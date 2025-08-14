'El test' (11,3%) lidera en Antena 3 pese al acercamiento del cine de Telecinco (8,7%)

Audiencias Miércoles 13 de Agosto de 2025
Antena 3 ha vuelto a hacerse fuerte en el tercer prime time de la semana. Una vez más, el liderato ha sido posible gracias al cine patrio. Tras el buen rendimiento de 'A todo tren 2', el dial naranja ha apostado por 'El test' y el resultado ha sido algo inferior, pero igualmente exitoso, ya que ha sido la única opción capaz de situarse en el doble dígito al amasar un 11,3% de cuota de pantalla a lo largo de su emisión.
Así pues, 'El peliculón' pierde -1 punto completo de una semana a otra, lo cual, sumado a la subida de la oferta cinematográfica de Telecinco, supone que se recorte la brecha entre ambos contenidos. Sin embargo, el 8,7% anotado por la cadena de Mediaset con 'Desaparecida sin rastro' sigue siendo insuficiente para atemorizar a Antena 3.
La propuesta que se distancia de la cima es '¿Algo que declarar?', que desciende a su mínimo con un 7,5% de share en La 1 tras enganchar a una media de 388.000 espectadores. De la misma manera, laSexta pierde fuelle con 'Imperio', que se desploma a un paupérrimo 3,2%. Por su parte, 'Viajeros Cuatro' se eleva a un 5% con su visita a León, Astorga y El Bierzo.
Gerard Butler protagoniza 'Desaparecida sin rastro'
Prime time
- Bajada de -0,8 puntos para '¿Algo que declarar?' (7,5%)
- 'Imperio' no levanta cabeza en laSexta y cae a un 3,2% (-1,1 puntos)
- La reposición de 'El hormiguero' (9,6% y -0,6 puntos) pierde el doble dígito
- 'Viajeros Cuatro' rasca +0,3 puntos con su 5%
- El cine de Telecinco pasa de un 7,3% a un 8,7%
Viaje al centro de la tele 764.000 8,7%
Viaje al centro de la tele: Grandes éxitos 789.000 9,5%
¿Algo que declarar?388.000 7,5%
Cifras y letras317.000 4,1%
Cifras y letras551.000 6,7%
Documaster222.000 3,1%
Incluye:
- SAC: En la mente criminal 220.000 2,5%
- SAC: En la mente criminal 244.000 3,0%
- SAC: En la mente criminal 254.000 3,9%
- SAC: En la mente criminal 159.000 3,4%
El hormiguero 19 años juntos 830.000 9,6%
El peliculón 637.000 11,3%
Viajeros Cuatro 330.000 4,1%
Viajeros Cuatro 479.000 5,5%
Viajeros Cuatro 330.000 5,0%
First Dates844.000 9,8%
Cine 5 Estrellas 481.000 8,7%
El intermedio: The very best330.000 3,8%
Imperio181.000 3,2%
Pablo Chiapella se mantiene al frente de '¿Algo que declarar?'
Late night
- El cine nocturno de Antena 3 (5,7%) pierde -3 puntos
- La reposición de '¿Algo que declarar?' suma +1 punto con su 8,7%
- 'Viajeros Cuatro' también sube en el late con un 5,1% (+0,7 puntos)
¿Algo que declarar?177.000 8,7%
Ciencia forense 118.000 3,8%
Festivales de verano 28.000 1,5%
Cine 128.000 5,7%
Viajeros Cuatro 179.000 5,1%
Sportium game show39.000 2,1%
El rey del mando 136.000 5,0%
Gran Madrid show40.000 2,2%
Imperio65.000 3,1%
'Sueños de libertad' sigue desplegando sus dramas ante un público muy fiel
Sobremesa y tarde
- 'Malas lenguas' (6,6%) mejora a 'La pirámide' (5%) con su emisión simultánea en La 1
- Caída de -1,5 puntos para 'Agárrate al sillón' (7,5%)
- 'Sueños de libertad' cede -2,3 puntos, pero sigue en lo alto con un 13,4%
- 'Lo sabe, no lo sabe' (5,3%) asciende +0,6 puntos en una semana
