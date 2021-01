Los programas más esperados de 2021: de 'La isla de las tentaciones 3' a 'Drag Race España'

El año nuevo ha comenzado y, con él, arranca una nueva etapa televisiva que, esperemos, no esté tan marcada por la pandemia que retrasó y perjudicó tantos estrenos la pasada primavera. A pesar de todo, las distintas cadenas ya han ido anunciando en la recta final del 2020 las que serán sus apuestas para este 2021, entre las que hay incluso algunos formatos que no encontraron su hueco a lo largo del año que hemos dejado atrás.

En este nuevo año, podremos encontrar múltiples formatos, incluso la primera apuesta por el entretenimiento español de Amazon Prime, además de múltiples talent shows, realities, concursos y otros programas que prometen entretener, e incluso enseñar, a lo largo del 2021. Por esa razón, en este día de Año Nuevo, en FormulaTV recopilamos algunas de las apuestas más destacadas de las distintas cadenas y compañías de cara a esta nueva etapa, que se han confirmado hasta la fecha.

1 La 1

'Maestros de la costura', 'MasterChef' y 'Prodigios'

Televisión Española también ha confirmado la emisión de varios de los formatos más conocidos para La 1 para este 2021, todos ellos exitosos concursos: 'Maestros de la costura' emitirá su cuarta edición, que ya fue confirmada a principios de mayo e inició su casting; la novena edición de 'MasterChef', confirmada a mediados de octubre, cuando se abrió el casting; la sexta edición de 'MasterChef Celebrity', cuya predecesora cosechó un espectacular 21,5% de media; la novena de 'MasterChef Junior', un formato que ya se ha convertido en toda una tradición navideña; y 'Prodigios', cuya tercera edición fue renovada a finales de julio, con la previsión de abrir casting en septiembre.

A estas potentes y exitosos concursos, La 1 de Televisión Española prevé incorporar dos nuevas apuestas: 'La noche D', programa presentado por Dani Rovira que promete ser "original, divertido, fresco, inteligente, bienhumorado y de servicio público" y que cuenta con Antonio Resines, Pepe Viyuela y Cristina Medina ('La que se avecina') como colaboradores; y 'Dos parejas y un destino', que ya se está promocionando en la cadena pública, aunque por ahora, sin fecha de estreno. Un formato desarrollado por Proamagna, productora de 'Mi casa es la tuya', destinado al prime time, que ya cuenta con dos parejas de participantes confirmadas: María del Monte y Anne Igartiburu, y Gonzalo Miró y Florentino Fernández. No obstante, se desconocen pocos más detalles de esta nueva apuesta, cuya mecánica parece indicar que será un duelo entre parejas con el objetivo de alcanzar un determinado destino.

2 La 2

'El condensador de fluzo'

El 7 de enero, La 2 de Televisión Española incorporará a su parrilla 'El condensador de fluzo', un nuevo programa de divulgación científica, desde el humor y el entretenimiento, presentado por el escritor Juan Gómez-Jurado, con el apoyo de los cómicos Javier Cansado y Miguel Iríbar. Un formato que se emitirá en horario de prime time, a las 22.00h, semanalmente, con la participación de colaboradores expertos en distintas disciplinas: los arqueólogos Ignacio Martín Lerma y Margarita Sánchez-Romero; la doctora en Historia contemporánea Carmen Guillén; el escritor e historiador Javier Traité; la catedrática e historiadora María Jesús Cava; la historiadora y divulgadora Laia San José; el arqueólogo y especialista en la Antigua Roma, Néstor Marqués o los historiadores del arte y divulgadores Miguel Ángel Cajigal ("El Barroquista") y Sara Rubayo ("La gata verde").

3 Antena 3 (y Atresplayer Premium)

'El desafío', 'Mask Singer: adivina quién canta' y '¿Quién quiere ser millonario?'

De cara al 2021, Atresmedia continúa apostando por el entretenimiento con múltiples formatos, la mayoría de ellos ya familiares para la audiencia: esos son los casos de la segunda edición 'La Voz Kids' cuya emisión se vio pospuesta por el coronavirus y que cuenta con fichajes como Aitana, Rozalén o Beret en el equipo de asesores; la segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta', tras el éxito que ha cosechado recientemente la primera; 'Me resbala', cuya emisión de nuevas entregas se interrumpió con el decreto del Estado de Alarma; y nuevas entregas de '¿Quién quiere ser millonario?', con Juanra Bonet al frente.

Además, Atresmedia comunicó nuevas apuestas de cara al recién iniciado 2021: 'El desafío', programa desarrollado por la productora de Pablo Motos que ya cuenta con su lista de concursantes confirmados, entre los que figuran nombres como Pablo Puyol, David Bustamante o Kira Miró; y 'Veo cómo cantas', adaptación de 'I Can See Your Voice', formato que se anunció tras el éxito de 'Mask Singer' al contar con una mecánica similar y que estará a cargo de Manel Fuentes. A ellas se suma la gran sorpresa anunciada en 2020, de cara al nuevo año: 'Drag Race España', adaptación del exitoso formato internacional cuyo casting ya ha comenzado y que Atresmedia planea estrenar a través de Atresplayer Premium.

