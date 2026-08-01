Publicado: Sábado 1 Agosto 2026 10:34 (hace 1 hora)|
Audiencias Viernes 31 de Julio de 2026
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Ranking cadenas TDT Viernes, 31 de Julio de 2026
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Ranking programas TDT Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Los Simpson
16:07
16:32
249.000
2,9%
Cuento de una noche
21:53
23:45
249.000
3,1%
Los Simpson
15:43
16:07
240.000
2,8%
Los Simpson
15:20
15:43
237.000
2,7%
Cuento de una noche
21:45
21:53
231.000
2,8%
The Big Bang Theory
16:32
16:54
227.000
2,8%
Cine western El sheriff de dodge city
18:54
20:30
225.000
3,4%
The Big Bang Theory
17:40
17:57
220.000
2,9%
La que se avecina Un vacio de poder,una ...
14:50
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218.000
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The Big Bang Theory
17:17
17:40
213.000
2,8%
Ranking FDF (2,2%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La que se avecina Un vacio de poder,una ...
14:50
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La que se avecina Un mayorista reinsertado,un ...
20:19
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La que se avecina Un espacio cultureta,una ...
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La que se avecina Un resistencia heroica,una ...
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La que se avecina Un sabotaje,una mami coleguiti ...
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Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cuento de una noche
21:53
23:45
249.000
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Cuento de una noche
21:45
21:53
231.000
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Emanet
15:00
16:30
209.000
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Cuidado con el angel
16:30
17:50
206.000
2,6%
Abismo de pasion
20:00
21:43
204.000
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Ranking DMAX (1,9%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Expedicion:archivos del pasado
15:22
16:15
174.000
2,0%
La fiebre del oro
17:09
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168.000
2,2%
La fiebre del oro
16:15
17:09
153.000
1,9%
La fiebre del oro:salvando la mina
18:04
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151.000
2,2%
La fiebre del oro:salvando la mina
19:47
20:34
140.000
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Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los Simpson
16:07
16:32
249.000
2,9%
Los Simpson
15:43
16:07
240.000
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Los Simpson
15:20
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237.000
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The Big Bang Theory
16:32
16:54
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The Big Bang Theory
17:40
17:57
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Ranking Energy (1,7%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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CSI: 418/427
17:40
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189.000
2,5%
CSI: :vegas Firmado,sellado,entregado
16:45
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166.000
2,1%
CSI: Se hombre
18:32
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144.000
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CSI: Miami La porra de la muerte
24:53
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4,1%
CSI: Miami Hundiéndose
24:01
24:53
139.000
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Ranking TRECE (1,7%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine western El sheriff de dodge city
18:54
20:30
225.000
3,4%
Tu cine La mano solitaria
20:44
22:04
162.000
2,1%
Sesion doble Tuareg
16:58
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161.000
2,1%
Trece y cope es noticia
20:30
20:44
158.000
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Classics Space cowboys
22:04
24:13
153.000
2,0%
Ranking Atreseries (1,6%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el paraíso
21:12
26:10
135.000
2,2%
Los misterios de murdoch Fiebre de ...
16:53
17:48
127.000
1,6%
Los misterios de murdoch El misterio de ...
17:48
18:36
110.000
1,5%
Los misterios de murdoch Sangre y circos
15:58
16:53
102.000
1,2%
Los misterios de murdoch Once pisos
15:02
15:58
92.000
1,1%
Ranking BEMADtv (1,5%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
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Final
Espectadores
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Cine Horizontes de grandeza
17:56
21:03
163.000
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Cine El tren de las 3:10 de james mangold
15:34
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Cine Texas rangers
21:03
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141.000
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Cine El asesinato de jesse james por el cobarde ...
