Las mayores injusticias de los talent shows: Del triunfo de El Tekila al de Belén Esteban

¿Merecía Chenoa quedar por debajo de David Bustamante en la primera edición de 'Operación Triunfo'? ¿Fue justo el triunfo de Pol Granch por encima de Elena Farga en 'Factor X'? Son muchos los interrogantes que surgen cuando se habla de justicia en los talent shows. Y todos sabemos que aceptamos las reglas de los concursos cuando nos sentamos delante de la pantalla a seguir gala tras gala nuestro programa favorito, pero no siempre los votos de la audiencia o las decisiones del jurado valoran de manera acertada el desempeño de los participantes en el show.

1 Roser, de favorita a eterna nominada en 'Popstars'

Es difícil ponerse de acuerdo en este asunto y siempre hemos de optar por un criterio democrático que considere la decisión de la mayoría como la mejor, pero. Con tantos talent shows de tantas disciplinas diferentes apareciendo en nuestra televisión son muchas las "injusticias" que hemos sufrido y estas son algunas de ellas:

Roser junto a sus compañeras de 'Popstars, todo por un sueño'

Si algo tienen los talent shows es que nada está decidido. Así, un concursante puede pasar de ser el favorito a una fulminante expulsión. Y si no que le pregunten a Roser. La catalana pasó de ser una de las grandes favoritas de 'Popstars, todo por un sueño', el programa que buscaba formar una girl band en 2002 en Telecinco, a la eterna nominada en la recta final del concurso. Tras tres semanas en peligro, Roser se convirtió en la expulsada por la audiencia a dos semanas de la gran final. Esa misma noche, la cantante se convertía, además, en la elegida por sus compañeras para ser repescada, sin embargo, ella misma decidía renunciar y ceder su puesto a Carmen Miriam. Puede que esta decisión no fuera más que el primer paso para lanzar una carrera en solitario bastante más exitosa y duradera que la del grupo ganador, Bellepop.

2 La expulsión de Leire Martínez en 'Factor X'

Leire Martínez en una imagen promocional de 'Factor X'

Quienes crean en el destino pensarán que si Leire Martínez no se hubiera quedado a las puertas de la semifinal de la primera edición de 'Factor X', no habría acabado siendo la vocalista de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos más exitosos de nuestro país. Pero sí estarán de acuerdo en que una sexta posición en el concurso de Cuatro no era lo que merecía la de Rentería. Aún así, es evidente que, tras su salida del programa, pudo disfrutar del éxito junto a la banda anteriormente liderada por Amaia Montero.

3 El puesto de Paloma Bloyd en 'Supermodelo'

Paloma Bloyd en su imagen oficial de 'Supermodelo 2007'

Aunque Paloma Bloyd tiene una larga carrera como actriz con películas como "Perdona si te llamo amor" o series como 'Cuéntame cómo pasó', saltó a la fama en la segunda edición de 'Supermodelo 2007'. Habiendo sido candidata para la nominación en varias ocasiones, no fue hasta la semifinal cuando fue expulsada, quedando un puesto por debajo de Alba Carrillo y de otras tres concursantes que habían tenido un desempeño peor en el programa de Cuatro. Así daba comienzo su carrera como modelo para un año después, en 2008, iniciar su carrera como actriz en el teatro de la mano de Verónica Forqué.

4 La dura expulsión de Álex y Sonia en 'Fama, ¡a bailar!'

Lola González despide a Álex y Sonia en la primera edición de 'Fama, ¡a bailar!'

'Fama a bailar' es un formato que cuenta con, al menos, dos expulsiones cada semana, por lo que a lo largo de la historia del programa han sido muchos los bailarines que han tenido que abandonar la famosa escuela de manera algo injusta, como es el caso de Belén o Anita en las últimas ediciones, que tuvieron que decir adiós a la escuela demasiado pronto. Pero los acérrimos fans del programa aún recordarán la injustísima expulsión de Álex y Sonia a las puertas de la final de la primera edición. Por el contrario, otras parejas que quizá no habían demostrado tanta versatilidad como la italiana y el sevillano se mantenían en esa fase. Esta fue sin duda una de las despedidas más emotivas y tristes de la historia del programa en su etapa en Cuatro.

