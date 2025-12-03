'Furia' renueva por una segunda temporada en HBO Max con un nuevo reparto

Por Alejandro Rodera |

La ficción local le ha dado grandes alegrías a HBO Max en 2025. La plataforma ha seguido apostando por la producción propia en nuestro país y, tras lanzar 'Cuando nadie nos ve', agitó el verano con 'Furia' y arrancó el otoño con 'Pubertat', dos títulos que a posteriori lograron un destacado reconocimiento en los Premios Ondas y que también han cosechado varias nominaciones en los Forqué y los Feroz. Y, una vez comprobada esa cálida recepción, finalmente se ha dictado sentencia sobre la serie que más ha despuntado entre las mencionadas en este párrafo.

Aunque Candela Peña ya había anticipado la buena noticia hace un mes, HBO Max se ha pronunciado finalmente y ha confirmado la segunda temporada de 'Furia'. Además, el servicio de Warner Bros. Discovery ha destacado el gran rendimiento que ha conseguido la obra creada y dirigida por Félix Sabroso, que "ha sido la serie más vista de la plataforma en España desde 2021, solo por detrás de 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us'".

Nathalie Poza en 'Furia'

Por tanto, esta atrevida apuesta se ha convertido en todo un fenómeno dentro de nuestras fronteras, lo cual le ha valido para recibir luz verde de cara a producir otra tanda. Con respecto a ese retorno, se ha asegurado que se emitirá en 2026, aunque lo hará con muchas novedades. Y es que uno de los elementos más distintivos del proyecto, su potente elenco, experimentará cambios y, de hecho, estará formado por un nuevo plantel coral.

Ana Torrent y Candela Peña en 'Furia'

Una etapa diferente

Aun así, cabe esperar varios regresos, ya que se especifica que el equipo artístico, que ha tenido entre sus filas a Carmen Machi , Candela Peña, Cecilia Roth Ana Torrent . Todas ellas se entrecruzaban en historias de mujeres al límite que, por el camino, exploraban cuestiones de actualidad., que está desarrollada por Producciones Mandarina.

La decisión de regenerar el elenco ha sido defendida por el propio Sabroso, que ya está inmerso en este regreso. "Creo que 'Furia' tiene una mirada muy auténtica y era más arriesgado y honesto ofrecer nuevas propuestas para que la historia siguiera corriendo con la misma fortaleza. Aun así, no quiero perder a algunos de los personajes más queridos de la primera entrega", ha explicado el creador, que el año que viene intentará sorprendernos de nuevo en HBO Max con una segunda tanda.