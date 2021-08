La Eurocopa, 'Pasapalabra' y 'Antena 3 noticias 2', lo más visto de julio

Con el mes de julio ya terminado, es hora de analizar los espacios más vistos y el rendimiento que han tenido cada una de las cadenas durante estos últimos 31 días. La recta final de la Eurocopa ha sido la clave de este mes y lo que ha llevado a Telecinco a marcar su mejor dato desde junio de 2016 con un 17%. Pero en cuanto al resto de cadenas, también hay que decir que Antena 3 ha conseguido su mejor julio en 7 años con un 13,1% y La 1 ha roto la maldición del mínimo histórico, subiendo a un 8,9%, su mejor cuota desde enero.

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

La subida de Telecinco viene justificada por el reinado de la Eurocopa, y es que los 14 primeros puestos pertenecen al evento deportivo, tal y como refleja el informe elaborado por Dos30', con los penaltis del partido entre Italia y España a la cabeza, que marcaron un 72,9% y 14.170.000 espectadores. A estos, además, hay que sumarles otras cuatro emisiones deportivas y otras seis pertenecientes a otros espacios de la cadena. No es hasta el puesto 15 donde encontramos una emisión de Antena 3, concretamente el programa de 'Pasapalabra' que le sirvió la victoria a Pablo Díaz. Los espacios restantes del ranking también pertenecen a la de Atresmedia.

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

TV3 repite como la cadena más seguida del espacio de las autonómicas, promediando un 12,7% pese a bajar -1,2 puntos. No obstante, la mayor bajada la protagoniza TVCan, que anota un 4,5% al perder -2 puntos. ETB2 (10,2%, -0,2) y Aragón TV (9,8%, -0,4) completan el top 3. Por otro lado, La 7TV es la cadena que más sube respecto a junio, mejorando +0,7 puntos, cosechando un 4,8% y firmando el mejor julio de su historia.

En cuanto a los programas más seguidos, ETB2 se lleva los dos primeros con 'El conquistador del Caribe' (38,1%) y su previo (29,1%), mientras que el tercero va para Aragón TV con 'Aragón noticias 1', que promedia un 28%. TV3 cuela 10 de los 30 programas más vistos de julio en el mes, mientras que nueve de los restantes pertenecen a ETB2.

Cadenas de pago y emisiones más vistas

Cadenas de pago y emisiones más vistas

FOX España recupera el puesto de la cadena de pago más vista, subiendo +0,1 puntos al 3,7%, después del descalabro de Eurosport (2,6%), que cae -1,3 puntos. Calle 13 queda en segundo lugar con un 3,3%, mientras que AXN firma un 3,1%, lo que le dirige a la tercera plaza. Merece atención Eurosport 2, que sube +0,5 puntos hasta el 1,1%.

En lo que respecta a las emisiones más vistas de pago, DAZN F1 logra las siete primeras con diferentes espacios de los grandes premios de Fórmula 1. A la cabeza se encuentra el G.P. de Gran Bretaña, que cosecha un 32,2% y 405.000 espectadores. Canal Hollywood consigue la emisión no deportiva más vista del mes con "El regreso de la momia" (9,5% y 105.000).

¿Quién lidera por grupos?

¿Quién lidera por grupos?

La recta final de la Eurocopa ha mantenido a Mediaset España como el grupo de comunicación más seguido de julio con un 30,6%, aunque eso suponga una diferencia de -0,6 puntos en tanto a junio. Sin embargo, Atresmedia firma la mayor bajada al perder -1,3 puntos, logrando un 25,6%. En la otra cara de la moneda se sitúa RTVE, que cosecha un 15,2% al recuperar +1,8 puntos. FORTA (7,7%, -0,5) baja, mientras que Unidad Editorial y Vocento mantienen su empate en sendos 2,3% al ascender ligeramente +0,1.