4 Cuatro

'First Dates', 'Mujeres al poder' y 'Volando voy'

Entre las apuestas de Cuatro para este 2021, podemos encontrar cuatro formatos cuya próxima emisión ya ha sido confirmada, todos ellos ya conocidos por el público de la segunda cadena de Mediaset. A principios de diciembre, Cuatro anunció la próxima emisión de la segunda edición de 'First Dates Crucero', mientras que ya a finales de 2019 se confirmó el regreso de 'Mujeres al poder' con Carme Chaparro como sucesora de Ana Rosa Quintana. Un formato que no ha sido cancelado y cuyo estreno podría haberse aparcado por la pandemia, por lo que quizás 2021 sea el año de su debut. Además, en una promo de Mediaset lanzada a finales de diciembre, la compañía aseguró el próximo estreno de otros dos de los formatos de Cuatro: 'Viajeros Cuatro' y 'Volando voy', por ahora sin fecha de estreno.

5 Telecinco

'Got Talent 6', 'La isla de las tentaciones 3' y 'La última cena'

En el caso de Telecinco, la principal cadena de Mediaset no prevé la incorporación de nuevos formatos a su parrilla, al menos de momento, sino que en este 2021 contará con algunos ya veteranos que le han reportado importantes cifras de audiencias. Así, podremos ver la sexta edición de 'Got Talent España' que se grabó en su totalidad durante los meses de verano para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias; volveremos a disfrutar de una edición más de 'Supervivientes 2021'; contará con nuevas entregas de 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne y emitirá la decimocuarta edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', protagonizada por Terelu, Gianmarco, Sofía Suescun y Yurena y que se grabó en la recta final del verano de 2020.

A estas apuestas, Telecinco sumará tres formatos que debutaron a lo largo del 2020 con un considerable éxito: 'La última cena', que emitirá su segunda edición; la tercera de 'La isla de las tentaciones', que se grabó este verano junto a su predecesora; y 'La casa fuerte', cuya tercera edición fue confirmada a través de la promo de Mediaset que recopila los principales formatos con los que contarán sus cadenas a lo largo de 2021. Asimismo, Telecinco sorprendió al anunciar la recuperación de 'Gran Hermano' para 2021, aunque sin concretar qué tipo de edición. "Estamos iniciando conversaciones y creo que 'GH' volverá el año que viene, no sé a que altura, pero volverá", confesaba Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, quien declaró que "seguramente será una edición 'GH VIP'" aunque matizó que "no sabemos si en formato 'GH Dúo' o single". Un regreso que estaría marcado por un nuevo protocolo contra abusos sexuales tras el caso de Carlota Prado.

6 laSexta

'Lo de Évole', 'Palo y astilla' y 'Pesadilla en la cocina'

Entre las que llegarán a laSexta en 2021, se encuentran el veterano formato de 'Pesadilla en la cocina', que alcanzaría su octava temporada, mientras que 'Lo de Évole' podría estrenar su segunda temporada a principios de año, dado que Jordi Évole, al acordar una entrevista con el conocido streamer Ibai, lanzo la posibilidad de que esta se emitiera en marzo. Una entrega que podría ser parte de un especial, como ocurrió en el caso de la entrevista de Messi emitida el 27 de diciembre, o que podría formar parte de la nueva temporada. Además, la cadena de Atresmedia también incorporará a su parrilla 'Palo y astilla', programa de Mamen Mendizábal que aterrizó en Atresplayer Premium a principios de agosto, después de que su emisión en marzo en la cadena se viera suspendida tras el decreto del Estado de Alarma para priorizar la información sobre el coronavirus.

7 Amazon prime

Concursantes de 'LOL: Si te ríes, pierdes'

A finales de septiembre, Amazon Prime anunció la preparación de 'LOL: Si te ríes, pierdes', adaptación de un formato internacional que contará con Santiago Segura al frente. El programa, desarrollado por Endemol Shine Iberia, consiste en una competición entre diez cómicos por ver cuál de ellos puede mantenerse serio a la vez que hace reír a sus oponentes. Un reto de humor que ya confirmó su lista de fichajes a medidos de octubre, de cara a un lanzamiento que probablemente se dé en algún momento de 2021: Silvia Abril, Rossy de Palma, Yolanda Ramos, Arévalo, Mario Vaquerizo, Edu Soto, El Monaguillo, Paco Collado, David Fernández y Carolina Noriega.

8 Movistar+

'Scott y Milá'

Más allá de los formatos habituales de Movistar+, la compañía sumará a sus ofertas de 2021 el programa 'Scott y Milá', por ahora sin fecha de estreno, que ya se presentó en septiembre en el FesTVal de Vitoria, apenas dos semanas después de que concluyera su grabación, a causa de las dificultades que había ocasionado la pandemia: dos programas se grabaron antes del confinamiento, mientras que el resto se desarrollaron en los meses posteriores. De hecho, el rodaje se remonta al mes de marzo cuando, en plena pandemia, el equipo del programa se trasladó a Italia y acabó retenido en la ciudad de Roma a causa de las restricciones de movilidad que se establecieron por entonces entre los países europeos. Mercedes Milá también tuvo ocasión de desvelar el contenido de la primera entrega, titulado "Familia", en el que aseguró que "mi familia se va a exponer", aunque no todos estuvieron dispuestos a situarse ante las cámaras.

9 TNT

'Road Trip'

TNT sumará a su parrilla este 2021 un formato cuya renovación ya anunció a finales de julio de 2020: 'Road Trip'. Después de una primera temporada cuya emisión arrancó en enero con Esty Quesada y Nuria Roca como protagonistas, la cadena confirmó su regreso para una segunda edición, en la que ambas contarán con la compañía de Carmina Barrios en su recorrido por España en autocaravana, tal y como se comunicó a principios de septiembre, poco antes de que arrancara el rodaje de la nueva edición. "El reencuentro con Nuria Roca ha sido muy guay y parecía que no había pasado el tiempo", comentaba por entonces Quesada, quien adelantó que "habrá muchas sorpresas" en la temporada que ni siquiera ellas conocían por entonces.

