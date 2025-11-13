FormulaTV
'La isla de las tentaciones 9' recibe por segunda vez a Álvaro Rubio con su nueva pareja, Mayeli Díaz

El que fuera novio de Alba García ha reaparecido un año después para repetir la experiencia y se reencontrará con Érika Portillo, quien fuera su tentadora en el programa.

'La isla de las tentaciones 9' recibe por segunda vez a Álvaro Rubio con su nueva pareja, Mayeli Díaz
©Mediaset España
Por Beatriz PrietoPublicado: Jueves 13 Noviembre 2025 04:16 (hace 3 horas)

Las parejas de 'La isla de las tentaciones 9', en imágenes 7 fotos

Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' Las cinco parejas de 'La isla de las tentaciones 9' junto a Sandra Barneda Darío y Almudena, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Helena y Rodri, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Nieves y Lorenzo, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Gilbert y Claudia, participantes de 'La isla de las tentaciones 9' Juanpi y Sandra, participantes de 'La isla de las tentaciones 9'

Cinco meses después de que se diera a conocer la participación de Álvaro Rubio y Mayeli Díaz en la novena edición de 'La isla de las tentaciones', el reality de Telecinco por fin recibió a la pareja, más concretamente, al manchego, que repetía la experiencia que un año antes había vivido con Alba García.

La inesperada expulsión disciplinaria de Nieves Tristán y Lorenzo Ayala como represalia por el hecho de que todas las parejas se saltaran las normas en el arranque de la edición, dejó un vacío en ambas villas que el programa no tardó en llenar. Y, aprovechando la primeras hoguera de las chicas, la organización decidió presentar al sustituto de Lorenzo a las huéspedes de Villa Playa, Álvaro.

Mayeli en el reencuentro de &#39;La isla de las tentaciones 8&#39;
Mayeli en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 8'
"Quiero presentaros a alguien", anunció Sandra Barneda al concluir la hoguera de las chicas, ante quienes, para su desconcierto, apareció Álvaro a solas. "Bienvenido a 'La isla de las tentaciones' de nuevo", le trasladó la presentadora, momento en el que el manchego confesó estar "nervioso". "¿Qué hace aquí?", preguntaron las chicas, antes de apuntar que "o ha venido con novia o es tentador". "Yo hasta donde sé tenías novia, estabas con Mayeli", comentó Helena Arauz, ante lo que su compañera Almudena Porras señaló con humor que "parece ser que no".

Animado por Barneda, que le cedió la palabra, el recién llegado por fin resolvió las dudas de las chicas: "Este año vengo a vivir la experiencia con Mayerli". "Vengo de pareja, a ponerme a prueba yo también, porque esto es duro, chicas. Así que os deseo suerte", añadió el manchego, tras lo cual la presentadora trasladó que "muy pronto, Mayeli se va a incorporar con vosotras en Villa Playa, espero que la recibáis bien". Barneda, además, procedió a despedir al recién llegado: "Álvaro, la próxima vez que nos veamos será aquí. Y la próxima vez que veas a Mayeli, espero que sea también en la hoguera final".

Érika y Álvaro en &#39;La isla de las tentaciones 8&#39;
Érika y Álvaro en 'La isla de las tentaciones 8'

Viejos conocidos

"Espero que aproveches bien esta segunda oportunidad", le deseó además la presentadora al manchego, antes de pusiera rumbo a Villa Montaña. Allí se reencontraría con la que fuera su tentadora en la anterior edición, Érika Portillo, quien también repite su papel, ahora morena y como tentadora VIP. Mientras, su pareja, Mayeli, con quien inició la relación tras el realiy, pasará a convertirse en una de las protagonistas de la edición después de que ambos desvelaran su relación en el reencuentro de la octava temporada, participaran en el realiy de Mediaset 'Los vecinos de la casa de al lado' e incluso se sentaran en '¡De viernes!'.

