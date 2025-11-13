Por Beatriz Prieto |

Cinco meses después de que se diera a conocer la participación de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', el reality de Telecinco por fin recibió a la pareja, más concretamente, al manchego, que repetía la experiencia que un año antes había vivido con Alba García.

La inesperada expulsión disciplinaria de Nieves Tristán y Lorenzo Ayala como represalia por el hecho de que todas las parejas se saltaran las normas en el arranque de la edición, dejó un vacío en ambas villas que el programa no tardó en llenar. Y, aprovechando la primeras hoguera de las chicas, la organización decidió presentar al sustituto de Lorenzo a las huéspedes de Villa Playa, Álvaro.

Mayeli en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8'

"Quiero presentaros a alguien", anunció Sandra Barneda al concluir la hoguera de las chicas, ante quienes, para su desconcierto, apareció Álvaro a solas. "Bienvenido a 'La isla de las tentaciones' de nuevo", le trasladó la presentadora, momento en el que el manchego confesó estar "nervioso". "¿Qué hace aquí?", preguntaron las chicas, antes de apuntar que "o ha venido con novia o es tentador". "Yo hasta donde sé tenías novia, estabas con Mayeli", comentó Helena Arauz, ante lo que su compañera Almudena Porras señaló con humor que "parece ser que no".

Érika y Álvaro en 'La isla de las tentaciones 8'

Viejos conocidos

Animado por Barneda, que le cedió la palabra, el recién llegado por fin resolvió las dudas de las chicas:. "Vengo de pareja, a ponerme a prueba yo también, porque esto es duro, chicas. Así que os deseo suerte", añadió el manchego, tras lo cual la presentadora trasladó que. Barneda, además, procedió a despedir al recién llegado: "Álvaro, la próxima vez que nos veamos será aquí. Y la próxima vez que veas a Mayeli, espero que sea también en la hoguera final".

"Espero que aproveches bien esta segunda oportunidad", le deseó además la presentadora al manchego, antes de pusiera rumbo a Villa Montaña. Allí se reencontraría con la que fuera su tentadora en la anterior edición, Érika Portillo, quien también repite su papel, ahora morena y como tentadora VIP. Mientras, su pareja, Mayeli, con quien inició la relación tras el realiy, pasará a convertirse en una de las protagonistas de la edición después de que ambos desvelaran su relación en el reencuentro de la octava temporada, participaran en el realiy de Mediaset 'Los vecinos de la casa de al lado' e incluso se sentaran en '¡De viernes!'.