- 'Zapeando' (5,1%) sufre una bajada de -0,5 puntos
Malas lenguas851.000 10,2%
Valle Salvaje763.000 10,2%
La promesa918.000 13,2%
Malas lenguas440.000 6,6%
Aquí la Tierra548.000 7,7%
Saber y ganar451.000 5,2%
Grandes documentales267.000 3,5%
Incluye:
- Los supervivientes definitivos de la naturaleza 357.000 4,4%
- Océanos épicos 294.000 3,9%
- Carreteras extremas 177.000 2,5%
- Carreteras extremas 188.000 2,8%
Malas lenguas241.000 3,6%
Malas lenguas 2: Al cuadrado299.000 4,2%
Sueños de libertad1.136.000 13,4%
YAS verano688.000 9,7%
Pasapalabra1.495.000 21,2%
Todo es mentira: Summer TEM430.000 5,3%
Incluye:
- Entrevista 438.000 5,4%
Lo sabe, no lo sabe353.000 5,3%
Tardear734.000 9,2%
El diario de verano641.000 9,6%
Agárrate al sillón530.000 7,5%
Zapeando427.000 5,1%
Más vale tarde de verano413.000 5,9%
Silvia Intxaurrondo amasa grandes datos con 'La hora de La 1'
Mañana
- ''La hora de La 1' tan solo baja -0,3 puntos con su gran 18,6%
- 'La ruleta de la suerte' arrasa con un extraordinario 23,3% (+1,6 puntos)
- 'Al rojo vivo' no remonta y desciende a un 6,7% (-0,2 puntos)
La hora de La 1322.000 18,6%
Mañaneros 360393.000 12,4%
Incluye:
- Entrevista 374.000 11,3%
Mañaneros 360693.000 9,3%
De parque en parque 22.000 4,2%
Flash moda18.000 2,4%
Infierno arábigo 32.000 3,1%
Un país para leerlo 26.000 1,8%
Reduce tu huella 43.000 2,3%
El western de La 2 77.000 3,3%
El cazador58.000 1,9%
El cazador76.000 1,7%
La pirámide86.000 1,2%
Saber y ganar189.000 2,2%
Espejo público verano320.000 12,5%
Incluye:
- Entrevista 316.000 15,8%
- Entrevista 341.000 15,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 795.000 16,2%
La ruleta de la suerte1.626.000 23,3%
Minutos musicales1.000 0,2%
Love shopping TV1.000 0,1%
¡Toma salami! 8.000 1,0%
Alerta cobra 7.000 0,6%
Alerta cobra 28.000 1,8%
Alerta cobra 64.000 3,1%
En boca de todos184.000 5,7%
Agárrate al sillón4.000 0,9%
La mirada crítica207.000 11,1%
Vamos a ver verano334.000 11,5%
Vamos a ver más verano616.000 9,7%
Ventaprime3.000 0,6%
Help flash5.000 0,8%
¿Quién vive ahí?18.000 2,4%
¿Quién vive ahí?33.000 2,8%
Aruser@s fresh185.000 9,2%
Al rojo vivo245.000 6,7%
Incluye:
- Entrevista 235.000 8,9%
- Entrevista 285.000 6,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' vuelve a ser el contenido más visto de toda la jornada en la televisión española. En esta ocasión, logra ese dominio con un 22,5% de cuota de pantalla y 1,953 millones de espectadores, mientras que 'Telediario 1' marca un 12,9% e 'Informativos Telecinco 15:00', un 9,7%. En la siguiente edición, se repite el mismo orden: Antena 3 gana con un 18,1%, la pública anota un 9,6% y el canal de Mediaset rubrica un 7,9%.
Telediario matinal156.000 20,2%
Telediario 11.123.000 12,9%
Telediario 2750.000 9,6%
Noticias de la mañana108.000 14,2%
Antena 3 Noticias 11.953.000 22,5%
Antena 3 Noticias 21.407.000 18,1%
Noticias Cuatro 1462.000 6,7%
El desmarque Cuatro 1270.000 3,2%
Noticias Cuatro 2369.000 5,5%
El matinal60.000 9,8%
El matinal66.000 7,6%
El matinal98.000 8,2%
Informativos Telecinco 15:00838.000 9,7%
Informativos Telecinco 21:00623.000 7,9%
laSexta Noticias 14h459.000 6,1%
laSexta Noticias: Jugones432.000 4,9%
laSexta Noticias 20h477.000 7,0%
laSexta Noticias: Especial353.000 4,6%