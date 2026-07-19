El Francia - Inglaterra y el 'Tour de Francia', lo más visto de las TDT el sábado

Publicado: Domingo 19 Julio 2026 11:40|
Audiencias Sábado 18 de Julio de 2026
15,6%
11,2%
7,2%
6,4%
4,7%
3,5%
2,2%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
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1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
0,8%
0,7%
0,7%
0,4%
0,0%
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Ranking cadenas TDT Sábado, 18 de Julio de 2026
2,2%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
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1,3%
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1,1%
1,1%
1,0%
0,8%
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0,4%
Ranking programas TDT Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial Francia-inglaterra:3 y ...
23:00
25:02
307.000
3,7%
Tour de francia Mulhouse-le markstein ...
14:49
15:59
294.000
3,5%
Fifa world cup 2026
22:40
25:09
293.000
3,6%
Crimen en el pacifico Sara clain
21:55
23:02
214.000
2,5%
Los Simpson
14:25
14:53
184.000
2,5%
La tormenta
19:55
20:42
184.000
2,9%
Cine Horizontes de grandeza
17:52
21:03
182.000
2,6%
La tormenta
20:42
21:39
181.000
2,6%
Cine Nevada smith
18:34
20:56
178.000
2,6%
La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
14:26
16:39
177.000
2,2%
Ranking FDF (2,2%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Una ruina humana,un top gamba ...
14:26
16:39
177.000
2,2%
Cine Es por tu bien
22:20
24:00
162.000
1,8%
El pueblo
16:39
18:26
154.000
1,9%
La que se avecina Una poliza premium,un ...
20:06
22:13
153.000
2,2%
La que se avecina Un muerto en vida,un ...
18:26
20:06
146.000
2,1%
Ranking Atreseries (1,9%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Sara clain
21:55
23:02
214.000
2,5%
Crimen en el pacifico Sara clain(2 parte)
23:02
24:20
165.000
1,9%
Crimen en el paraíso
16:49
21:55
149.000
2,1%
Crimen en el paraíso
10:23
16:49
75.000
1,4%
Crimen en el pacifico Zona vip
24:20
25:07
71.000
1,0%
Ranking Energy (1,8%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Nueva York El presente es vida
21:37
22:42
148.000
1,8%
Hawai 5.0 La cura
16:01
17:02
146.000
1,7%
CSI: Nueva York Novecientos trece
18:00
18:58
129.000
1,8%
Hawai 5.0 Restos sagrados
15:00
16:01
128.000
1,5%
CSI: Nueva York Epilogo
22:42
23:30
127.000
1,4%
Ranking Teledeporte (1,8%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial Francia-inglaterra:3 y ...
23:00
25:02
307.000
3,7%
Tour de francia Mulhouse-le markstein ...
14:49
15:59
294.000
3,5%
Fifa world cup 2026
22:40
25:09
293.000
3,6%
Ny:la finalisima
22:06
22:40
124.000
1,5%
Estadio 2:mundial
14:00
14:48
95.000
1,4%
Ranking TRECE (1,7%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Nevada smith
18:34
20:56
178.000
2,6%
Cine The quest(en busca de la ciudad ...
20:56
22:32
168.000
2,2%
Cine Blanco humano
22:36
24:13
157.000
1,8%
Cine Fx2:ilusiones mortales
16:37
18:30
113.000
1,4%
Cine Fx,efectos mortales
14:42
16:34
102.000
1,2%
Ranking BEMADtv (1,7%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Horizontes de grandeza
17:52
21:03
182.000
2,6%
Cine El tren de las 3:10
15:34
17:52
151.000
1,8%
Cine Las petroleras
21:03
22:48
131.000
1,7%
Cine Joe kidd
22:48
24:34
124.000
1,4%
Cine Pacto de honor
13:59
15:34
82.000
1,1%
Ranking Neox (1,6%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
14:25
14:53
184.000
2,5%
Los Simpson
14:53
15:20
158.000
1,9%
Los Simpson
13:58
14:25
146.000
2,4%
Cine The town(ciudad de ladrones)
15:21
17:40
144.000
1,7%
Cine Testigo accidental(2006)
20:13
22:11
134.000
1,9%
Ranking Nova (1,6%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La tormenta
19:55
20:42
184.000
2,9%
La tormenta
20:42
21:39
181.000
2,6%
La tormenta
18:07
19:01
168.000
2,3%
La tormenta
19:01
19:55
166.000
2,4%
La tormenta
21:39
22:05
163.000
2,1%
Ranking Divinity (1,4%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños
21:24
22:28
123.000
1,5%
Reformas zombies
16:45
17:47
117.000
1,4%
Reformas zombies
15:40
16:45
116.000
1,4%
La casa de mis sueños Amy y graham
18:39
19:24
113.000
1,6%
La casa de mis sueños Belinda y tiago
17:47
18:39
109.000
1,5%
Ranking DMAX (1,4%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Desmontando la historia
15:55
16:52
125.000
1,5%
Control de carreteras
19:40
20:01
113.000
1,7%
091 alerta policia
21:52
22:43
111.000
1,3%
Desmontando la historia Fantasmas del salvaje ...
