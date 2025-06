José Antonio Moltalbán gana 'Cifras y letras': "Mi único objetivo era vencer mi timidez sin hacer el ridículo"

Por Sandra Alcaide Barrón |

El programa de 'Cifras y letras' del pasado lunes acabó con José Antonio Moltalbán llevándose un bote histórico para el programa de la 2. El mallorquín de 59 años, consiguió llevarse el bote en su primer y único programa concursando. Nacido en Sóller,, viviendo en Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Alemania, Rumanía, Arabia Saudita y Suiza. Actualmente trabaja como agente de reservar en un hotel de lujo en su pueblo, aunque le sigue apasionando viajar y visitar sitios nuevos.

Entre sus aficiones, aparte de viajar, también destacan la numismática, el festival de Eurovisión y aprender idiomas. Le encanta la música electrónica sobre todo el House, el Trance y el Techno. Aunque para planes más relajados también disfruta del Deep house y el Synth pop de los 80. También es deportista, le encantan los deportes de raqueta como el tenis o el bádminton, junto con el voleibol y esquiar.

José Antonio Moltalbán, concursando en 'Cifras y letras'

¿Eres más de cifras o más de letras?

Me considero más de letras, aunque las matemáticas básicas no se me dan mal.

¿Seguirás trabajando o te tomarás un tiempo de descanso?

Seguiré trabajando. Hay que ser previsor y aún tengo 49 años.

Viviste en muchos sitios y países diferentes hasta que decidiste volver a tu pueblo, ¿con este bote te planteas volver a mudarte?

En absoluto. En Sóller se vive muy bien.

Seguramente llevaría a mis padres a Costa Rica porque les gusta mucho el Caribe

Has comentado que te gustaría ir de viaje con tus padre con el dinero del bote, ¿a dónde iríais?

Seguramente a Costa Rica porque les gusta mucho el Caribe y su naturaleza es un paraíso.

Es mucho dinero el que has ganado, ¿qué harás aparte del viaje?

Seguramente lo invierta para jubilarme anticipadamente.

Cuando te llamaron para concursar, ¿te imaginabas ganando el bote?

Para nada. Mi único objetivo era vencer mi timidez y no hacer el ridículo.

Te has llevado el máximo bote histórico del programa, ¿qué se siente?

Es como un sueño, aún no me lo creo. Me siento muy afortunado.

Además, conseguiste el bote en el primer programa, ¿suerte del principiante o llevabas tiempo trabajando en tu participación?

Reconozco que me preparé bien, pero nunca imaginé esto. Posiblemente sea la suerte del principiante.

José Antonio Moltalbán, en el instante que gana el bote 'Cifras y letras', junto a Elena Herraiz y Aitor Albizua

¿Qué tal fue tener a Aitor Albizua como presentador?

Fue increíble. Es majísimo, muy cercano y profesional.

¿De dónde surge tu afición por la numismática? ¿Hay alguna moneda que te falte por conseguir y te haga especial ilusión?

Desde pequeño me ha atraído todo lo internacional y un día me dio por recopilar las monedas sobrantes de mis viajes. Allí empezó todo. Me gustaría conseguir más monedas españolas antiguas.

¿Algún nuevo idioma o cultura que te gustaría aprender?

Me gustaría aprender japonés.

Como eurofán que eres, ¿te gustaría poder ir a ver en directo el festival de Eurovisión con el dinero del bote?

Quién sabe. Nunca lo he presenciado y estaría genial.

¿Qué te pareció la actuación de Melody?

Estuvo espléndida. Puede estar muy orgullosa porque la mayoría de españoles lo estamos. Lástima que la canción no destacaba.

Ojalá saltase a La 1, igual subiría la audiencia. El programa se merece todo el éxito del mundo

Tu participación coincide con un momento muy bueno en cuanto a audiencias del programa. ¿Crees que existe la posibilidad de que 'Cifras y letras' salte a La 1 ahora que está viviendo un momento tan dulce en cuanto a audiencias se refiere?

Ojalá. Igual subiría la audiencia. El programa se merece todo el éxito del mundo porque está muy bien enfocado, resulta muy ameno y es para todos los públicos.

¿Te gustaría participar en algún otro programa?

Posiblemente, pero de momento voy a digerir esta experiencia.