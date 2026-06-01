JOKERBET estrena nueva etapa en Mediaset con su renovado programa diario 'JOKERBET TV'

Por Redacción |

JOKERBET consolida su presencia en la televisión nacional con la renovación de su programa de Televisión "JOKERBET TV: ¡Damos Juego!" en el Grupo Mediaset, un espacio especializado que acerca cada noche el universo del juego online al gran público en Energy.

Tras el éxito de la edición anterior, la nueva temporada llega con contenidos renovados, mayor visibilidad para los proveedores, nuevas incorporaciones al catálogo y una propuesta de valor ampliada para sus espectadores.

Con un tono fresco, dinámico y didáctico, 'JOKERBET TV: ¡Damos Juego!' abre una puerta directa al universo de JOKERBET.es, mostrando a lo largo de cada emisión todas las funcionalidades, novedades y sorpresas que aguardan a sus usuarios en web y app.

Una escaleta pensada para nuevos usuarios y amantes del casino online y físico

La escaleta de este programa de televisión está pensada para, ayudándoles en su camino a conocer el mejor producto y funcionalidades que la plataforma de JOKERBET ofrece, guiándoles a través de una experiencia de juego completamente segura y configurada a un ritmo personalizado.

Los usuarios más veteranos tendrán a su disposición nuevas formas de jugar a las slots y al casino en vivo, exponiéndose funciones in-game y estrategias avanzadas, así como toda la nueva oferta de métodos de pago instantáneos, lo más potente del catálogo de juego y promociones especiales que amplían la experiencia.

En este sentido, una de las grandes novedades tanto para nuevos usuarios como recurrentes es el espacio promocional, que, entre otras promociones de bienvenida, aborda las ventajas del 'CLUB JOKERBET', el nuevo programa de puntos y recompensas diarias de JOKERBET, abierto a todos los usuarios y sin barreras de entrada, con el que poder desarrollar sus actividades a medida que visualizan cada entrega.

Cada emisión se estructura en un apasionante recorrido por el mundo del casino online y las apuestas deportivas. Comenzando desde el registro y la descarga de la app oficial disponible en Google Play y App Store, que ofrece juegos en exclusiva, pasando por la sencilla verificación exprés de la cuenta de juego en menos de 1 minuto, y hasta los métodos de pago instantáneos o la personalización de la experiencia de juego.

El espectador descubrirá lo fácil que es empezar a jugar en JOKERBET para adentrarse de lleno en la diversión. Y es que el programa no solo informa, sino que explora las mejores mecánicas de juego online por bloques diferenciados para que el público conozca todas sus virtudes progresivamente:

Las slots más jugadas de España arrancan la noche: 'Gates of Olympus: Super Scatter' de Pragmatic Play, la versión más poderosa de la "Gates", 'Book of Ra: Deluxe' de Greentube-Novomatic, como guiño a los fieles de la experiencia física en los Salones de Juego JOKERBET, o los populares crash games, como 'Red Baron' de Evolution, entre otros muchos títulos que tendrá que descubrir el espectador, representan tan solo una muestra de todo su arsenal de opciones.

A las máquinas de azar les siguen las reinas de la noche, las ruletas en vivo: 'Mega Fire Blaze' de Playtech, capaz de multiplicar las apuestas hasta x10.000, o la 'Ruleta Relámpago en Vivo' de Evolution, con crupier en tiempo real y ahora mejorada con la versión 'XXXTreme' ya disponible, sirven la mejor experiencia de casino puro con análisis de mecánicas, funciones bonificadoras y multiplicadores.

El bloque de juego se cierra un detallado recorrido por las apuestas deportivas y eSports, donde el usuario aprenderá a sacarle el máximo partido a sus pronósticos, a través de la mejor información estadística 24/7 para tomar decisiones informadas, y multiplicar su cuota haciendo uso de las funciones más destacadas en directo, como la popular Crear Apuesta, o la novedosa Match Bet, con la que deslizar hacia el cupón las selecciones más destacadas del momento.

Con todo ello, la nueva temporada de 'JOKERBET TV: ¡Damos Juego!' en Energy TV llega renovada en formato y contenidos, con una apuesta audiovisual más sólida y una propuesta más ágil para el espectador. JOKERBET TV mantiene así su esencia, cerrando cada noche en Energy con la mejor experiencia para acercar al gran público todo lo que sucede en su plataforma de juego online.

Mayor protagonismo para los proveedores y MGA como eje creativo de la nueva temporada

Una de las grandes apuestas de esta nueva etapa es la evolución del modelo de integración entre el Operador y sus proveedores dentro del entorno televisivo. JOKERBET da un paso más allá en la manera de presentar su catálogo, construyendo un formato donde los estudios cobran vida y se convierten en protagonistas activos de la experiencia audiovisual.

