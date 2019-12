FX desarrolla una miniserie basada en "Carrie" de Stephen King

Buenas noticias para los fans de Stephen King: "Carrie" prepara su salto a la televisión. Tras el éxito con 'Fargo', FX se ha vuelto a asociar con MGM Television para producir una miniserie basada en la popular novela de terror. El proyecto actualmente se encuentra en fase de desarrollo y aún no cuenta con productor ejecutivo ni guión, pero al parecer tienen pensado darle un nuevo giro más inclusivo a la historia.

Sissy Spacek, protagonista de "Carrie" de Brian De Palma

Según informa Collider, el medio que ha publicado la exclusiva, FX y MGM Television tendrían pensado que en esta ocasión el personaje de Carrie White, la adolescente con poderes telequinéticos que protagoniza la obra, sea interpretado o por una mujer trans o por una de color en lugar de una mujer blanca cisgénero como en las anteriores adaptaciones.

"Carrie", publicada en 1974, ha sido adaptada en numerosas ocasiones, incluso en forma de musical de Broadway, aunque probablemente la versión más conocida y recordada es la de Brian De Palma de 1976 protagonizada por Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving y un jovencísimo John Travolta. Más recientemente, concretamente en 2013, Kimberly Pierce dirigió una nueva adaptación encabezada por Chloë Grace Moretz y Julianne Moore que pasó por las salas sin pena ni gloria.

Avalancha de adaptaciones

Si el proyecto acaba cuajando, "Carrie" se sumará a la larguísima lista de obras de King en dar el salta a la televisión. Esta misma semana supimos que Epix ha dado luz verde a la adaptación de "Jerusalem's Lot", que contará con Adrien Brody como protagonista, y en los próximos meses se estrenarán un buen puñado de adaptaciones, entre ellas 'Lisey's Story' en Apple, 'The Dark Tower' en Amazon, 'The Stand' en CBS All Access y 'The Outsider' en HBO, que se unirán a la antología 'Castle Rock' de Hulu, 'Mr. Mercedes' de Audience Network y 'Creepshow' de Shudder.