Por Diego López |

Apple ha anunciado hoy el final de 'The Morning Show', la serie de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon con la que lanzó su servicio de streaming hace siete años. La quinta temporada, que se estrenará a comienzos de 2027, será por tanto la última.

La serie, que supuso el regreso de Aniston a la televisión tras 'Friends', ha sido todo un experimento para Apple, que fue cambiando su temática incluso antes de que viera la luz. Inicialmente concebida como la rivalidad entre una veterana presentadora de un magacín matinal y su rival recién llegada, la serie mutó antes de estrenarse para transformarse en una recreación del movimiento Me Too.

Así, Steve Carell interpretaba a un personaje estrechamente basado en el de Matt Lauer, presentador del 'Today Show' de NBC que fue defenestrado por acoso sexual.

A partir de ahí, 'The Morning Show' ha intentado, cada año,. En su segunda temporada se convirtió en una de las pocas series en mostrar la pandemia del COVID-19 casi en exclusiva. La tercera temporada abordó los hackeos, las grandes fusiones empresariales y la inteligencia artificial, mientras que la cuarta abordó el secuestro de Bradley por el gobierno bielorruso.

"Desde el principio, Apple ha apoyado nuestra visión para 'The Morning Show' y nos sentimos muy afortunados de haber tenido la oportunidad de reflejar historias de lo que está pasando ahora en el mundo con un giro de humor negro", ha asegurado Jennifer Aniston, que también es productora ejecutiva de la serie, junto a Witherspoon.

"Los últimos nueve años produciendo y actuando en 'The Morning show' han sido el honor de mi vida", ha declarado esta última, que ha defendido que la serie siempre ha sido algo más que una ficción sobre una redacción de noticias: "es una serie sobre por qué la redacción de noticias es importante. Sobre libertad de prensa y los periodistas que protegen el cuarto poder, muchas veces con un gran coste".

Los fichajes de la cuarta temporada

Si algo ha tenido 'The Morning Show' ha sido la ayuda de un reparto estelar. Además del dúo protagonista y Carell, que dejó la serie en su segunda temporada, han participado nombres como Billy Crudup, Mark Duplass, Karen Pittman, o Jon Hamm, entre muchos otros.

Esta última temporada contará además con la incorporación de Jeff Daniels, Reneé Rapp, Jesse Williams, Sean Hayes y Lizzy Caplan, entre otros.

Aunque 'The Morning Show' nunca fue el gran éxito que Apple esperaba, sí fue un comienzo digno para una plataforma que ha ido encontrando su sitio en los últimos años con varios estrenos notables, sobre todo en el género de la ciencia ficción.