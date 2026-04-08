'Al cielo con ella' debuta en La 1 con un 12,1% frente a 'Supervivientes' (14,1%)

Por Redacción | |

La 1 ha mejorado considerablemente su rendimiento en la noche del martes al sustituir 'DecoMasters', que llegó a su fin en el último día de marzo, por 'Al cielo con ella', que finalmente ha saltado al dial azul tras frustrarse su anterior ascenso. El programa presentado por Henar Álvarez ha sido capaz de liderar en su franja con un 12,1% de cuota de pantalla, al cual ha accedido al convencer a una media de 1,044 millones de espectadores.

Por su parte, 'Supervivientes: Tierra de nadie' también domina en su respectivo y dilatado horario de emisión, aunque se resiente al anotar un 14,1% de share con 877.000 televidentes. El podio lo cierra 'En tierra lejana', que también brilla a su manera al elevarse a un más que competitivo 12,3% en Antena 3, donde congrega a 934.000 fieles.

Por último 'Código 10' remonta a un 7,5% y no da tregua a 'El taquillazo' de laSexta, que marca un 5,2%. En el access, 'La revuelta' regresa a la segunda noche de la semana y nota el impacto de la Champions League, ya que rubrica un escaso 8,7% frente al 12,8% de 'El hormiguero'.

'Supervivientes: Tierra de nadie' vuelve a destacar en Telecinco

Prime time

'Al cielo con ella' (12,1%) consigue +3,7 puntos con respecto a la final de 'DecoMasters'

+2,3 puntos para 'El hormiguero' (12,8%)

'Supervivientes: Tierra de nadie' cede -1,3 puntos con su 14,1%

La 1

La revuelta Noah Higón-Mara Barros 1.133.000 8,7% Al cielo con ella1.044.000 12,1%

La 2

Cifras y letras450.000 3,7% Cifras y letras636.000 4,8% Documaster112.000 1,2% Tom Cruise, la última estrella de cine174.000 1,5% Teatros de guerra60.000 0,9%

Antena 3

El hormiguero Paz Padilla 1.666.000 12,8% En tierra lejana934.000 12,3%

Cuatro

First Dates535.000 4,5% Horizonte912.000 7,1% Código 10463.000 7,5%

Telecinco

First Dates1.094.000 8,4% Supervivientes: Tierra de nadie877.000 14,1%

laSexta

laSexta clave509.000 4,4% El intermedio874.000 6,7% El taquillazo Políticamente incorrectos 417.000 5,2%

'En tierra lejana' se repone en Antena 3

Late night

La reposición de 'En tierra lejana' (7,9%) crece +2,3 puntos

'En el punto de mira' (6,9%) añade +4 puntos en Cuatro

El cine de laSexta (4,1%) se estabiliza y solo pierde -0,1 puntos

La 1

Diario América 24h77.000 3,9%

La 2

En busca del arte perdido El marchante de arte de Hitler 42.000 1,2% Conciertos Radio 3 Los chivatos 15.000 0,7% Documentos TV El negocio del ADN 9.000 0,5%

Antena 3

En tierra lejana243.000 7,9% Sportium game show105.000 5,7%

Cuatro

En el punto de mira Manzanas podridas 136.000 6,9%

Telecinco

Gran Madrid show149.000 7,6%

laSexta

Cine Lo contrario al amor 120.000 4,1%

'Directo al grano' es el único contenido que no alcanza el doble dígito en la tarde de La 1

Sobremesa y tarde

'Y ahora, Sonsoles' (9,9%) sigue en el unidígito pese a subir +0,7 puntos

Caída de -1,8 puntos para 'Directo al grano' (9,3%)

'El tiempo justo' (10,1%) consigue su mejor dato de 2026 tras subir +1,2 puntos

La 1

Directo al grano750.000 9,3% Valle Salvaje747.000 10,5% La promesa863.000 11,8% Malas lenguas947.000 11,7% Aquí la Tierra1.160.000 12,0%

La 2

Saber y ganar473.000 5,3% Grandes documentales251.000 3,2% La playa, la vida salvaje alrededor de la sombrilla253.000 3,1% Fauna letal Zambia 247.000 3,3% Malas lenguas456.000 6,3% Sukha99.000 1,2% Trivial Pursuit206.000 2,0%

Antena 3

Sueños de libertad1.201.000 14,2% Y ahora, Sonsoles733.000 9,9% Pasapalabra1.691.000 18,0%

Cuatro

Todo es mentira585.000 7,3% Lo sabe, no lo sabe440.000 6,0%

Telecinco

El tiempo justo794.000 10,1% El diario de Jorge712.000 9,7% ¡Allá tú!903.000 9,8%

laSexta

Zapeando479.000 5,7% Más vale tarde443.000 6,0%

'La ruleta de la suerte' arrasa en Antena 3

Mañana

La 1

La hora de La 1325.000 17,8% Mañaneros 360471.000 15,6% Mañaneros 360911.000 11,8%

La 2

Pueblo de Dios El carisma de la alegría 6.000 0,6% Arqueomanía Mundo funerario romano 8.000 0,6% La corriente de Humboldt Renovación 27.000 1,6% Viajar en tren Alemania: eisleben-Erfurt-Eisenach 30.000 1,6% Aquí hay trabajo16.000 0,8% La aventura del saber22.000 1,0% Hoteles gourmet18.000 0,8% El western de La 2 El caballero del Mississippi 78.000 2,6% El cazador82.000 1,5% El cazador181.000 2,1%

Antena 3

Espejo público330.000 13,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Brócoli con vinagreta templada 929.000 19,6% La ruleta de la suerte1.576.000 22,3%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,3% ¡Toma salami! Soy gitano 16.000 1,4% Alerta cobra Día de cobro 38.000 2,4% Alerta cobra Desde Moscú con amor 57.000 3,1% Alerta cobra Drift 55.000 2,7% En boca de todos223.000 7,3%

Telecinco

La mirada crítica139.000 8,7% El programa de Ana Rosa251.000 11,2% Entrevista Juanma Moreno Bonilla 277.000 12,3% Vamos a ver342.000 10,5% El precio justo633.000 9,7%

laSexta

Aruser@s el humorning138.000 10,7% Aruser@s273.000 13,0% Al rojo vivo328.000 9,1% Entrevista José Manuel Albares 247.000 9,2%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' es lo más visto de toda la jornada con 2,267 millones de espectadores, con los cuales genera un 24,6% de share frente al 14,3% de 'Telediario 1' y el 9,5% de 'Informativos Telecinco 15:00' (9,5%). Por la noche, el telediario de Antena 3 lidera de nuevo con un 15,6%, mientras que el del ente público firma un 11,6% y el del dial de Mediaset, un 7,5%.

La 1

Informativo territorial 1796.000 13,0% Telediario 11.322.000 14,3% Informativo territorial 2975.000 10,8% Telediario 21.364.000 11,6% Informativo 24h302.000 5,7% Informativo 24h136.000 3,6% Informativo 24h76.000 2,7%

Antena 3

Noticias de la mañana247.000 15,8% Antena 3 noticias 12.267.000 24,6% Antena 3 noticias 21.846.000 15,6%

Cuatro

Noticias Cuatro 1508.000 7,4% El desmarque Cuatro 1358.000 4,0% Noticias Cuatro 2474.000 5,4%

Telecinco

El matinal115.000 10,9% Informativos Telecinco 15:00870.000 9,5% Informativos Telecinco 21:00875.000 7,5%

laSexta

laSexta noticias 14h736.000 9,2% laSexta noticias: Jugones447.000 4,8% laSexta noticias 20h664.000 7,5%

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