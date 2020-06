Kendrick Sampson y John Cusack, agredidos por la policía en protestas en Estados Unidos

Tras el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis, aplastándole el cuello tras detenerle por presuntamente haber entregado un billete falso en una tienda, ha desatado una auténtica revuelta social en Estados Unidos. Ya son miles las personas que han salido a las calles para hacer resurgir el movimiento social "Black Lives Matter", que tiene como principal objetivo protestar sobre la actual situación que viven las personas negras en dicho país. Desde que se produjese el asesinato se han organizado infinidad de manifestaciones de protesta en las que las fuerzas de seguridad han respondido con brutales cargas policiales, tal y como hemos podido ver en imágenes que están dando la vuelta al mundo. Las agresiones, insultos y golpes están siendo constantes a diario, algo en lo que algunos periodistas y rostros conocidos se han visto también implicados y es que mientras que uno han sido atacados mientras informaban de lo sucedido, los otros han recibido golpes cuando ejercían su derecho de manifestación.

Un ejemplo es lo que ha sucedido con el actor Kendrick Sampson, intérprete al que hemos podido ver en ficciones como 'The Insecure' o 'The Flash'. El actor acudió a una manifestación en West Hollywood (Los Ángeles) junto a Matt McGorry cuando fue abatido por los agentes policiales con pelotas de goma. Él mismo fue el encargado de explicarlo en ocho Instagram Stories en los que veíamos perfectamente la escena. "Son unos cobardes", afirmaba el intérprete, contando que además del agente que empezó a atacarle, después de unieron dos más para ir contra él. El actor además denunció que los agentes "salen con equipos antidisturbios pero nadie tiene armas aquí", evidenciando la innecesaria agresividad que se encontró en esa manifestación pacífica. Además, cabe destacar que la cadena CNN emitió en directo imágenes desde ese lugar y precisamente veíamos al actor alejarse de la policía tras ser golpeado por los agentes que él mismo describió en su perfil oficial de Instagram.

Pero este no ha sido el único rostro conocido y es que el actor John Cusack ("Identidad", "Cómo ser John Malkovich") ha sufrido también las duras cargas policiales. Este encontró un coche ardiendo cuando decidió grabar lo que estaba sucediendo para evidenciar la situación en la que se encuentra el país, algo que vieron un grupo de policías, que se acercaron a él y decidieron golpearle para intentar que dejase de grabar lo que allí estaba sucediendo. "A los policías no les ha gustado que grabara el coche en llamas, así que vinieron a por mí con porras. Ellos han golpeado mi bicicleta y aquí tengo el audio", escribió este en Twitter. Y efectivamente, en el documento de sonido adjunto por el actor escuchamos amenazas de los policías, exigiéndole que deje de grabar y se vaya de ese lugar inmediatamente.

Cops didn't like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike. Ahhm here's the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v "

Estos dos ejemplos se suman al caso de Jo Ling Kent, una reportera de NBC News que también ha sufrido las consecuencias de la tensión que se respira a día de hoy en Estados Unidos. Esta se encontraba cubriendo en directo unas protestas que se estaban produciendo en Seattle cuando fue alcanzada por la pirotecnia, en este caso de manifestantes violentos que estaban en el lugar. En las impactantes imágenes que además fueron emitidas en directo vemos perfectamente como es alcanzada por el material pirotécnico. Afortunadamente, esta se encuentra perfectamente tal y como ha explicado en un breve tuit en sus redes sociales para tranquilizar a todos respecto a su estado de salud tras lo sucedido. "Hola a todos. Afortunadamente todo nuestro equipo está bien. Yo estoy totalmente bien, aunque la manga de mi chaqueta se chamuscó. Eso es todo (...) gracias por los textos, llamadas y tuits", ha escrito la periodista.

Hey everyone. Thankfully, our whole team is ok and safe. I'm totally fine - my jacket sleeve got singed and that's it.



So sorry for the curse words.. and thank you for the sweet texts, calls and tweets ?? https://t.co/WQdtxU4FIz