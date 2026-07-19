Por Redacción |

Prime time

La 1

Informe semanal969.000 12,5% NY: la finalísima929.000 11,0% FIFA World Cup 20262.597.000 31,6% Fútbol: Copa mundial Francia-Inglaterra: 3 y 4 2.793.000 33,9%

La 2

Malas lenguas noche366.000 5,0%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 760.000 9,2% La voz kids: camino al éxito643.000 7,5%

Cuatro

First Dates397.000 5,1% El blockbuster Prisioneros 483.000 5,9%

Telecinco

Hay una cosa que te quiero decir500.000 6,9%

laSexta

Sábado clave271.000 3,6% laSexta Xplica278.000 3,7%

Late night

La 1

Estudio estadio: mundial783.000 20,3% Diario América 24h259.000 11,4%

La 2

La noche temática Atrapados en la red 85.000 3,6% Expongo a mis hijos en redes sociales77.000 3,4%

Antena 3

La voz kids: grandes momentos212.000 5,1%

Cuatro

Cine Cuatro Cien años de perdón 155.000 4,8%

Telecinco

Gran Madrid Show83.000 3,7%

laSexta

Equipo de investigación El reincidente 106.000 4,4%

Sobremesa y tarde

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.156.000 13,5% Tour de Francia Mulhouse-Le Markstein Fellering 1.144.000 13,6% Sesión de tarde A propósito de Henry 678.000 9,3% NY: la finalísima518.000 7,9%

La 2

Saber y ganar: fin de semana389.000 4,6% Grandes documentales288.000 3,6% Bosques de rivera287.000 3,4% Gigantes y salvajes Gigantes en tierras altas 297.000 3,7% El mundo de los océanos La vida en el arrecife 270.000 3,7% Esto es España Córdoba 270.000 3,8% Días de cine172.000 2,5% Cómo nos reímos La Trinca 123.000 1,9% Cómo nos reímos La caja tonta 216.000 3,1%

Antena 3

Multicine Falsa evidencia 1.108.000 13,3% Multicine 2 Mamá te quiere 859.000 11,9% Multicine 3 Secretos ocultos 629.000 9,6%

Cuatro

Home cinema La hora señalada 624.000 7,4% Home cinema 2 Un espacio entre nosotros 584.000 8,1%

Telecinco

El show de Paz612.000 7,4% Fiesta686.000 10,0%

laSexta

Cine Baywatch: los vigilantes de la playa 434.000 5,2% Cine 2 ¡Shazam! la furia de los dioses 300.000 4,2%

Mañana

La 1

Audiencia abierta216.000 10,1% Viaje al centro de la tele Tocando el cielo 222.000 9,5% Viaje al centro de la tele Especial Mercedes Mila 267.000 10,2% Viaje al centro de la tele 70 y pop 299.000 9,7% D Corazón604.000 10,9%

La 2

Diario de un nómada: ruta del ámbar El paso del Stelvio, joya del Tirol italiano 11.000 1,5% Los conciertos de la 2 Temporada de conciertos 2025-2026 28.000 2,4% Los conciertos de la 2 Temporada de conciertos 2025-2026 44.000 2,7% En lengua de signos36.000 1,9% Agrosfera83.000 3,8% Arqueomanía Décimo aniversario (reapertura): Museo Arqueológico Nacional 68.000 2,8% Arqueomanía Los caminos del Neolítico 63.000 2,4% ¡Qué animal! Cánidos 80.000 2,9% Jardines con historia Barcelona: Park Güell 111.000 3,9% Jardines con historia Jardines de Santa Clotilde 100.000 3,2% Página 2 Vanesa Freixa 106.000 2,9% Tendido cero113.000 2,3% Mi familia en la mochila. Ruta España Teruel 98.000 1,4% Saber y ganar: fin de semana173.000 2,1%

Antena 3

Los más...41.000 3,2% Los más TV40.000 3,2% Tu cara me suena304.000 12,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Popietas de gallo con jamón 457.000 12,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Blanqueta de ternera 654.000 14,5% La ruleta de la suerte1.261.000 18,4%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,4% ¡Toma salami! Las Vegas 20.000 2,6% Volando voy Costa da Morte (norte), A Coruña 52.000 4,1% Volando voy Sierra del Segura, Albacete 199.000 9,5% Viajeros Cuatro Túnez 217.000 7,9% Viajeros Cuatro Sídney 336.000 8,7%

Telecinco

Enforma1.000 0,2% Love shopping TV6.000 0,9% Got Talent España74.000 4,6% Más que coches100.000 3,8% El precio justo184.000 5,4% El precio justo461.000 7,2%

laSexta

Equipo de investigación El fenómeno sin gluten 32.000 3,8% Crea lectura: leer más es vivir más37.000 3,1% Equipo de investigación Los fakes del consumo 85.000 5,4% Equipo de investigación Menús de la vergüenza 145.000 6,8% Equipo de investigación Tráfico de estrellas 161.000 6,3% Equipo de investigación Guía Michelin: lluvia de estrellas 171.000 5,7% Equipo de investigación Bares (de siempre) en extinción 248.000 6,2%

Informativos

En la sobremesa del sábado, el movimiento más llamativo respecto al fin de semana anterior llega de Telecinco: 'Informativos Telecinco 15:00' sube 1,3 puntos hasta el 7,9%, el mayor avance porcentual de la franja. En el extremo contrario, Antena 3 cede terreno con 'Antena 3 noticias 1 fin de semana', que baja 1,5 puntos hasta el 20,0%, aunque mantiene el liderazgo con claridad. 'Telediario fin de semana 1' se mantiene prácticamente estable con un leve repunte de 0,1 puntos hasta el 14,5%, consolidando la segunda posición de La 1.

En la noche, el dato más destacado es el de 'laSexta noticias 20h', que escala 1,7 puntos respecto al sábado anterior hasta el 5,9%, la subida más pronunciada de la franja. 'Noticias Cuatro 2', en cambio, retrocede 1,2 puntos hasta el 6,7%, perdiendo parte del terreno ganado la semana pasada. 'Informativos Telecinco 21:00' también afloja ligeramente, con una caída de 0,4 puntos hasta el 8,5%, aunque sigue siendo el informativo de noche más visto del día.

La 1

Fin de semana 24h235.000 20,8% Teled. fin semana 11.203.000 14,5% Teled. fin semana 2998.000 14,2%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.676.000 20,0% Antena 3 noticias 2 fin de semana949.000 13,2%

Cuatro

Noticias Cuatro 1506.000 7,8% El desmarque Cuatro 1447.000 5,4% Noticias Cuatro 2427.000 6,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00663.000 7,9% Informativos Telecinco 21:00607.000 8,5%

laSexta

laSexta noticias 14h507.000 7,7% La Sexta deportes 1355.000 4,3% laSexta noticias 20h378.000 5,9% La Sexta deportes 2246.000 3,6%

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