Jesús Candel "Spiriman" anuncia que sufre un cáncer "muy agresivo"

Jesús Candel, conocido por todos como "Spiriman", ha anunciado la peor de las noticias. El polémico médico de Granada que no dudó en enfrentarse a Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' durante la pandemia por el punto de vista respecto al coronavirus y la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que tenía cada uno, ha publicado un extenso mensaje en sus redes sociales en el que ha anunciado que padece cáncer. "Es muy agresivo y extendido por distintas partes de mi cuerpo", ha explicado este en el citado post.

Jesús Candel "Spiriman"

El sanitario ha aprovechado la ocasión para agradecer "a tantísimos que os habéis preocupado por mi estado de salud en estos últimos días" y ha querido reivindicar lo importante que es la prevención en este tipo de enfermedades. "Se destinan miles y miles de millones de euros necesarios para la investigación de muchas enfermedades, pero se invierte muy poco en prevenirlas", se ha quejado este, quien no ha dudado en recordar que "hemos delegado nuestra responsabilidad en auténticos mamarrachos irresponsables que sólo se preocupan por el cortoplacismo". Por ello, se muestra convencido que "la culpa es nuestra al final de todo".

"La evidencia científica salva muchas vidas"

"Cambiar la sociedad para que el beneficio sea el interés de todos es imposible. Cada colectivo, sea el que sea, en su conjunto, es cobarde cuando tiene que luchar por lo sensato y por lo justo", ha afirmado este tajantemente. Paralelamente, este ha recordado que ahora "soy un enfermo de riesgo y paciente oncológico, así que tendré que vacunarme del Covid-19 cuando esté disponible la vacuna y espero que los que también tengáis que hacerlo lo hagáis" y ha querido aprovechar la ocasión recordar que "la evidencia científica manda y salva muchas vidas" y dejar claro que ahora se va a centrar en su lucha personal.

Su nuevo reto editorial

"Es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que los milagros existen, porque los milagros se hacen realidad cuando se pelea y se cree en ellos. Y aunque no todo depende de nosotros, lo importante y por lo que merece la pena vivir sí", ha dicho al respecto. Finalmente, este ha querido también anunciar su nuevo gran reto que se hará realidad el próximo mes de octubre y que bien seguro servirá de aliciente en esta dura batalla contra el cáncer. "Un gran grupo editorial de este país, me propuso escribir un libro, en particular, una especie de manifiesto donde propusiera mis ideas sobre qué medidas propondría para que este país cambiara de rumbo", ha finalizado.