Las mejores ofertas del Cyber Monday 2020 en tecnología y series

Después de un Black Friday que nos dejó increíbles ofertas imposibles de rechazar, Amazon no para y continúa rebajando sus precios con motivo del Cyber Monday. Evidentemente, Capitán Ofertas te trae los mejores descuentos de una jornada en la que vas a querer comprártela todo. Por ello, disfruta de una amplia selección con las mejores ofertas en televisores, proyectores, auriculares, telefonía móvil, videocámaras, ordenadores y evidentemente series. No dejes escapar ninguna de estas ofertas porque las vas a poder aprovechar tan solo hoy.

Televisores y proyectores

Televisores y proyectores

La televisión es sin duda en algo vital en nuestros hogares, especialmente durante el confinamiento donde se ha convertido en nuestra ventana al mundo. Por ello, acaba siendo fundamental contar con una televisor de calidad en el que ver y disfrutar de series, programas e informativos de la mejor forma. Por ello te traemos una selección de las Smart TV más competitivas del mercado y con los mejores descuentos posibles.

- Smart TV LG 55'' - Comprar: 594,99 euros (26% de descuento)

- Smart TV LG 49'' - Comprar: 499 euros (14% del descuento)

- Smart TV Samsung QLED 50'' - Comprar: 629 euros (44% de descuento)

- Smart TV Samsung The Frame 32'' - Comprar: 429 euros (28% de descuento)

- Smart TV Hisense 43'' - Comprar: 369,99 euros (21% de descuento)

- Smart TV LG OLED65CX Alexa - Comprar: 1.799,99 euros (30% de descuento)

- Smart TV Phillips OLED 4K 55'' - Comprar: 1.099,99 euros (31% de descuento)

- Smart TV LD 4K NanoCell 49'' - Comprar: 525 euros (26% de descuento)

- Smart TV LG 4K UHD 70'' - Comprar: 744,99 euros (14% de descuento)

- Televisor LED 22' - Comprar: 99 euros (17% de descuento)

- Smart TV Sony 4K HDR Android TV - Comprar: 589 euros (21% de descuento)

- Smart TV Phillips TV OLED 4K 65'' - Comprar: 1.899,99 euros (27% de descuento)

- Smart TV Hisense UHD TV - Comprar: 599 euros (14% de descuento)

- Proyector 4K UHD - Comprar: 1.499,99 euros (21% de descuento)

Series de televisión

Series de televisión

Una vez cuentes con un buen televisor, tienes que aprovechar y ver las mejores series. Puedes apostar por grandes series que bien seguro te enamoraron en tu infancia o conquistarán a tus hijos, pero también con clásicos recientes que son imprescindibles en nuestra biblioteca audiovisual. Te traemos una selección de ficciones que no pueden faltar en tu hogar y que bien seguro te van a dejar atrapado muchas horas frente al televisor.

- 'David, El Gnomo' (serie completa) - Comprar en: DVD - 12,42 euros

- 'Downton Abbey' (serie y película) - Comprar en: Blu-Ray - 50 euros

- 'The Blacklist' (temporada 7) - Comprar en: DVD - 15 euros

- 'Slam Dunk' (serie completa) - Comprar en: DVD - 45,51 euros

- 'El internado' (serie completa) - Comprar en: DVD - 56,90 euros

- 'Mr. Robot' (serie completa) - Comprar en: DVD - 27,50 euros

- 'The walking dead' (temporada 8) - Comprar en: DVD - 18,11 euros

Teléfonos móviles

Teléfonos móviles

Hoy en día, estar constantemente conectado es vital para todos. Por ello, tener un buen smartphone es también necesario, ya sea para disfrutar de las redes sociales, videojuegos o simplemente para convertirnos en auténticos expertos en fotografía, y también para trabajar en las mejores condiciones. Por ello, en este Cyber Monday tenemos una selección de algunos de los mejores móviles del mercado que bien seguro te conquistarán.

- Samsung Galaxy S10 Lite - Comprar: 399 euros (39% de descuento)

- Oppo A5 - Comprar: 129 euros (35% de descuento)

- Oppo Find X2 Lite - Comprar: 289 euros (42% de descuento)

- Oppo A72 - Comprar: 189 euros (32% de descuento)

- Huawei P Smart Pro - Comprar: 159 euros (31% de descuento)

- Huawei P40 Pro - Comprar: 699 euros (36% de descuento)

- Motorola Moto G Pro - Comprar: 199 euros (40% de descuento)

- Poco X3 NFC - Comprar: 229 euros (15% de descuento)

- Oppo A5 2020 - Comprar: 129 euros (35% de descuento)

Audio

Audio

No hay nada mejor que pasear escuchando la mejor música y para conseguirlo, tener unos buenos auriculares es vital. Por ello, Capitán Ofertas te trae una selección de ofertas entre los mejores que hay a día de hoy en el mercado. Si no quieres perderte ni una sola canción y quieres disfrutarlas todas en las mejores condiciones, repasa nuestra selección de auriculares; bien seguro que no vas a poder resistirte a alguno de ellos.

- Auriculares bluetooth inalámbricos -Comprar: 13,87 euros (54% de descuento)

- Auriculares bluetooth Aukey - Comprar: 19,99 euros (50% de descuento)

- Auriculares bluetooth deportivos Mpow - Comprar: 15,29 euros (49% de descuento)

- Auriculares gaming Logitech - Comprar: 99,99 euros (49% de descuento)

- Auriculares Sony WH - Comprar: 229 euros (40% de descuento)

- Altavoz portátil JBL - Comprar: 99 euros (34% de descuento)

- Barra de sonido Bose Solo 5 - Comprar: 147,99 euros (47% de descuento)

- Auriculares Gaming Logitech G533 - Comprar: 81 euros (30% de descuento)

- Auriculares Trust Cascos Gaming - Comprar: 24,99 euros (38% de descuento)

- Auriculares Corsair Void - Comprar: 54,99 euros (21% de descuento)

- Auriculares Trust GXT 310P - Comprar: 18,99 euros (24% de descuento)

Informática

Informática

Los ordenadores portátiles se han convertido en imprescindibles en cualquier hogar, especialmente en un momento en el que el teletrabajo está siendo protagonista. Por ello, necesitas un buen ordenador para poder trabajar sin problemas. Repasa la selección de ofertas que encontrarán en nuestro Capitán ofertas.

- Ordenador portátil Huawei Matebook 14 - Comprar: 999 euros (29% de descuento)

- Ordenador portátil ASUS Chromebook Flip - Comprar: 449,90 euros (31% de descuento)

- Ordenador portátil Microsoft Surface Pro 7 - Comprar: 739,99 euros (29% de descuento)

- Ordenador portátil MSI Modern 14 - Comprar: 899,99 euros (14% de descuento)

- Ordenador portátil Huawei MateBook X Pro - Comprar: 1.399 euros (26% de descuento)

Fotografía y videocámaras

Fotografía y videocámaras

¿Te gusta la fotografía? ¿Y grabar vídeos? Tenemos las opciones perfectas para que puedas hacerlo sin problema alguno. Repasa la selección de cámaras que cuentan con importantes rebajas por el Cibermonday. Disfruta de la mejor calidad a un precio único.

- Canon EOS M50 - Comprar: 642,88 euros (14% de descuento)

- Kit cámara Fujifilm X-T200 - Comprar: 499 euros (34% de descuento)

- Panasonic Lumix - Comprar: 423,99 euros (47% de descuento)

- Impresora digital instantánea Lifeprint - Comprar: 67,19 euros (60% de descuento)

- Impresora digital Kodak Smile - Comprar: 83,99 euros (30% de descuento)