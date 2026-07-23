Por Fidel Conejero |

Kiko Rivera ha reaparecido en sus redes sociales para confirmar que ha sufrido un nuevo ictus, apenas unas horas después de anunciar la cancelación de sus próximos compromisos profesionales por un "problema de salud muy grave". El DJ ha explicado que este segundo episodio, más intenso que el que padeció en 2022, le ha dejado algunas secuelas, aunque confía en recuperarse completamente. En su comunicado, además, ha relacionado lo sucedido con la presión mediática a la que asegura estar sometido desde hace años.

"Afortunadamente estoy bien. Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo", comienza explicando el hijo de Isabel Pantoja, antes de compartir cuál cree que ha sido uno de los factores que han contribuido a este nuevo problema de salud.

"Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante"

Lejos de limitarse a informar sobre su estado, Kiko Rivera apunta directamente al. "Probablemente. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una, con mi nombre presente cada día en", asegura en el escrito publicado en su perfil oficial.

A raíz de este nuevo episodio, el DJ afirma que ha decidido cambiar sus prioridades. "La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla", escribe. "He intentado cuidar mi salud y seguir adelante, pero llega un momento en el que uno también necesita paz para vivir". Por ello, anuncia que a partir de ahora pondrá su bienestar por delante de cualquier otra cuestión: "Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo. Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas".

Isabel Pantoja y Kiko Rivera cogidos de la mano en la final de 'GH Dúo' en 2019

El comunicado también incluye un mensaje dirigido a quienes han informado sobre su estado de salud en las últimas horas. Kiko Rivera aclara que cualquier novedad será comunicada únicamente por él o por su entorno más cercano. "Toda la información relacionada con mi estado de salud saldrá únicamente de mí o de mi familia. Solo mi familia y mi mujer tienen acceso a la información necesaria", afirma, antes de lamentar que "hay personas que hablan más de la cuenta" y pedir que no se dé credibilidad a informaciones que no procedan de esas fuentes.

El hijo de Isabel Pantoja concluye el mensaje agradeciendo las muestras de cariño recibidas y asegurando que ahora su único objetivo es recuperarse: "Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro respeto, vuestro cariño y por estar siempre ahí".