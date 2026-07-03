Por Fidel Conejero |

RTVE ha iniciado el rodaje de 'Lorca, las horas perdidas', un documental que reconstruirá uno de los episodios más controvertidos de la historia contemporánea española: el asesinato de Federico García Lorca, del que este año se cumplen 90 años. La producción apostará por un relato en clave de true crime para revisar las circunstancias que rodearon la detención y ejecución del poeta granadino y las incógnitas que, casi un siglo después, todavía permanecen abiertas.

El proyecto llega en un momento en el que la figura de García Lorca vuelve a ocupar un lugar destacado en el panorama audiovisual. Además de este documental, el próximo mes de septiembre llegará a los cines "La bola negra", la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, inspirada en la obra inacabada del escritor y ganadora del Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes.

Ángel Ruiz volverá a interpretar a Federico García Lorca

Para dar vida al poeta en las recreaciones del documental, RTVE ha vuelto a confiar en Ángel Ruiz, un actor especialmente ligado a este personaje. Será la tercera ocasión en la que se ponga en la piel de Federico García Lorca para la corporación pública, después de haberlo interpretado anteriormente en las series 'El Ministerio del Tiempo' y 'Ena'.

Con una amplia trayectoria en, Ruiz volverá a encarnar al poeta en una producción que combinarácon testimonios de, además de, para reconstruir las

Ángel Ruiz en 'Ena' y 'El Ministerio del Tiempo' y Federico García Lorca en una imagen de archivo

Un documental en formato "true crime"

Producido por RTVE en colaboración con El Rugido Producciones, 'Lorca, las horas perdidas' abordará el caso desde la narrativa propia del "true crime", un género habitualmente vinculado a sucesos criminales contemporáneos que, en esta ocasión, servirá para analizar uno de los episodios más relevantes de la Guerra Civil española.

A través de una exhaustiva labor de documentación, el documental reconstruirá los acontecimientos que desembocaron en la detención y posterior ejecución de García Lorca, al tiempo que repasará las principales hipótesis formuladas durante las últimas décadas y las preguntas que siguen sin una respuesta definitiva.

Con este nuevo proyecto, RTVE amplía su apuesta por las producciones documentales de carácter histórico y coincide con el renovado interés por la figura del poeta granadino. A la espera del estreno de "La bola negra", el documental buscará acercar al gran público no solo las circunstancias de su muerte, sino también el contexto histórico y humano que rodeó uno de los crímenes más simbólicos de la Guerra Civil.