5 El triunfo de Belén Esteban en '¡Más que baile!'

Belén Esteban gana '¡Más que baile!' ante una estupefacta Edurne

Cuando '¡Mira quién baila!' llegó a Telecinco en 2010, el programa ya dejó claro con su cambio de nombre lo que estaba por llegar. '¡Más que baile!' fue el nombre elegido por la cadena para el talent que, además de baile, traería más de una polémica. Pero sin duda, la polémica estrella de la edición (primera y única del formato en el canal de Mediaset) fue el triunfo de Belén Esteban. La entonces aclamada como "princesa del pueblo" se convertía en la elegida por la audiencia para conseguir el premio del concurso habiendo sido en la mayoría de galas propuesta por el jurado para la expulsión. Está claro que el talento de Belén Esteban no es el baile y, aunque la audiencia decidió darle el premio, el programa tuvo a bien valorar el paso de Edurne por la famosa pista de baile, que quedó en segunda posición, con un premio especial del jurado.

6 La posición de Paula Rojo en 'La Voz'

Paula Rojo en la primera edición de 'La Voz'

En el año 2012 parecía que la llegada de 'La Voz' a Telecinco iba a revolucionar la industria musical de nuestro país. Esto no sucedió, pero los espectadores españoles estuvimos muy pendientes de las primeras Audiciones a Ciegas, las Batallas y los Directos de la que sería la primera edición del programa. Así conocimos a Paula Rojo, una joven que llegaba con su ukelele al equipo de Melendi para cautivar al público. Parecía que la asturiana tenía el camino hecho hasta la final, pero acabó siendo expulsada a las puertas de la semifinal. Aún así, Paula Rojo se convirtió en la primera concursante de 'La Voz' en España en lanzar su propio disco.

7 La expulsión de Amaia en 'El número uno'

Amaia en 'El número uno'

Uno de los platos fuertes de 'El número uno' era que permitía concursar a cantantes de todas las edades. Y este mismo factor fue, aparentemente, el decisivo para expulsar a una jovencísima Amaia Romero en la sexta gala de la primera edición del programa. "Si las personas adultas no estamos preparadas para el éxito, imagínate una cría. Te juro, Amaia, que te estoy haciendo el favor de tu vida. Porque si ahora mismo haces una pausa en el camino, y lo retomas dentro de unos años, entonces volarás", fueron las sorprendentemente acertadas palabras de Mónica Naranjo para expulsar a la de Pamplona del programa. Años después y con Amaia convertida en el fenómeno que fue tras su éxito en 'OT 2017', Noemí Galera, directora de casting del extinto programa de Antena 3, confesó que había sido una decisión pactada entre la dirección del programa, los padres de Amaia y la propia Mónica Naranjo. Juntos decidieron obviar el impecable paso de la joven por el talent show y apostar por su retirada para centrarse en lo que le pertenecía a una niña de su edad.

8 Roko perdiendo el premio de 'El número uno'

Roko en su foto oficial de 'El número uno'

La primera injusticia que se cometió con Roko en 'El número uno' fue no seleccionarla en la primera ronda en la que los miembros del jurado elegían a los primeros concursantes del programa. Tuvo que ser Pablo Alborán, artista invitado de aquella Gala 0, quien le diese la llave de entrada al programa. En ese momento comenzaría su impecable paso por el desaparecido talent de Antena 3. Roko acabó la edición siendo la concursante que más veces había ganado el reto semanal y la única que jamás se había enfrentado a un duelo. Aún así, parece que esto no fue suficiente para que se convirtiera en la ganadora de 'El número uno' y tuvo que conformarse con un segundo puesto.

9 La última posición de Yolanda Ramos en 'Tu cara me suena 5'

Yolanda Ramos imita a Dora la Exploradora en 'Tu cara me suena'

Está más que demostrado que los cómicos y humoristas lo tienen muy difícil en 'Tu cara me suena'. Quizá por el inmensurable talento para el canto y la interpretación de algunos de sus compañeros o porque el pulsador es peculiarmente irónico con ellos, pero la mayoría tienen que conformase con los últimos puestos del programa en cada edición. Seguramente, si hubiera un premio del público aparte, artistas que han pasado por el programa como Yolanda Ramos lo conseguirían. Y es que la actriz tuvo que resignarse a vivir en los puestos más bajos del ranking semana tras semana a pesar de darnos gloriosas actuaciones como la de Dora, la exploradora o Leticia Sabater.

10 El triunfo de El Tekila en 'Got Talent España 2'

El Tekila durante su actuación en la final de 'Got Talent'

Cuando en Forocoches se propusieron hacer a El Tekila ganador de la segunda edición de 'Got Talent España', pocos se esperaban que pudieran conseguirlo, pero así fue. El peculiar "bailarín" quedó por delante del también bailarín (esta vez sin comillas) Samuel Martí y el grupo de baile Proegenyx. Probablemente, la única persona que se alegró aquella noche del triunfo de El Tekila en el programa fue él mismo (y sus forococheros fans), ya que hasta el jurado manifestó su desacuerdo con la decisión del público. Para remediar esta situación, 'Got Talent España' celebró un especial de baile con las mejores actuaciones de bailarines que habían pasado por sus dos primeras ediciones.

