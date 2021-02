Fiama, nueva soltera de 'La isla de las tentaciones 3': "Me llamó la atención cuando la vi por la tele"

La noche del jueves 4 de enero, Telecinco emitió al tercera entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los chicos de Villa Playa tuvieron que expulsar a una de las solteras, para dar paso a una nueva incorporación, que acabó siendo Fiama Rodríguez, expareja de Álex Bueno en la primera edición del formato, a la que los participantes recibieron con bastante entusiasmo, especialmente Manu González y Jesús Sánchez.

Fiama se presenta ante los chicos de 'La isla de las tentaciones 3'

"Todas son niñas muy buenas, pero hemos visto que con una no hay ningún tipo de feeling", declaró el propio Manu, como portavoz de los chicos, antes de declarar que "hemos decidido que la chica que tiene que abandonar sea Mónica". "No me lo esperaba. Ha sido una experiencia increíble, he intentado hacer lo que he podido, pero bueno, si no ha podido ser, no pasa nada", declaraba la aludida."Ha sido muy bonito y espero que podáis encontrar lo que estáis buscando aquí. Ha sido un placer conoceros. Me hubiese gustado seguir viviendo esta aventura", añadió Mónica, antes de despedirse de todos los presentes.

"No hemos tenido afinidad como para tener una relación fuera, pero ha sido una experiencia inolvidable y me siento agradecida", concluyó la soltera, para después abandonar las instalaciones. A continuación, Sandra Barneda dio paso a la nueva incorporación, Fiama, quien recordó que "participé en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'". "Llegué superenamorada, que me casaba, que todo genial, pero al final salimos con dudas y lo dejamos, así que vengo a ponerme a prueba a mí otra vez, a ponerles a prueba a ustedes y a pasarlo bien", confesó la recién llegada, sonriente.

"Puede revolucionar un poco el gallinero"

"Se ve que es atractiva, que tiene cachondeo. Me asusta un poco", reconoció Jesús, mientras que Manuel admitía, de hecho, haber hablado de ella hacía apenas unos días, con sus compañeros. "Me llamó la atención cuando la vi por la tele. Puede poner las cosas complicadas", vaticinó el gaditano. "Creo que Fiama puede revolucionar un poco el gallinero. Obviamente, es una tentación y lo que tenga que venir, vendrá", declaró por su parte Hugo Pérez, a pesar de que la canaria no logró superar las relaciones que los chicos tenían con algunas de las solteras y no consiguió una cita por parte de ninguno de ellos, al contrario de lo que ocurrió con Rubén Sánchez en Villa Montaña, donde fue escogido por Lara Tronti.