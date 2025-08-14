'El test' (11,3%) lidera en Antena 3 pese al acercamiento del cine de Telecinco (8,7%)

Por Redacción | |

Antena 3 ha vuelto a hacerse fuerte en el tercer prime time de la semana. Una vez más, el liderato ha sido posible gracias al cine patrio. Tras el buen rendimiento de 'A todo tren 2', el dial naranja ha apostado por 'El test' y el resultado ha sido algo inferior, pero igualmente exitoso, ya que ha sido la única opción capaz de situarse en el doble dígito al amasar un 11,3% de cuota de pantalla a lo largo de su emisión.

Así pues, 'El peliculón' pierde -1 punto completo de una semana a otra, lo cual, sumado a la subida de la oferta cinematográfica de Telecinco, supone que se recorte la brecha entre ambos contenidos. Sin embargo, el 8,7% anotado por la cadena de Mediaset con 'Desaparecida sin rastro' sigue siendo insuficiente para atemorizar a Antena 3.

La propuesta que se distancia de la cima es '¿Algo que declarar?', que desciende a su mínimo con un 7,5% de share en La 1 tras enganchar a una media de 388.000 espectadores. De la misma manera, laSexta pierde fuelle con 'Imperio', que se desploma a un paupérrimo 3,2%. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se eleva a un 5% con su visita a León, Astorga y El Bierzo.

Gerard Butler protagoniza 'Desaparecida sin rastro'

Prime time

Bajada de -0,8 puntos para '¿Algo que declarar?' (7,5%)

'Imperio' no levanta cabeza en laSexta y cae a un 3,2% (-1,1 puntos)

La reposición de 'El hormiguero' (9,6% y -0,6 puntos) pierde el doble dígito

'Viajeros Cuatro' rasca +0,3 puntos con su 5%

El cine de Telecinco pasa de un 7,3% a un 8,7%

La 1

Viaje al centro de la tele Parece que fue ayer 764.000 8,7% Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos Sin complejos 789.000 9,5% ¿Algo que declarar?388.000 7,5%

La 2

Cifras y letras317.000 4,1% Cifras y letras551.000 6,7% Documaster222.000 3,1% Incluye: - SAC: En la mente criminal El criminal en serie 220.000 2,5% - SAC: En la mente criminal El criminal en serie (Parte 2) 244.000 3,0% - SAC: En la mente criminal Adicto a matar 254.000 3,9% - SAC: En la mente criminal Adicto a matar (Parte 2) 159.000 3,4%

Antena 3

El hormiguero 19 años juntos El capitán 830.000 9,6% El peliculón El test 637.000 11,3%

Cuatro

Viajeros Cuatro Cantabria 330.000 4,1% Viajeros Cuatro Navarra 479.000 5,5% Viajeros Cuatro León 330.000 5,0%

Telecinco

First Dates844.000 9,8% Cine 5 Estrellas Desaparecida sin rastro 481.000 8,7%

laSexta

El intermedio: The very best330.000 3,8% Imperio181.000 3,2%

Pablo Chiapella se mantiene al frente de '¿Algo que declarar?'

Late night

El cine nocturno de Antena 3 (5,7%) pierde -3 puntos

La reposición de '¿Algo que declarar?' suma +1 punto con su 8,7%

'Viajeros Cuatro' también sube en el late con un 5,1% (+0,7 puntos)

La 1

¿Algo que declarar?177.000 8,7%

La 2

Ciencia forense El caso Ballesteros 118.000 3,8% Festivales de verano Jamie Cullum 28.000 1,5%

Antena 3

Cine Como la vida misma (2017) 128.000 5,7%

Cuatro

Viajeros Cuatro Ribeira Sacra 179.000 5,1% Sportium game show39.000 2,1%

Telecinco

El rey del mando Más amor, por favor 136.000 5,0% Gran Madrid show40.000 2,2%

laSexta

Imperio65.000 3,1%

'Sueños de libertad' sigue desplegando sus dramas ante un público muy fiel

Sobremesa y tarde

La 1

Malas lenguas851.000 10,2% Valle Salvaje763.000 10,2% La promesa918.000 13,2% Malas lenguas440.000 6,6% Aquí la Tierra548.000 7,7%