11 El robo a Shangela en 'RuPaul's Drag Race: All Stars 3'

Shangela tras su eliminación en 'RuPaul's Drag Race: All Stars'

De las injusticias cometidas en 'RuPaul's Drag Race' se puede hablar largo y tendido. Y es que RuPaul tiene en su poder todas las decisiones de sus programas, algo que a veces va en contra del criterio de los fans y que otras beneficia a todos los amantes del formato. Y es que si Mama Ru hubiese elegido a la ganadora de la tercera edición 'RuPaul's Drag Race: All Stars', probablemente el resultado hubiera sido diferente. En aquella ocasión, el programa decidió darle el poder a las reinas ya expulsadas de elegir a las dos últimas finalistas. Con más envidia que otra cosa, optaron por dejar a Shangela, la justa ganadora de la temporada, viendo a Trixie Mattel arrebatarle su corona y a Kenedy Davenport quedando por encima de ella.

12 La sorprendente expulsión de Ramón en 'MasterChef 6'

Ramón en su imagen promocional de 'MasterChef 6'

Era uno de los favoritos de la edición casi desde su arranque. Ramón había estado intentando participar en 'MasterChef' desde su primera edición y no fue hasta la sexta cuando lo consiguió. A pesar de su empeño por convertirse en el mejor cocinero de España, un arroz mal cocinado le jugó una mala pasada y fue expulsado en el cuarto programa. Lo injusto de su expulsión es que llegó a la eliminatoria tras una prueba en la que uno de sus compañeros había hecho trampas, algo que muchos espectadores consideraban motivo de expulsión. Sin embargo, este se libró y fue Ramón quien tuvo que colgar su delantal y es que "un mal cocinado te saca de MasterChef" y si no que le pregunten a Silvia Abril por su bechamel.

13 La expulsión de África en 'OT 2018'

África en su última actuación en 'OT 2018'

Tan solo tres galas tuvo África Adalia para demostrar su talento en el escenario de 'OT 2018'. La madrileña se convirtió en la segunda expulsada de la edición, teniendo las condiciones más que demostrables para continuar en el programa al menos varias semanas más. Lo destacable de esta injusticia es que el 80% de los votos que consiguió África para su expulsión, o al menos la mayoría, no tenían nada que ver ni con su voz ni con su talento artístico. La forma de ser de la joven no agradó a algunos de los espectadores de 'OT 2018', que iniciaron una fuerte campaña en su contra en redes llegando a provocar que el propio programa lanzara el hashtag #OTNoEsOdio por los duros comentarios contra África. La mayoría de ellos criticaban el supuesto bullying que esta le hacía a Damien, quien meses después acabaría siendo su novio. ¿Se hará justicia con África y su carrera musical?

14 El puesto final de Mimi en 'Tu cara me suena 7'

Mimi, cuarta finalista de 'Tu cara me suena'

Si hay alguien a quien se le resisten los concursos de televisión es Mimi. La también conocida como Lola Índigo ha participado en tres talent shows de nuestra televisión y en ninguno ha conseguido el gran y deseado premio. Mientras que en 'Fama Revolution' se convertía en la quinta expulsada y en 'OT 2017' era la primera en abandonar la famosa academia, injusticia que también podríamos comentar, en la séptima edición de 'Tu cara me suena' logró una posición mejor. Aún así, ese cuarto puesto en la final del programa de Antena 3 supo a poco para el buen recorrido que tuvo Mimi durante toda la edición. Dignas de recordar y valorar son sus imitaciones de Bjork, Bebe o Amy Winehouse, entre muchas otras.

15 La expulsión de Ana Milán en 'MasterChef Celebrity'

Ana Milán en las imágenes promocionales de 'MasterChef Celebrity'

Otoño de 2019. 'Mónica y el sexo', 'MasterChef Celebrity' y Twitter convierten a Ana Milán en uno de los personajes del momento. La actriz, después de una larga carrera, deja a un lado la interpretación temporalmente para mostrarse tal y como es en las cocinas del talent culinario de TVE. Rápidamente se gana el cariño del público (si es que quedaba alguien que no la adorase ya). Su desempeño entre los fogones de 'MasterChef Celebrity' es más que destacable y su expulsión, aunque fue merecida por aquel "plato mediocre" que ella misma reconoció, es uno de los momentos más duros para los seguidores del programa que la veían como la posible ganadora de la edición. Y es que aún se hace más incomprensible esta expulsión cuando se mantenían en el programa Anabel Alonso y Boris Izaguirre, que ya habían tenido la oportunidad de demostrar su talento en la cocina en ediciones anteriores.