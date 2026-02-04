Massimo Musolino se jubila tras más de 24 años como directivo de Mediaset España

Mediaset España ha confirmado que uno de sus directivos más longevos y consolidados, Massimo Musolino, dejará su cargo de consejero delegado de Gestión y Operaciones. La influyente figura, que está a punto de cumplir 67 años, zanjará su etapa laboral "tras una brillante trayectoria de más de 24 años ininterrumpidos en la compañía", como apunta el comunicado, tras haber tomado la decisión de jubilarse en marzo.
Tal decisión será expuesta formalmente en el próximo consejo de administración de la empresa. "Mediaset España expresa su profundo reconocimiento por la dedicación, compromiso y liderazgo que Massimo Musolino ha demostrado a lo largo de su amplia y exitosa trayectoria en el grupo y le desea lo mejor en esta nueva etapa personal", reza el texto compartido por el grupo..
De hecho, se destaca el papel esencial desempeñado por Musolino en puntos de inflexión tan determinantes como la reconversión de Gestevisión Telecinco en Mediaset España o la reciente integración del grupo en MFE-MediaForEurope. Al fin y al cabo, el directivo ha pasado más de dos décadas al frente del apartado de Gestión y Operaciones, al que se incorporó en 2002 cuando todavía existía la denominación de Gestevisión Telecinco.
Su lugar en el organigrama
En el actual esquema corporativo de Mediaset España, que tiene a Cristina Garmendia como presidenta, Musolino responde directamente ante el consejero delegado Alessandro Salem. Por su parte, del equipo de Musolino dependen la División Económico-Financiera y Servicios (que, a su vez, controla la dirección de Planificación Financiera y Desarrollo Corporativo), la División de Tecnología y Operaciones, la Dirección de Recursos Humanos y la División de Gestión de Negocios Digitales y Deportes.