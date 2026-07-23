Netflix pone fecha al estreno de 'Aquel', la serie biográfica sobre Raphael

Por Fidel Conejero |

Netflix ya ha puesto fecha al estreno de 'Aquel'. La plataforma ha anunciado que la serie biográfica basada en la vida de Raphael llegará en exclusiva a España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre. Junto al anuncio, el servicio de streaming también ha compartido las primeras imágenes de esta ficción que repasará el recorrido vital y profesional de uno de los artistas más importantes de la música española.

Compuesta por ocho episodios, 'Aquel' recorrerá la trayectoria del cantante desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta su consolidación como una estrella internacional. La serie también mostrará el lado más personal del artista de Linares, abordando tanto sus grandes éxitos como los conflictos y las sombras que le han acompañado a lo largo de su carrera, en un viaje que llevará la acción desde Madrid hasta ciudades como Las Vegas, Moscú, París o Acapulco.

Carlos Santos en una imagen promocional de 'Aquel'

Javier Morgade y Carlos Santos interpretan a Raphael

La producción corre a cargo de DLO Producciones, responsable de títulos como 'El jardinero' o 'Ni una más', en asociación con Caracol Televisión. La dirección está firmada por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, mientras que el guion ha sido desarrollado por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó. José Manuel Lorenzo ejerce como productor y Jacobo Martos participa como productor asociado.