22:23
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84.000
1,2%
Cine Las petroleras
13:58
15:34
56.000
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Ranking Canal 24 Horas (1,4%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Informativo 24h
23:00
23:26
124.000
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Informativo 24h
22:30
23:00
111.000
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D.reg(informativo 24h)
15:44
16:26
92.000
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Telediario 2
20:58
21:39
88.000
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Telediario 1
14:55
15:31
82.000
1,0%
Ranking DKiss (1,3%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Un dia en mi cuerpo
21:59
22:54
116.000
1,4%
Como reconocer a un psicopata
17:37
18:03
110.000
1,5%
Como reconocer a un psicopata
17:15
17:37
107.000
1,4%
Renovacion sin demolicion
14:38
15:29
98.000
1,2%
Soy increible
22:54
23:43
96.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,2%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine El legado de las mentiras
22:01
23:46
126.000
1,5%
Las minas del rey salomon
18:40
20:12
116.000
1,7%
Las minas del rey salomon
17:12
18:40
112.000
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Cine Justice(2017)
15:38
17:12
98.000
1,2%
Cine Caza en la noche
23:46
25:08
96.000
1,8%
Ranking Veo7 (1,1%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Blue bloods,familia de policias
20:28
21:13
95.000
1,3%
The Closer Quema controlada
15:51
16:34
92.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias El precio de la ...
21:13
22:01
85.000
1,1%
The Closer Desaparición
17:25
18:10
83.000
1,1%
Blue bloods,familia de policias Repercusiones ...
19:40
20:28
82.000
1,3%
Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
9-1-1
21:57
22:49
107.000
1,3%
9-1-1 Dejarlo ir
22:49
23:52
95.000
1,2%
Chicago Fire Proteger a un niño
21:01
21:57
95.000
1,2%
Chicago Fire Sin rastro
19:32
20:10
92.000
1,4%
Chicago Fire Encuentrala y cierrala
18:36
19:32
88.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Aislados(alone)
17:04
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105.000
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Aislados(alone) El troll
15:50
17:04
100.000
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Aislados(alone) Aterrizaje forzoso
19:28
20:10
97.000
1,5%
Forjado a fuego Ida
21:56
22:42
91.000
1,1%
Forjado a fuego El khanda
22:42
23:35
80.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,8%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Los green en la gran ciudad
18:32
18:43
107.000
1,5%
Los green en la gran ciudad
19:04
19:14
85.000
1,2%
Cine Operacion cacahuete
17:15
18:31
85.000
1,1%
Los green en la gran ciudad
18:53
19:04
83.000
1,2%
Los green en la gran ciudad
18:43
18:53
82.000
1,2%
Ranking Boing (0,7%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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El asombroso mundo de Gumball
16:34
16:45
111.000
1,3%
El asombroso mundo de Gumball
16:23
16:34
109.000
1,3%
Doraemon,el gato cosmico
14:25
14:36
88.000
1,2%
Doraemon,el gato cosmico
14:36
14:47
84.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
14:15
14:22
83.000
1,3%
Ranking Ten (0,7%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Conocia a mi asesino
25:50
26:11
60.000
2,6%
Caso cerrado
17:29
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59.000
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Caso cerrado
16:27
17:29
58.000
0,7%
Crimenes en las vegas
24:56
25:50
54.000
1,6%
Caso cerrado
15:22
16:27
53.000
0,6%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Stark el pistolero
21:35
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82.000
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Cine El escuadron de la muerte
23:17
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78.000
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Cine Tarzan y el arco iris
15:38
17:14
60.000
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Historia que tu hiciste La decimocuarta:final ...
17:24
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33.000
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Ciudad real madrid
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33.000
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Ranking Teledeporte (0,5%) - Viernes, 31 de Julio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Jjoo previ baloncesto Francia-estados ...
21:25
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62.000
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Tour de france:grand depart barcelone 2026 ...
15:40
15:51
57.000
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Jjoo post baloncesto Francia-estados ...
23:07
23:13
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Natacion artistica:campeonato de europa femenino ...
18:00
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48.000
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Natacion:campeonato de europa de saltos(d) ...
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