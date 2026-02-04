Massimo Musolino se jubila tras más de 24 años como directivo de Mediaset España

Por Redacción |

Mediaset España ha confirmado que uno de sus directivos más longevos y consolidados, Massimo Musolino, dejará su cargo de consejero delegado de Gestión y Operaciones. La influyente figura, que está a punto de cumplir 67 años, zanjará su etapa laboral "tras una brillante trayectoria de más de 24 años ininterrumpidos en la compañía", como apunta el comunicado, tras haber tomado la decisión de jubilarse en marzo.

Tal decisión será expuesta formalmente en el próximo consejo de administración de la empresa. "Mediaset España expresa su profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo que Massimo Musolino ha demostrado a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en el grupo y le desea lo mejor en esta nueva etapa personal", reza el texto compartido por el grupo..

Mediaset España sufre una importante baja corporativa

De hecho, se destaca el papel esencial desempeñado por Musolino en puntos de inflexión tan determinantes como la reconversión de Gestevisión Telecinco en Mediaset España o la reciente integración del grupo en MFE-MediaForEurope. Al fin y al cabo, el directivo ha pasado más de dos décadas al frente del apartado de Gestión y Operaciones, al que se incorporó en 2002 cuando todavía existía la denominación de Gestevisión Telecinco.

El ejecutivo Massimo Musolino

Su lugar en el organigrama

Previamente, ya había contado con una destacada carrera en la empresa, a la quede Gestevisión Telecinco SA. Dos años después, asumió el cargo de director de Operaciones y Control hasta que en 1998 pasó a ser el subdirector general de Gestión de Telecinco. Más adelante,, la compañía que gestiona los canales de televisión del Grupo Mediaset, y en 2002 volvió a España.

En el actual esquema corporativo de Mediaset España, que tiene a Cristina Garmendia como presidenta, Musolino responde directamente ante el consejero delegado Alessandro Salem. Por su parte, del equipo de Musolino dependen la División Económico-Financiera y Servicios (que, a su vez, controla la dirección de Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo), la División de Tecnología y Operaciones, la Dirección de Recursos Humanos y la División de Gestión de Negocios Digitales y Deportes.