16:52
17:48
109.000
1,3%
Ingenieria abandonada
14:58
15:55
108.000
1,3%
Ranking Veo7 (1,3%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias Reduciendo ...
19:28
20:18
174.000
2,6%
Blue bloods,familia de policias
18:36
19:28
139.000
2,0%
Blue bloods,familia de policias Olvidar y ...
17:52
18:36
120.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Por ...
22:37
23:23
115.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
20:18
21:07
112.000
1,7%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Fin de semana 24h
22:30
22:58
99.000
1,1%
Fin de semana 24h
22:02
22:30
98.000
1,2%
Fin de semana 24h:en directo Incendio en las ...
13:24
13:30
94.000
2,3%
D.reg(audiencia abierta)
14:21
14:52
88.000
1,2%
D.reg(fin de semana 24h)
10:01
14:21
81.000
2,5%
Ranking Mega (España) (1,1%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Batalla de restaurantes
21:16
22:43
123.000
1,5%
¿Quién da más? Mentiras selladas
15:39
16:00
108.000
1,3%
¿Quién da más? ¡ahi llega calvin!
15:14
15:39
97.000
1,1%
¿Quién da más? El rey de la subasta
14:48
15:14
94.000
1,2%
Batalla de restaurantes
22:43
24:20
93.000
1,0%
Ranking DKiss (1,1%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Si,quiero ese vestido(uk)
14:38
15:31
98.000
1,2%
Si,quiero ese vestido
15:58
16:53
89.000
1,0%
Si,quiero ese vestido
16:53
17:48
82.000
1,0%
Si,quiero ese vestido(lancashire)
11:42
12:31
72.000
2,6%
Si,quiero ese vestido(uk)
13:49
14:38
69.000
1,1%
Ranking Squirrel (1,0%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El ladron de shanghai
17:15
18:44
96.000
1,3%
Cine Extremadamente peligrosa
18:44
20:35
90.000
1,3%
El ladron de shanghai
15:38
17:15
88.000
1,0%
Cine 90 minutos
22:06
23:46
87.000
1,0%
Cine El cobrador
20:35
22:06
66.000
0,9%
Ranking Ten (0,8%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:58
16:58
78.000
0,9%
Snapped
23:42
24:37
77.000
1,0%
Caso cerrado
14:56
15:58
70.000
0,8%
Snapped
25:33
26:21
65.000
2,2%
Caso cerrado
16:58
17:59
64.000
0,8%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
10:37
10:45
102.000
4,4%
Bluey
10:45
10:52
100.000
4,3%
Bluey
10:29
10:36
96.000
4,2%
Bluey
16:47
16:53
95.000
1,1%
Bluey
10:22
10:29
93.000
4,2%
Ranking Boing (0,7%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:43
14:54
97.000
1,2%
El show de tom y jerry
17:43
17:50
85.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:32
14:43
85.000
1,1%
El show de tom y jerry
17:50
17:57
82.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
20:37
20:47
78.000
1,2%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Sábado, 18 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La fiebre de la pradera
21:37
23:03
90.000
1,1%
Cine Siete minutos para morir
17:41
19:05
42.000
0,6%
Cine Ashanti
15:36
17:41
32.000
0,4%
Penaltis futbol:champions league(d) Manchester ...
20:46
20:57
29.000
0,4%
Cine Una larga fila de cruces
23:03
24:52
25.000
0,3%