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

Telecinco lidera de forma clara en todos los targets a excepción de los niños (4-12 años), donde son las temáticas de pago las que reinan. En cuanto a las franjas, la cadena principal de Mediaset lidera en todas salvo en la sobremesa, donde se impone Antena 3. Al igual que en el resto de datos, en los días de la semana se mantiene la tónica de junio con Telecinco como líder absoluto.

¿Quién lidera por comunidades?

¿Quién lidera por comunidades?

No hay cambios que señalar en el liderazgo de las cadenas por autonomías. Al igual que el mes anterior, Antena 3 domina tanto en Castilla y León como en Castilla-La Mancha, mientras que Telecinco se impone en el resto de comunidades. Cabe destacar que esta vuelve a situarse por delante de TV3 en Cataluña por segundo mes consecutivo.

Realities, talents y talk shows más vistos

Realities, talents y talk shows más vistos

La tríada de 'Supervivientes' logra el liderazgo en estos formatos. Las galas principales dominan con una media del 26,5%, seguido de las de 'Supervivientes: Tierra de nadie' (24,3%) y 'Supervivientes: Conexión Honduras' (19,9%). 'MasterChef' ocupa la cuarta posición con un 16%, mientras que 'La Voz Kids' se despide del primer puesto y cae al quinto, anotando una media del 17,6%.

Concursos más vistos

Concursos más vistos

Antena 3 es la cadena líder en lo que a concursos se refiere. 'Pasapalabra' repite como primera opción al agrupar una media del 21,4%, seguido del estreno de 'Family Feud: La batalla de los famosos' (13%) y 'La ruleta de la suerte' (16,4%). 'Saber y ganar' sube a la quinta posición, logrando una media del 7%.

Series más vistas

Series más vistas

En el apartado de series, también es Antena 3 la cadena líder, pues las cinco primeras entradas le pertenecen. 'Mujer' (17,3%) desbanca a 'Mi hija' (14,7%) como la primera opción, mientras que 'Inocentes' llega de nuevas directa a la tercera plaza al firmar un 12,2%. 'Tierra Amarga' también demuestra su buen funcionamiento con una media del 13,4%. Telecinco coloca 'Love is in the air' (11,8%), Cuatro introduce '9-1-1' (6,2%) y La 1 mantiene sus dos diarias y 'Leonardo'.

Películas más vistas

Películas más vistas

La película más vista del mes es "Cenicienta", en Telecinco, que cosecha un 12,9% y 1.647.000 espectadores. Además, también aparece en el ranking "Yesterday" (11,7% y 1.399.000). La 1 solo cuela "3 días para matar", con un 11,6% y 1.444.000, mientras que Antena 3 ocupa 7 puestos.

Emisiones más vistas en diferido

Emisiones más vistas en diferido

Pese a que Antena 3 es la cadena con más emisiones vistas en diferido, un total de 20, La 1 ocupa las cinco primeras con 'MasterChef' y 'Leonardo', teniendo la semifinal del concurso de cocina como primera opción al sumar 673.000 espectadores. Además, otras dos opciones son de La 1, mientras que Telecinco solo cuela dos: los penaltis del Suiza-España y el express de 'Ahora, Olga'. Neox aparece con 'Los Simpson'.

¿Cuánto hemos visto la tele?

¿Cuánto hemos visto la tele?

El consumo televisivo vuelve a bajar en el mes de julio, que ha marcado un total de 188 minutos, lo que supone un descenso del -6,5% respecto a junio, es decir, -13 minutos. Esta misma cifra es la que baja en comparación con julio de 2020. De este modo, el consumo televisivo desciende por sexto mes consecutivo.

Evolución de la publicidad en televisión

Evolución de la publicidad en televisión

La evolución de la publicidad en televisión ha vuelto a verse incrementada, aunque no con tanto impacto como en junio, al mejorar en un 4,3% la ocupación publicitaria (4.944). Eso sí, en lo que respecta al volumen de campañas, se produce un descenso al haber 2.197 frente a las 2.455 de junio.