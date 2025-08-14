'Emanet' (3,8%) recupera el liderazgo y otras tres series de Nova se cuelan en el Top 10

Publicado: Jueves 14 Agosto 2025 09:16 (hace 55 minutos)|
Audiencias Miércoles 13 de Agosto de 2025
13,2%
10,2%
8,9%
5,0%
4,9%
3,4%
3,1%
2,9%
2,6%
2,1%
1,9%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,9%
0,6%
0,6%
0,0%
Ranking programas TDT Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
327.000
3,8%
Cine con estrella El juego del ahorcado ...
22:01
23:47
261.000
3,1%
Triunfo del amor
20:54
23:15
247.000
3,0%
Mar de amor
16:30
18:00
244.000
3,1%
C. S. I. Arrancando etiquetas
17:03
17:53
243.000
3,1%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:30
243.000
3,5%
La que se avecina Un parto, un crucero y un ...
16:04
17:34
234.000
2,8%
La que se avecina Una vágina sin vida, una ...
20:52
22:55
222.000
2,7%
C. S. I. Hechizado
16:10
17:03
222.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:34
17:55
220.000
2,9%
Ranking Energy (3,1%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. Arrancando etiquetas
17:03
17:53
243.000
3,1%
C. S. I. Hechizado
16:10
17:03
222.000
2,6%
Los FBIs
20:14
26:29
216.000
3,5%
C. S. I. Rashomama
17:53
18:45
203.000
2,8%
C. S. I. La hora de tu muerte
18:45
19:35
202.000
3,0%
Ranking FDF (2,9%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un parto, un crucero y un ...
16:04
17:34
234.000
2,8%
La que se avecina Una vágina sin vida, una ...
20:52
22:55
222.000
2,7%
Cine El legado de Bourne
22:55
25:21
208.000
3,5%
La que se avecina Un fontanero, un calentón y ...
14:28
16:04
202.000
2,4%
La que se avecina Dos juicios, un reality-show y ...
19:05
20:52
187.000
2,8%
Ranking Nova (2,6%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
15:00
16:30
327.000
3,8%
Triunfo del amor
20:54
23:15
247.000
3,0%
Mar de amor
16:30
18:00
244.000
3,1%
Amarte así, Frijolito
18:00
19:30
243.000
3,5%
Por ella... Soy Eva
19:30
20:53
212.000
3,2%
Ranking Neox (2,1%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:34
17:55
220.000
2,9%
Los Simpson
15:22
15:45
216.000
2,4%
The Big Bang Theory
17:17
17:34
206.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:34
16:56
205.000
2,5%
Los Simpson
14:58
15:22
204.000
2,4%
Ranking TRECE (1,9%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Fort Massacre
20:40
21:59
203.000
2,6%
El cascabel
21:59
24:28
196.000
2,6%
Sesión doble La gran aventura de Tarzán
16:48
18:30
174.000
2,3%
Cine western El rebelde orgulloso
18:31
20:40
173.000
2,6%
Sesión doble Misterio en el barco perdido
14:48
16:48
131.000
1,5%
Ranking BEMADtv (1,9%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Un golpe con estilo
21:04
22:37
186.000
2,2%
Cine Bienvenidos al norte
22:37
24:28
171.000
2,3%
Cine Niagara
17:51
19:19
147.000
2,1%
Cine De entre los muertos
15:28
17:51
127.000
1,5%
Cine Casablanca
19:19
21:04
111.000
1,6%
Ranking DMAX (1,7%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Megaestructuras franquistas Una potencia ...
23:26
24:20
143.000
2,2%
Aventura en pelotas
15:15
16:11
143.000
1,6%
Enigmas de nuestra historia La garduña
24:25
25:07
139.000
3,2%
Aventura en pelotas: Bienvenidos a África ...
14:21
15:15
130.000
1,7%
Pesca radical
18:56
19:50
122.000
1,8%
Ranking Paramount Network (1,7%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine con estrella El juego del ahorcado ...
22:01
23:47
261.000
3,1%
Agatha Christie Poirot El misterioso caso del ...
