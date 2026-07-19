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Audiencias El festival de goles entre Francia e Inglaterra se queda con 2,79 millones y un 33,9% en La 1

AUDIENCIAS SÁBADO 18 DE JULIO

El festival de goles entre Francia e Inglaterra se queda con 2,79 millones y un 33,9% en La 1

En La 2, 'Malas lenguas noche' aguanta frente al fútbol con un 5%. La 1 lidera el día con un 15,6% de share.

El festival de goles entre Francia e Inglaterra se queda con 2,79 millones y un 33,9% en La 1
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Domingo 19 Julio 2026 12:04 (hace 27 minutos)

Audiencias Sábado 18 de Julio de 2026

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Prime time

La 1

Informe semanal969.000 12,5%

NY: la finalísima929.000 11,0%

FIFA World Cup 20262.597.000 31,6%

Fútbol: Copa mundial 2.793.000 33,9%

La 2

Malas lenguas noche366.000 5,0%

Antena 3

Antena 3 presenta 760.000 9,2%

La voz kids: camino al éxito643.000 7,5%

Cuatro

First Dates397.000 5,1%

El blockbuster 483.000 5,9%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir500.000 6,9%

laSexta

Sábado clave271.000 3,6%

laSexta Xplica278.000 3,7%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial783.000 20,3%

Diario América 24h259.000 11,4%

La 2

La noche temática 85.000 3,6%

Expongo a mis hijos en redes sociales77.000 3,4%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos212.000 5,1%

Cuatro

Cine Cuatro 155.000 4,8%

Telecinco

Gran Madrid Show83.000 3,7%

laSexta

Equipo de investigación 106.000 4,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.156.000 13,5%

Tour de Francia 1.144.000 13,6%

Sesión de tarde 678.000 9,3%

NY: la finalísima518.000 7,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana389.000 4,6%

Grandes documentales288.000 3,6%

Bosques de rivera287.000 3,4%

Gigantes y salvajes 297.000 3,7%

El mundo de los océanos 270.000 3,7%

Esto es España 270.000 3,8%

Días de cine172.000 2,5%

Cómo nos reímos 123.000 1,9%

Cómo nos reímos 216.000 3,1%

Antena 3

Multicine 1.108.000 13,3%

Multicine 2 859.000 11,9%

Multicine 3 629.000 9,6%

Cuatro

Home cinema 624.000 7,4%

Home cinema 2 584.000 8,1%

Telecinco

El show de Paz612.000 7,4%

Fiesta686.000 10,0%

laSexta

Cine 434.000 5,2%

Cine 2 300.000 4,2%

Mañana

La 1

Audiencia abierta216.000 10,1%

Viaje al centro de la tele 222.000 9,5%

Viaje al centro de la tele 267.000 10,2%

Viaje al centro de la tele 299.000 9,7%

D Corazón604.000 10,9%

La 2

Diario de un nómada: ruta del ámbar 11.000 1,5%

Los conciertos de la 2 28.000 2,4%

Los conciertos de la 2 44.000 2,7%

En lengua de signos36.000 1,9%

Agrosfera83.000 3,8%

Arqueomanía 68.000 2,8%

Arqueomanía 63.000 2,4%

¡Qué animal! 80.000 2,9%

Jardines con historia 111.000 3,9%

Jardines con historia 100.000 3,2%

Página 2 106.000 2,9%

Tendido cero113.000 2,3%

Mi familia en la mochila. Ruta España 98.000 1,4%

Saber y ganar: fin de semana173.000 2,1%

Antena 3

Los más...41.000 3,2%

Los más TV40.000 3,2%

Tu cara me suena304.000 12,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 457.000 12,7%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 654.000 14,5%

La ruleta de la suerte1.261.000 18,4%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,4%

¡Toma salami! 20.000 2,6%

Volando voy 52.000 4,1%

Volando voy 199.000 9,5%

Viajeros Cuatro 217.000 7,9%

Viajeros Cuatro 336.000 8,7%

Telecinco

Enforma1.000 0,2%

Love shopping TV6.000 0,9%

Got Talent España74.000 4,6%

Más que coches100.000 3,8%

El precio justo184.000 5,4%

El precio justo461.000 7,2%

laSexta

Equipo de investigación 32.000 3,8%

Crea lectura: leer más es vivir más37.000 3,1%

Equipo de investigación 85.000 5,4%

Equipo de investigación 145.000 6,8%

Equipo de investigación 161.000 6,3%

Equipo de investigación 171.000 5,7%

Equipo de investigación 248.000 6,2%

Informativos

En la sobremesa del sábado, el movimiento más llamativo respecto al fin de semana anterior llega de Telecinco: 'Informativos Telecinco 15:00' sube 1,3 puntos hasta el 7,9%, el mayor avance porcentual de la franja. En el extremo contrario, Antena 3 cede terreno con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana', que baja 1,5 puntos hasta el 20,0%, aunque mantiene el liderazgo con claridad. 'Telediario fin de semana 1' se mantiene prácticamente estable con un leve repunte de 0,1 puntos hasta el 14,5%, consolidando la segunda posición de La 1.

En la noche, el dato más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que escala 1,7 puntos respecto al sábado anterior hasta el 5,9%, la subida más pronunciada de la franja. 'Noticias Cuatro 2', en cambio, retrocede 1,2 puntos hasta el 6,7%, perdiendo parte del terreno ganado la semana pasada. 'Informativos Telecinco 21:00' también afloja ligeramente, con una caída de 0,4 puntos hasta el 8,5%, aunque sigue siendo el informativo de noche más visto del día.

La 1

Fin de semana 24h235.000 20,8%

Teled. fin semana 11.203.000 14,5%

Teled. fin semana 2998.000 14,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.676.000 20,0%

Antena 3 noticias 2 fin de semana949.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1506.000 7,8%

El desmarque Cuatro 1447.000 5,4%

Noticias Cuatro 2427.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00663.000 7,9%

Informativos Telecinco 21:00607.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h507.000 7,7%

La Sexta deportes 1355.000 4,3%

laSexta noticias 20h378.000 5,9%

La Sexta deportes 2246.000 3,6%

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