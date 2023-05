Por David Pallarés |

El final de 'Sálvame' tiene a sus colaboradores a flor de pie. Indirectas, alegatos y lágrimas, estas últimas semanas del famoso formato de Telecinco nos está dejando imágenes que pasarán al recuerdo e historia de la televisión. Hace unos días, Chelo García-Cortés rompía su silencio para dar su opinión sobre el fin del programa, arremetiendo directamente contra la cadena a la que le dijo que cancelarlo era "una de las mayores aberraciones empresariales".

Chelo García-Cortes en 'Sálvame'

En plenos preparativos de la 'Sálvame Fashion Week', Germán González le ponía el micro a la periodista para hablar sobre dicho discurso: ", las cosas como son, estabas en todo Twitter, te hiciste viral", le decía el reportero. García-Cortés aprovechó la ocasión para pedir perdón y rectificar sus palabras: ", ayer se me fue la boca y la olla. La verdad es que creo que", empezaba diciendo.

"Dije cosas que después de pasar esta noche, la verdad es que no lo he pasado bien", aseguraba la colaboradora. "Llevo casi 14 años en esta cadena, he aprendido muchísimo, sobre todo de mi programa 'Sálvame', y voy a pedir disculpas, no porque tenga que pedirlas, sino porque creo que tengo que hacerlo. Cuando te equivocas hay que decir 'me he equivocado'", concluía.

Más de un traspiés

La periodista también confesaba sentirse muy inquieta por su participación en la 'Sálvame Fashion Week', sobre todo después de que en 2022 sufriese una aparatosa caída que le provocó la rotura del radio y por la que tuvo que estar retirada de la televisión durante un tiempo y pasar por quirófano incluso en dos ocasiones. "Estoy muy nerviosa, Germán, porque hace un año me caí". "Este año no me quiero caer pero vuelvo a repetir que estoy muy orgullosa de estar en esta cadena, en este programa y lo siento, hablé de más", terminó diciendo.