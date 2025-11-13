'La isla de las tentaciones 9' avanza su primer edredoning y la huida de Gilbert tras ver el morreo de Claudia

Por Beatriz Prieto |

La sexta entrega de 'La isla de las tentaciones 9' incluyó la primera hoguera de las chicas y una pequeña parte de la de los chicos, antes de mostrar un potente avance de la emisión del lunes 17 de noviembre, que podría incluso llegar a eclipsar la final de 'MasterChef Celebrity', dado el seguimiento del reality de Telecinco: Gilbert Mina descubrirá la deslealtad de su novia, Claudia Chacón, y acabará corriendo a su encuentro, a lo que se suma también el primer edredoning de la edición.

"Ojalá pudiera decir que estoy tranquilo, pero estoy con unos nervios que no puedo más", confesaba Gilbert, en el arranque de la hoguera de los chicos. "Necesito ver imágenes, porque la luz de la tentación sonó muchas veces y ojalá no fuese ella, pero tengo la corazonada de que voy a ver cosas duras", vaticinó el mallorquín, de forma acertada, puesto que descubriría los besos y hasta lametones que su novia compartió con Gerard Arias.

Gilbert grita a Claudia tras alcanzar Villa Playa en 'La isla de las tentaciones 9'

El programa, de hecho, mostró en su avance la creciente incredulidad de sus compañeros y del propio Gilbert que, tras acercarse al máximo a la tablet, la cogió y se levantó nada más confirmar que Claudia había besado al soltero. "¿Dónde está Villa Playa?", preguntaba el mallorquín, al mismo tiempo que corría hacia la playa, ignorando al equipo del programa, y arrojaba la tablet al mar, mientras Sandra Barneda repetía su nombre una y otra vez, en vano.

'La isla de las tentaciones 9' avanza el primer edredoning de la edición

Sandra y Andrea, ¿el primer edredoning?

No obstante, la reacción de Gilbert no se acabará ahí:, mientras varias personas tratarán de detenerlos y evitar que se acerquen, como ya ocurrió con la viral escena del " Montoya , por favor" que protagonizaron el sevilano y Anita Williams en la anterior edición., estallaba entonces Gilbert ante la villa, de la que, aparentemente,, dada la carrera de las participantes y los solteros hacia la puerta principal mientras la llamaban, que se pudo ver a continuación.

Asimismo, el avance incluyó el primer edredoning de la edición, que apunta a ser protagonizado por Sandra Barrios y Andrea, el italiano, a quien se podía ver cargando con la gaditana entre sus brazos, hacia la habitación, donde ya se dejaba entrever una relación sexual. De ser Sandra la protagonista, la gaditana estaría cumpliendo la "promesa" que hizo tras estallar ante las imágenes de su novio, Juanpi Vega, en la hoguera: "Le voy a decir a Andrea que me ponga mirando para Italia en cuanto llegue a la villa".