El nuevo enfoque del programa permite que cada proveedor pueda presentar sus juegos, novedades y universos visuales directamente al espectador, generando un vínculo mucho más cercano y reconocible con la audiencia en un entorno de máxima exposición.

Gracias al uso de tecnologías de modelado y animación mediante IA, algunos de los personajes más icónicos del sector cobran vida dentro de la retransmisión, interactuando con el espectador y formando parte activa de la narrativa del programa. Una propuesta pionera en televisión dentro del sector del juego online en España.

Entre los proveedores presentes en esta nueva edición destacan MGA, Playtech, Evolution, Games Global, Hacksaw, Greentube-Novomatic, BGaming y Amusnet, que refuerzan la oferta audiovisual y de catálogo con nuevas incorporaciones y mecánicas de última generación, como abanderados de los más de 4.000 juegos online con los que cuenta ya el portfolio de JOKERBET.

En esta pasarela, MGA ocupa un papel especialmente relevante. Su implicación creativa y colaboración directa en el desarrollo del formato ha permitido construir una integración mucho más ambiciosa entre juego, marca y entretenimiento televisivo.

Su título 'JOKERS LOVERS', convertido ya en una referencia reconocible dentro de la comunidad de usuarios de JOKERBET, inaugura cada emisión bajo una versión exclusiva y completamente personalizada para el Operador en España.

'Wild', protagonista principal del juego, se convierte además en la nueva imagen conductora del programa, abriendo el telón y ejerciendo como hilo narrativo y maestra de ceremonias de cada emisión junto a su Amante Joker 'Scatter'.

Desde JOKERBET destacan especialmente la importancia de contar con partners que entiendan el valor de construir marca y comunidad más allá de la mera presencia de catálogo, apostando por formatos capaces de generar visibilidad recurrente y conexiones reales con la audiencia.

Esta gran apuesta por la desintermediación y el acercamiento del producto al espectador de la forma más cercana posible, la resume bien en sus propias palabras Javier Saiz, Product Manager de JOKERBET:

"Estamos muy orgullosos de esta nueva etapa de JOKERBET TV. Queríamos construir algo diferente dentro del sector: un formato donde las marcas de juego no solo aparezcan, sino que realmente cobren vida y conecten con el espectador de una forma mucho más cercana y reconocible, de primera mano.

Este año vamos un paso más allá gracias a todos los proveedores que han entendido el potencial de este proyecto y han querido implicarse activamente en la construcción de una experiencia audiovisual mucho más ambiciosa.

La televisión sigue siendo uno de los mayores escaparates de notoriedad y recuerdo de marca que existen actualmente, y creemos que este formato aporta una exposición real, continuada y diferencial para todos los estudios que forman parte de él.

Agradecemos especialmente a MGA su implicación y visión conjunta para ayudarnos a abrir este nuevo camino dentro de la industria, permitiéndonos desarrollar una integración creativa mucho más avanzada entre entretenimiento, tecnología y juego online".

Comprometidos con el juego responsable y avalados externamente por GLI

La nueva temporada de JOKERBET TV mantiene además un fuerte compromiso con el juego seguro y responsable, integrando de forma transversal mensajes de concienciación, control de actividad y uso responsable de las herramientas de protección disponibles para el usuario.

A lo largo de cada emisión se recuerda la importancia de configurar límites personalizados, realizar pausas periódicas y adaptar la actividad de juego a las preferencias y capacidades individuales de cada usuario.

JOKERBET, miembro fundador de la Plataforma para el Juego Sostenible, cuenta además con el exclusivo Sello de Juego Responsable avalado por GLI, una certificación independiente que acredita el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en materia de protección del usuario y buenas prácticas dentro del juego online regulado.

Un distintivo que actualmente solo poseen un reducido número de operadores en España y que refuerza el posicionamiento de JOKERBET como una de las marcas más comprometidas con la sostenibilidad y la transparencia dentro del sector.

Disponible cada noche en Energy (Mediaset)

'JOKERBET TV: ¡Damos Juego!' se emite cada noche en Energy a partir de las 02:00 A.M. (según parrilla televisiva), consolidándose como uno de los formatos especializados más diferenciales dentro del entretenimiento televisivo vinculado al juego online en España.

Con una combinación de tecnología, entretenimiento, formación y divulgación del producto, el programa traslada al espectador toda la experiencia acumulada por Grupo Veramatic durante más de 40 años dentro de la industria del juego y el entretenimiento.

Una nueva etapa con mayor ambición audiovisual, más interacción entre marcas y audiencia, y una visión mucho más moderna del entretenimiento igaming en televisión nacional.