La 2

Saber y ganar451.000 5,2% Grandes documentales267.000 3,5% Incluye: - Los supervivientes definitivos de la naturaleza Los 20 mejores artistas 357.000 4,4% - Océanos épicos Mar abierto 294.000 3,9% - Carreteras extremas La carretera R307 177.000 2,5% - Carreteras extremas La r307 (Parte 2) 188.000 2,8% Malas lenguas241.000 3,6% Malas lenguas 2: Al cuadrado299.000 4,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.136.000 13,4% YAS verano688.000 9,7% Pasapalabra1.495.000 21,2%

Cuatro

Todo es mentira: Summer TEM430.000 5,3% Incluye: - Entrevista Fernando Grande-Marlaska 438.000 5,4% Lo sabe, no lo sabe353.000 5,3%

Telecinco

Tardear734.000 9,2% El diario de verano641.000 9,6% Agárrate al sillón530.000 7,5%

laSexta

Zapeando427.000 5,1% Más vale tarde de verano413.000 5,9%

Silvia Intxaurrondo amasa grandes datos con 'La hora de La 1'

Mañana

La 1

La hora de La 1322.000 18,6% Mañaneros 360393.000 12,4% Incluye: - Entrevista Alfonso Fernández Mañueco 374.000 11,3% Mañaneros 360693.000 9,3%

La 2

De parque en parque Parque nacional de los Picos de Europa 22.000 4,2% Flash moda18.000 2,4% Infierno arábigo Vida y muerte en las dunas 32.000 3,1% Un país para leerlo Valencia: Poblados marítimos 26.000 1,8% Reduce tu huella Illas atlánticas 43.000 2,3% El western de La 2 El árbol del ahorcado 77.000 3,3% El cazador58.000 1,9% El cazador76.000 1,7% La pirámide86.000 1,2% Saber y ganar189.000 2,2%

Antena 3

Espejo público verano320.000 12,5% Incluye: - Entrevista Fernando Clavijo 316.000 15,8% - Entrevista Alfonso Fernández Mañueco 341.000 15,0% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Rollitos de repollo rellenos de arroz y verduras 795.000 16,2% La ruleta de la suerte1.626.000 23,3%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,2% Love shopping TV1.000 0,1% ¡Toma salami! Perrea, perrea 8.000 1,0% Alerta cobra Día de ajuste de cuentas 7.000 0,6% Alerta cobra Vida robada 28.000 1,8% Alerta cobra La luchadora 64.000 3,1% En boca de todos184.000 5,7%

Telecinco

Agárrate al sillón4.000 0,9% La mirada crítica207.000 11,1% Vamos a ver verano334.000 11,5% Vamos a ver más verano616.000 9,7%

laSexta

Ventaprime3.000 0,6% Help flash5.000 0,8% ¿Quién vive ahí?18.000 2,4% ¿Quién vive ahí?33.000 2,8% Aruser@s fresh185.000 9,2% Al rojo vivo245.000 6,7% Incluye: - Entrevista Fernando Clavijo 235.000 8,9% - Entrevista Alfonso Fernández Mañueco 285.000 6,1%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' vuelve a ser el contenido más visto de toda la jornada en la televisión española. En esta ocasión, logra ese dominio con un 22,5% de cuota de pantalla y 1,953 millones de espectadores, mientras que 'Telediario 1' marca un 12,9% e 'Informativos Telecinco 15:00', un 9,7%. En la siguiente edición, se repite el mismo orden: Antena 3 gana con un 18,1%, la pública anota un 9,6% y el canal de Mediaset rubrica un 7,9%.

La 1

Telediario matinal156.000 20,2% Telediario 11.123.000 12,9% Telediario 2750.000 9,6%

Antena 3

Noticias de la mañana108.000 14,2% Antena 3 Noticias 11.953.000 22,5% Antena 3 Noticias 21.407.000 18,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1462.000 6,7% El desmarque Cuatro 1270.000 3,2% Noticias Cuatro 2369.000 5,5%

Telecinco

El matinal60.000 9,8% El matinal66.000 7,6% El matinal98.000 8,2% Informativos Telecinco 15:00838.000 9,7% Informativos Telecinco 21:00623.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h459.000 6,1% laSexta Noticias: Jugones432.000 4,9% laSexta Noticias 20h477.000 7,0% laSexta Noticias: Especial353.000 4,6%