16:05
18:10
147.000
1,8%
Cine 88 minutos
23:48
25:46
135.000
3,0%
Los asesinatos de Midsomer Aves de rapiña
18:10
20:03
126.000
1,9%
Walker, texas ranger Grito de guerra
14:14
15:06
106.000
1,4%
Ranking Atreseries (1,6%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El mentalista Helicópteros negros
18:22
19:11
156.000
2,2%
El mentalista Blanco como la nieve
19:57
20:49
152.000
2,2%
El mentalista Agua gris
19:11
19:57
147.000
2,2%
Los misterios de la hermana Boniface Amor y ...
15:19
16:13
142.000
1,6%
Mismatch
21:58
23:01
129.000
1,5%
Ranking Divinity (1,5%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
21:42
22:28
157.000
1,8%
Tu casa a juicio
19:58
20:48
154.000
2,3%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:35
17:28
144.000
1,8%
Tu casa a juicio
19:04
19:58
131.000
2,0%
Tu casa a juicio
18:19
19:04
130.000
1,9%
Ranking Mega (España) (1,5%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Aislados (Alone)
16:26
17:13
147.000
1,8%
Aislados (Alone)
17:13
18:00
137.000
1,8%
Aislados (Alone)
15:14
16:26
120.000
1,4%
Aislados (Alone)
18:00
18:45
117.000
1,6%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
114.000
3,2%
Ranking DKiss (1,4%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa en 100 días
21:25
22:10
126.000
1,5%
Tu casa en 100 días
22:10
23:01
116.000
1,3%
Tu casa en 100 días
18:03
18:55
107.000
1,5%
Enganchada a las reformas:¡Al rescate!
23:54
24:42
99.000
1,8%
Tu casa en 100 días
20:35
21:24
95.000
1,3%
Ranking Ten (1,2%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado: Edición estelar
17:53
18:44
150.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
14:59
15:59
144.000
1,7%
Caso cerrado: Edición estelar
18:44
19:31
142.000
2,1%
Caso cerrado: Edición estelar
15:59
16:57
140.000
1,6%
Caso cerrado: Edición estelar
16:57
17:53
128.000
1,6%
Ranking Boing (1,1%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Thunderman ¿Le temes al parque?
22:38
22:59
106.000
1,2%
Somos ositos, hacia Atlantis
17:50
18:12
100.000
1,3%
Los Thunderman El mal nunca duerme
22:59
23:20
97.000
1,2%
Los Thunderman Huele a espíritu de equipo
22:13
22:34
90.000
1,0%
Tiny toons: Looniversidad
18:15
18:36
75.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
22:00
22:29
106.000
1,2%
Informativo 24h
24:00
24:30
73.000
1,3%
Telediario 1
14:57
15:36
69.000
0,8%
Telediario 2
21:00
21:42
69.000
0,9%
Informativo 24h
23:30
24:00
68.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ana y los 7 Crisis
02:30
03:12
74.000
6,7%
Cuéntame cómo pasó Fuera de lugar
24:56
26:09
71.000
2,5%
Pepa y Pepe
03:13
03:36
69.000
8,8%
Centro médico
03:37
04:10
58.000
8,9%
Centro médico
04:10
04:43
54.000
9,5%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Prorroga fútbol: Copa del rey(d) Barcelona - R. ...
23:45
24:22
117.000
1,9%
Fútbol: Copa del rey(d) Barcelona - R. ...
21:59
23:45
81.000
1,0%
Fútbol: Amistoso(d) Wsg tirol - R. Madrid
16:02
17:34
62.000
0,8%
Ciclismo: Lieja - Bastogne - Lieja(d)
13:52
15:59
42.000
0,5%
Ciclismo: Lieja - Bastogne - Lieja(d)
25:49
26:29
28.000
1,5%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Caza terrorista
21:35
23:05
74.000
0,9%
Cine Gun
23:05
24:25
69.000
1,0%
Real Madrid conecta
18:29
21:29
48.000
0,7%
Cine El magnífico aventurero
15:35
17:11
43.000
0,5%
Ciudad Real Madrid
17:18
18:23
35.000
0,5%
Ranking Squirrel (0,0%) - Miércoles, 13 de Agosto de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cadence, el valor del honor
16:46
18:22
60.000
0,8%
Cine La verdad puede matar
22:01
23:51
60.000
0,7%
Cine La selva esmeralda
18:22
20:14
59.000
0,9%
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
14:01
15:23
55.000
0,7%
Cuéntame cómo pasó Sagrillas. Exterior ...
12:48
14:01
53.000
1,2%