pese a ceder cuatro décimas

Pierde el doble dígito 'El capitán en Japón al firmar un 9,8% (-0,8)

Despide temporada 'Los gipsy kings' perdiendo -1,2 puntos (4,4%)

7,5% para 'Pura sangre', que cede dos décimas

Buen 7,6% para 'El objetivo', aunque pierda un punto

La 1

La revuelta - Laura Pausini1.207.000 9,5% Top chef: dulces & famosos603.000 10,3%

La 2

Como nos reímos - Goles son humores187.000 1,6% Cifras y letras530.000 4,2% Cifras y letras734.000 5,6% Captcha, no soy un robot358.000 2,9% El comisario Montalbano - Nido de víboras220.000 3,3%

Antena 3

El hormiguero - Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero1.621.000 12,8% El capitán en Japón - Perdóname632.000 9,8%

Cuatro

First Dates590.000 4,8% Horizonte812.000 6,4% Los Gipsy Kings292.000 4,4%

Telecinco

First Dates990.000 7,7% Pura sangre - Expiación577.000 7,5%

laSexta

La sexta clave555.000 4,7% El intermedio911.000 7,1% El objetivo: especial la factura del caos481.000 7,6% Entrevista - Carlos Cuerpo767.000 7,5%

La muerte de Rosario ha desatado sospechas en 'Pura Sangre'

Late night

Sube +2 puntos la reposición de 'Top Chef'

7,5% para la repetición de 'El capitán', que cede -1,7 puntos

'Los Gipsy kings' apuntan un 3,8%, perdiendo -1 punto

'Supervivientes: diario' firma un 7,8% y mejora los datos del cine

Pierde -2 puntos la repetición de 'Equipo de investigación'

La 1

Top chef: dulces & famosos175.000 8,5%

La 2

El arma del siglo51.000 1,8% Conciertos Radio 3 - Micromambo11.000 0,6%

Antena 3

El capitán en América - La boda193.000 7,5%

Cuatro

Los Gipsy Kings97.000 3,8%

Telecinco

Supervivientes: diario288.000 7,8% Gran Madrid show136.000 6,4% El rey del mando - La magia de la tele116.000 6,3%

laSexta

Equipo de investigación - Los ojos del odio139.000 6,7%

Marta, durante una conversación en 'Sueños de libertad'

Sobremesa y tarde

'Sueños de libertad' se mantiene en un gran 14,6%

'La promesa' alcanza el millón de espectadores en La 1

Con un 8,6%, 'El diario de Jorge' sube seis décimas

Mejora de dos décimas para 'Lo sabe, no lo sabe' (6,6%)

El partido de la Copa de la Reina femenina se queda en un 2,1%

La 1

Directo al grano956.000 11,4% Valle Salvaje844.000 11,6% La promesa1.000.000 12,8% Malas lenguas838.000 9,4% Aquí la Tierra1.259.000 12,0%

La 2

Saber y ganar569.000 6,1% Grandes documentales280.000 3,5% Mares en movimiento - el desconocido mar del norte287.000 3,4% Tecnología animal - Cocodrilos267.000 3,5% Malas lenguas584.000 8,0% Fútbol: Copa de la Reina femenina - At.Madrid-Tenerife187.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.286.000 14,6% Y ahora sonsoles754.000 9,8% Pasapalabra1.923.000 18,8%

Cuatro

Todo es mentira629.000 7,6% Lo sabe no lo sabe522.000 6,6%

Telecinco

El tiempo justo682.000 8,5% El diario de Jorge680.000 8,6% ¡Allá tú!837.000 8,4%

laSexta

Zapeando467.000 5,4% Más vale tarde528.000 6,9%

Los concursantes de 'La ruleta de la suerte' de la entrega del miércoles

Mañana

La 1

La hora de La 1397.000 19,6% Entrevista - Carlos Cuerpo447.000 21,6% Mañaneros 360565.000 17,4% Mañaneros 360939.000 11,6%

La 2

Arqueomanía - Antequera, un imperio del neolítico27.000 2,4% Flash moda15.000 1,0% Érase una vez en Tsavo - Supervivencia29.000 1,6% Pagina2 - 8M28.000 1,4% Aquí hay trabajo25.000 1,2% La aventura del saber13.000 0,6% Baserri gourmet - Antsotegi31.000 1,2% El western de La 2 - Texas tren90.000 2,6% El cazador96.000 1,6% El cazador188.000 2,1%

Antena 3

Espejo publico321.000 12,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano - Verdel con patatas a la importancia810.000 16,4% La ruleta de la suerte1.571.000 21,3%

Cuatro

Love shopping tv1.000 0,1% ¡Toma salami! - Ruedas de prensa10.000 0,7% Alerta cobra - La rehén19.000 1,1% Alerta cobra - Joven, mujer y altamente explosiva39.000 2,0% Alerta cobra - El expediente Stiller70.000 3,1% En boca de todos266.000 8,2%

Telecinco

La mirada crítica160.000 8,8% El programa de AR271.000 11,2% Vamos a ver332.000 8,9% El precio justo609.000 8,6%

laSexta

Aruser@s el humorning183.000 12,2% Aruser@s295.000 13,1% Al rojo vivo373.000 9,8%

Informativos

El 23,6% que apunta 'Antena 3 noticias 1' le hace liderar sin problemas en la franja de la sobremesa, donde 'Telediario 1' apunta un 15,1% e 'Informativos Telecinco 15:00' marca un 10,4%. Por la noche, se repite el mismo orden con 'Antena 3 noticias 2' (16,9%) a la cabeza, seguido de 'Telediario 2' (12,4%) y de 'Informativos Telecinco 21:00' (6,7%).

La 1

Informativo territorial 1838.000 13,4% Telediario 11.446.000 15,1% Informativo territorial 21.127.000 11,9% Telediario 21.504.000 12,4%

Antena 3

Noticias de la mañana251.000 14,0% Antena 3 noticias 12.249.000 23,6% Antena 3 noticias 22.063.000 16,9%

Cuatro

Noticias Cuatro 1524.000 7,5% El desmarque Cuatro 1365.000 3,9% Noticias Cuatro 2498.000 5,1%

Telecinco

El matinal124.000 9,7% Informativos Telecinco 15:00994.000 10,4% Informativos Telecinco 21:00814.000 6,7%

laSexta

laSexta noticias 14h796.000 9,6% laSexta noticias: jugones543.000 5,6% laSexta noticias 20h793.000 8,1%

