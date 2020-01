FX anuncia fechas de estrenos como 'Lo que hacemos en las sombras', 'Fargo', 'Better Things' y 'Mrs. America'

Con la primera semana del 2020 superada, FX ha anunciado las fechas de estreno de sus próximas producciones para principios de año, como parte de la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión. Entre ellas, se encuentra la segunda temporada de 'Lo que hacemos en las sombras', además de la esperada cuarta temporada de 'Fargo' o la también cuarta temporada de 'Better Things'.

'Lo que hacemos en las sombras', 'Fargo' y 'Better Things', entre los próimos estrenos de FX

En cuanto al estreno de la nueva tanda de episodios del falso documental sobre vampiros de Jemaine Clement, llegará a la cadena el miércoles 15 de abril, a las 22h00 (hora estadounidense), con el estreno de la nueva temporada, de un total de diez episodios, de los cuales dos se estrenarán durante la noche de estreno. Por su parte, 'Better Things', de Pamela Adlon', comenzará su nueva temporada el jueves 5 de marzo, a la misma hora, momento en el que se emitirán los dos primeros capítulos.

En cuanto a la esperada cuarta temporada de 'Fargo', protagonizada por Chris Rock, se estrenará en la cadena el domingo 19 de abril, a las 22h00. Una noche en el que, al igual que sus predecesoras, se emitirán dos episodios. A estas tres ficciones se unirá también la nueva comedia 'Breeders', protagonizada por Martin Freeman, que se estrenará el 2 de marzo a la misma hora, y la docuserie 'The Most Dangerous Animal of All', cuyo estreno está previsto para el viernes 6 de marzo, con un total de cuatro episodios, dos de los cuales se emitirán la primera noche.

Los estrenos a través de Hulu

FX también anunció las emisiones previstas a través de Hulu, como parte del acuerdo de transmisión firmado entre las dos compañías a través de Disney. A partir del 2 de marzo, "FX on Hulu" emitirá más de cuarenta series de la cadena, pasadas y actuales. Entre los próximos estrenos a través de la plataforma, se encuentra el thriller 'Devs', protagonizada por Nick Offerman, que se estrenará el jueves 5 de marzo; o 'Mrs. America', serie dirigida por Cate Blanchett, que estrenará sus primeros tres episodios el 15 de abril. Dos producciones a las que se unirán 'The Old Man', un thriller de espías protagonizado por Jeff Bridges y John Lithgow, y 'A Teacher', un drama dirigido por Kate Mara sobre un romance entre una maestra de secundaria y su estudiante menor de edad, ambas pendientes de fecha de estreno.