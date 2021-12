HBO Max ha cerrado noviembre estrenando 'Venga Juan', la tercera entrega de la sátira política encabezada por Javier Cámara. En diciembre, la plataforma estadounidense mantendrá su apuesta española con 'Sin novedad', la adaptación local del formato 'No Activity', que, apoyándose en un elenco plagado de rostros televisivos conocidos, llenará los silencios que preceden a una operación policial.

Olivia Colman y David Thewlis en 'Landscapers'

Otros Max Originals que verán la luz en el último mes del año son 'Estación Once', un drama postapocalíptico basado en la galardonada novela homónima; la comedia 'Hacks', que finalmente aterriza en nuestro país tras ganarse muy buenas críticas; y 'And Just Like That...', la esperada secuela de 'Sexo en Nueva York' que pondrá nuevos desafíos a las populares protagonistas.

Además, si quitamos el Max nos encontramos con un original de HBO muy prometedor: 'Landscapers'. Esta apuesta inspirada en hechos reales supone el regreso de Olivia Colman a la televisión tras 'The Crown', dando vida a la mitad de un matrimonio acusado de un doble asesinato. Más allá de las propuestas que tienen fecha confirmada -que las puedes encontrar abajo-, HBO Max ha compartido un adelanto de otras que también deberían llegar en diciembre, como 'Aquí no hay quien viva', 'Maricón perdido' o la tercera temporada de 'Selena + Chef'.

Muchos estrenos este diciembre en https://t.co/8etSAQf0PL, entre ellos el esperadísimo regreso de Sexo en Nueva York con #AndJustLikeThat, #Beforeigners (Los Visitantes), la serie de animación #HarleyQuinn, y el début del Max Original #Hacks. Entre otras muchas novedades ???? pic.twitter.com/nV7t55DMpL — HBO Max España (@HBOMaxES) December 1, 2021

Estrenos de series

- 'Acoustic Home' (Estreno - 1/12)

- 'Beforeigners (Los visitantes)' (Temporada 2 - 5/12)

- 'Landscapers' (Estreno - 8/12)

- 'And Just Like That...' (Estreno - 9/12)

- 'Hacks' (Estreno - 15/12)

- 'Legendary' (Temporada 1 - 15/12)

- 'Harley Quinn' (Temporadas 1-2 - 15/12)

- 'Estación Once' (Estreno - 17/12)

- 'Sin novedad' (Estreno - 19/12)

- 'El ala oeste de la Casa Blanca' (Temporadas 1-7 - 30/12)

- 'Legendary' (Temporada 2 - 30/12)