"Sensación de vivir", el nuevo tema de Lola Índigo, Natalia, Morat y Lalo Ebratt con Coca-Cola y Universal

Seis meses después de que Coca-Cola presentara la canción "El mundo entero" con Aitana, Ana Guerra, Agoney, Raoul y Mimi, la empresa ha reunido a un nuevo grupo de artistas, en colaboración con Universal Music, para un nuevo hit de cara al verano: "Sensación de vivir". Lola Índigo repite en este nuevo proyecto con Coca-Cola, en el que ha trabajado no solo con la exconcursante de 'OT 2018', Natalia Lacunza, sino también con el cantante Lalo Ebratt y el grupo Morat.

Natalia Lacunza, Lola Índigo y Lalo Ebratt en el videoclip de "Sensación de vivir"

Con motivo del Día Internacional de la Música y el comienzo del verano, el videoclip de "Sensación de vivir" fue publicado el 21 de junio, antes de que dé el salto a las plataformas digitales. Un tema que apuesta por convertirse en uno de los hits del verano 2019, "cargado de energía y positividad", facetas por las que es habitual que apueste Coca-Cola en sus proyectos.

Además de participar en la interpretación de "Sensación de vivir", Lola Índigo, Natalia Lacunza, Lalo Ebratt y Morat se han unido a la lista de cerca de cuarenta artistas que forman parte del cartel de Coca-Cola Music Experience 2019. Una cita que tendrá lugar el 13 y 14 de septiembre en el Recinto de Valdebebas con Tony Aguilar como maestro de ceremonias de esta novena edición y que, desde su estreno, ha contado con la asistencia de hasta 120.000 amantes de la música.

Directos al festival

Natalia y Lola Índigo, juntas en el videoclip de "Sensación de vivir"

Para Lola Índigo, será la segunda vez consecutiva que la exconcursante de 'OT 2017' participe en el festival, en esta ocasión para presentar su álbum "Akelarre". En cuanto a Natalia Lacunza, la pamplonesa se estrenará unos meses después de triunfar con su primer single, "Nana triste", y además presentará las canciones de su primer disco, "Otras alas". Por su parte, Morat llega convertido en uno de los grupos latinos más exitosos, mientras que su paisano Lalo Ebratt lo hará como artista revelación de Colombia tras lanzar su tema "Mocca", con el que ha logrado más de 100 millones de reproducciones y ha presentado un remix con el artista J Balvin.

Numerosos artistas

Los cuatro intérpretes de "Sensación de vivir" se unen así a un amplio y variado cartel que cuenta con la participación de artistas internacionales como Louis Tomlinson, en su primera actuación en solitario tras la separación de One Direction; su excompañero Liam Payne, New Hope Club, Clean Bandit o las cantantes Anne Marie, Danna Paola y Sofía Reyes. Del panorama musical nacional, el Coca-Cola Music Experience contará con las actuaciones de algunos exconcursantes de 'OT 2017' como Agoney, Raoul, Alfred García y Roi Méndez y de 'OT 2018', como Miki, Carlos Right, Alba Reche y Famous. Una lista en la que también tendrá protagonismo la música urbana, entre otros estilos como el pop o el latino, en una variada oferta musical.