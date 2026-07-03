Por Diego López |

Olvida los complejos planes para robar un cuadro en Sevilla de 'Berlín' en 'La Casa de Papel'. Spain is different. Y tanto. La historia del supuesto robo de un Sorolla esta semana en la ciudad hispalense está dando grandes momentazos televisivos, cada cual más absurdo que el anterior.

Nos tenemos que retrotraer al sábado, cuando comenzó toda esta historia. Una familia que por ahora permanece en el anonimato estaba transportando un cuadro pintado por Sorolla y dedicado personalmente. Como es lógico, ante una pieza de tanto valor, la familia la dejó supuestamente apoyada en una barandilla y se fueron olvidándose de ella.

El incidente llega a los medios de comunicación, por si alguien ha visto algo del supuesto robo. Aparece en escena Andrés, un señor de Murcia que estaba haciendo turismo en Sevilla y se encontró con la obra de arte. Se la llevó a casa, atención, porque le gustaba mucho el marco. Iba a quitar y tirar la pintura.

Este que ven es el momento en que la Policía Nacional de Sevilla recogía el cuadro extraviado de Sorolla en Puebla de Soto.



Al conocer que sus dueños buscaban el cuadro, Andrés llamó sin dudarlo a los agentes que ya han devuelto la obra a sus propietarios. pic.twitter.com/JPhMBjrtRt — RTVE Región de Murcia (@RTVEMurcia) July 2, 2026

Andrés, convertido en héroe por un día, se recorre todas las cadenas y programas de televisión, donde repite una y otra vez la misma historia. Miércoles tarde. Aparece la policía por su casa de Murcia para recuperar el Sorolla, y trasladarlo de vuelta a sus dueños. Los cuerpos de seguridad cogen el cuadro y lo echan en el maletero como el que deja las bolsas de la compra. Delante de las cámaras de todas las cadenas allí presentes. Ni una mísera manta o plástico para proteger la obra de arte.

Con todos ustedes, Lola Montiel

Cuando ya creíamos haberlo visto casi todo, nuevo giro de guion. Resulta que Andrés, el señor de Murcia que se encontró el cuadro, es travesti y actúa bajo el pseudónimo Lola Montiel. Ni corto ni perezoso, Andrés ha decidido montarse y realizar sus apariciones televisivas de ahora en adelante como Lola Montiel.

🖼️ Andrés hoy nos atiende como "Lola Montiel" para contarnos la historia detrás del cuadro perdido de Sorolla



🗣️ "¿Te lo han recompensado, Lola?"



🗣️ "Pues lo mismo que a ti."



📲 #EspejoPúblico pic.twitter.com/lByTzvChUG — Espejo Público (@EspejoPublico) July 2, 2026

Montiel atiende a Susanna Griso en 'Espejo público', o a Patricia Pardo en 'Vamos a ver' mientras los colaboradores no saben muy bien ya ni por qué preguntar, si por el cuadro o por la propia Lola, que se abanica en su casa ante un set improvisado donde ha colocado un cuadro de Rocío Jurado sobre una silla de fondo y desde el que va haciendo ronda de cadenas.

La buena de Lola dice que sigue sin recibir ningún tipo de recompensa por entregar el cuadro, por lo que es muy posible que esta historia todavía no esté acabada.