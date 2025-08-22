Marta Riesco ficha por 'No somos nadie', su primer proyecto tras la cancelación de 'La familia de la tele'

Por Sandra Alcaide Barrón |

A tan solo diez días del inicio oficial del nuevo formato, Canal Quickie ha anunciado un nuevo fichaje, el de Marta Riesco. La reportera fue uno de los grandes descubrimientos para la audiencia y sus propios compañeros en 'Ni que fuéramos Shhh', donde logró dejar atrás la imagen que había forjada sobre ella. Tras este renacer, fue uno de los fichajes más demandados para 'La familia de la tele'. Sin embargo, a pesar de formar parte, el proyecto acabó fracasando y siendo cancelado al poco tiempo.

Marta Riesco junto a otros colaboradores en 'Ni que fuéramos Shhh'

Después de finalizar esta aventura en la pública, Marta Riesco se encontraba en busca de un nuevo proyecto televisivo en el que participar. Tanto es así, que al finalizar su andadura en Televisión Española la periodista publicaba su currículum en redes, indicando que estaba deseosa de volver a trabajar. Finalmente, hará su reaparición en la televisión en septiembre con 'No somos nadie', tras haber descansado durante el verano.

Las ausencias de 'No somos nadie'

Más allá de los fichajes, ya sabemos que 'No somos nadie' contará con algunas ausencias notorias e importantes para la audiencia. Como ya adelantó FormulaTV en exclusiva,Lydia Lozano ha rechazado participar en este nuevo proyecto de La Osa Producciones, al igual que ocurre con Chelo García-Cortés, según informa Yotele. Sin embargo, todavía no se conoce cuál será el próximo destino de las colaboradoras, que podrían estar negociando proyectos con RTVE, Atresmedia o Mediaset.

Chelo García-Cortés en 'Ni que fuéramos Shhh'

Por otra parte, según ha podido saber Formula TV, Kiko Hernández se encuentra en conversaciones con la productora para unirse al proyecto, aunque todavía no hay nada cerrado. Mientras que parece poco probable que volvamos a ver a Javier de Hoyos en el "pisito" debido a sus compromisos laborales. El presentador e influencer vive su mejor momento profesional estando al frente de 'D Corazón', junto a Anne Igartiburu, y triunfando en las redes sociales con sus virales salseos.