Por Diego López | |

Esta noticia contiene spoilers

Estrenada hace cuatro años y ganando popularidad poco a poco, ' El verano en que me enamoré ' -o 'The Summer I Turned Pretty' en su título original- está siendo la serie de este verano. Con audiencias que están batiendo récords con su tercera y última temporada,

Solo hay que ver la base de seguidores que han conseguido en Instagram en unos meses: Rain Spencer (1 millón), Sean Kaufman (1,4 millones), Christopher Briney (3,8 millones), Lola Tung (4,5 millones) y, en especial, Gavin Casalegno, que supera los 6,4 millones de seguidores como el más popular de la serie.

Es precisamente este actor, que interpreta al pequeño de los hermanos Fisher, Jeremiah, el que más titulares está acaparando recientemente, y no siempre por motivos positivos. Y es que a sus 25 años de edad, Casalegno ha arrancado la tercera temporada de la serie que protagoniza recreando en la vida real algunas de las tramas de su personaje.

En concreto, su matrimonio. Si en 'El verano en que me enamoré' Jere y Belly sorprenden a todos anunciando su compromiso y despertando en rechazo de sus padres por casarse tan jóvenes, Casalegno aprovechó un descanso en el rodaje de la tercera temporada para también contraer matrimonio con su novia Cheyanne King. Casalegno se casa con 24 años, sólo uno más de los que tiene su personaje en la serie.

Los polémicos y misteriosos motivos de la boda de Gavin Casalegno

Casalegno anunció su boda con King el 12 de noviembre de 2024 con varias fotos a través de su cuenta de Instagram. Toda una sorpresa porque el actor ni siquiera había afirmado tener novia. La boda, además, habría tenido lugar varios meses antes de anunciarse y, según se ha sabido después, ninguno de sus compañeros de serie estuvieron invitados al enlace.

¿Los motivos? El joven habla de amor pero las redes sociales apuntan a otras causas. En concreto, la fuerte vinculación religiosa del actor con el cristianismo. Casalegno es más que un creyente devoto, y no es difícil encontrar decenas de vídeos del joven leyendo en redes sociales pasajes de la biblia. Una biblia que mantiene anotada y con páginas señaladas, demostrando su interés casi obsesivo por la religión.

@maybenotgavin85 A message to the Luke Warm I spent close to 20 years of being a lukewarm christian, but it wasnt until i had a personal encounter with His love that really changed me. There is something captivating about the ? original sound - Young Shem772

Es más, el actor mantiene una cuenta de TikTok alternativa con 1,8 millones de seguidores en la que solo hablaba de religión y de cómo los jóvenes de hoy se sienten "atraídos por la lujuria". Así pues, y ante la prohibición del cristianismo de mantener relaciones fuera del matrimonio, Casalegno se habría casado tan joven para no romper esta regla cristiana.

Tendencias conservadoras y mala relación con sus compañeros

Antes de recaer en 'El verano en que me enamoré', Casalegno arrastraba una carrera... peculiar. Su primera película, con 11 años, fue la cinta para vídeo doméstico "Óyeme suspirar" con contenido religioso. Un año más tarde, protagonizaba "Yo soy Gabriel", una película cristiana en la que daba vida a una joven reencarnación del arcángel Gabriel. En su currículum también figuran la película "Noé" y "Nueve segundos", una película independiente sobre la fe y la pérdida de un estudiante de instituto.

@maybenotgavin85 Choose Jesus, He chose you before you had your first thought ? original sound - Young Shem772

Más allá de sus trabajos, en el historial en redes sociales de Casalegno figuraban "me gusta" a una serie de polémicos mensajes: anti-abortistas y anti-transexuales -lo que iría en la línea de sus fuertes sentimientos religiosos- pero también anti-mascarillas durante el covid o a favor de las insurrecciones del 6 de enero en Estados Unidos.

Todos estos motivos explicarían la supuesta mala relación de Casalegno con el resto de sus compañeros de 'El verano en que me enamoré'. Ninguno de ellos fue invitado a su boda y en algunas entrevistas comunes se ha detectado cierta "tensión" entre él y Lola Tung, que es una abierta defensora de los derechos de la mujer.

Por ahora, todos guardan silencio. Además, tras la popularidad de la serie y el despegue de su carrera, Casalegno evita hablar sobre estas polémicas en sus cuentas principales, pero mantiene su cuenta de TikTok alternativa en la que continúa predicando sobre la palabra de Jesús.