Las mejores ofertas de la semana del Black Friday 2020 en tecnología y series

Como no podría ser de otro modo, Amazon se ha volcado un año más en el Black Friday, pero no solo en el gran día de los descuentos por excelencia, sino también en toda su semana. Este día ha ampliado su fecha, permitiendo a los clientes comprar decenas de miles de artículos a un bajo precio durante toda la semana, aunque el gran día siga siendo el viernes. En lo que esperamos a que llegue, no pierdas de vista todas las ofertas con las que ya puedes hacerte y que te ha preparado Capitán Ofertas.

Televisores y proyectores

Televisores y proyectores

Una de las ofertas clave de estos días viene en la categoría de televisores y proyectores. El Black Friday es la ocasión ideal para cambiar el televisor de tu casa por una reluciente Smart TV en la que puedas disfrutar de todas las plataformas de la industria en el mismo mando. Revisa los jugosos descuentos disponibles y prepárate para sentir las historias de la tele como si pasaran en tu propio salón.

- Smart TV LG 4K 75" - Comprar: 999,99 euros (37% de descuento)

- Smart TV Sony KD 43" - Comprar: 529 euros (22% de descuento)

- Smart TV Samsung The Frame - Comprar: 999 euros (16% de descuento)

- Smart TV Samsung Crystal 43" - Comprar: 375 euros (28% de descuento)

- Smart TV Samsung QLED 65" - Comprar: 939 euros (17% de descuento)

- Smart TV Hisense 40" - Comprar: 239,99 euros (20% de descuento)

- Proyector Epson EB-X05 - Comprar: 325,50 euros (24% de descuento)

- Proyector portátil ViewSonic M1 - Comprar: 199,99 euros (13% de descuento)

Series de televisión

Series de televisión

El Black Friday te ofrece la oportunidad de hacerte con esas series que te fascinaron a un precio de escándalo. Tanto nacionales como internacionales, hay para todos los gustos y géneros de ficción. Aquí te traemos una selección de lo más destacado.

- 'The Walking Dead' (Temporada 1) - Comprar en: DVD - 9,26 euros / Blu-Ray - 10,82 euros

- 'The Walking Dead' (Temporada 9) - Comprar en: DVD - 18,35 euros / Blu-Ray - 21,99 euros

- 'Watchmen' (Temporada 1) - Comprar en: DVD - 13,19 euros / Blu-Ray - 17,99 euros

- 'The Big Bang Theory' (Temporada 11) - Comprar en: DVD - 8,22 euros / Blu-Ray: 12,49 euros

- 'El ala oeste de la Casa Blanca' (Serie completa) - Comprar en: DVD - 52,17 euros

- 'Juego de Tronos' (Temporada 4) - Comprar en: DVD - 11,52 euros / Blu-Ray: 14,27 euros

- '24' (Serie completa) - Comprar en: DVD - 56,62 euros

- 'Supergirl' (Temporada 3) - Comprar en: DVD - 10,97 euros / Blu-Ray - 12,50 euros

- 'Merlí' (Temporada 3) - Comprar en: Blu-Ray - 12,47 euros

- 'Aquellos maravillosos 70' (Temporada 1) - Comprar en: DVD - 10,17 euros

Teléfonos móviles

Teléfonos móviles

Si estás sobreviviendo con un móvil obsoleto que ya sufre por la memoria llena o los problemas de la batería, quizá va siendo hora de aprovechar el Black Friday para hacerte con el mejor sustituto. Varias marcas y modelos han aprovechado para lanzar descuentos, así que échale un ojo y decide.

- Samsung Galaxy M31 - Comprar: 199 euros (29% de descuento)

- Samsung Galaxy A51 - Comprar: 237,58 euros (36% de descuento)

- Samsung Galaxy S10 Lite - Comprar: 399 euros (39% de descuento)

- Samsung Galaxy Note20 - Comprar: 599 euros (23% de descuento)

- Xiaomi Redmi Note 9 Pro - Comprar: 199 euros (26% de descuento)

- Xiaomi Mi Note 10 Lite - Comprar: 239 euros (35% de descuento)

- Oppo A5 - Comprar: 129 euros (35% de descuento)

- Oppo Find X2 Lite - Comprar: 289 euros (42% de descuento)

- Huawei P Smart Pro - Comprar: 159 euros (31% de descuento)

- Huawei P40 Pro - Comprar: 699 euros (36% de descuento)

- Motorola Moto G Pro - Comprar: 199 euros (40% de descuento)

- Realme X50 Pro - Comprar: 499 euros (33% de descuento)

Audio

Audio

¿Te gusta ver películas o series en tu dispositivo móvil cuando vas viajando o de camino al trabajo o a estudiar? Seguro que si la respuesta es afirmativa te has dado cuenta del ruido que reina a tu alrededor y de lo molesto que es. Por ello, te traemos varias opciones para cancelar el ruido y que nada ni nadie te impida disfrutar de tus visionados.

- Auriculares bluetooth inalámbricos - Comprar: 16,92 euros (44% de descuento)

- Auriculares bluetooth Aukey - Comprar: 15,19 euros (62% de descuento)

- Auriculares bluetooth deportivos Mpow - Comprar: 15,29 euros (49% de descuento)

- Auriculares Huawei FreeBuds 3 - Comprar: 89 euros (50% de descuento)

- Auriculares gaming Logitech - Comprar: 99,99 euros (49% de descuento)

- Auriculares Sony WH - Comprar: 229 euros (40% de descuento)

- Auriculares Bose SoundLink II - Comprar: 116,93 euros (58% de descuento)

- Auriculares diadema DOQAUS - Comprar: 23,75 euros (41% de descuento)

- Auriculares diadema Sony WH - Comprar: 79 euros

- Altavoz portátil Ultimate Ears - Comprar: 42,99 euros (57% de descuento)

- Barra de sonido Bose Solo 5 - Comprar: 147,99 euros (47% de descuento)

- Barra de sonido Bose SoundLink Mini II - Comprar: 111,99 euros (30% de descuento)

Informática

Informática

La crisis sanitaria ha llevado a muchas personas a tener que recurrir al teletrabajo para continuar realizando sus tareas. Por ello, es imprescindible contar con un buen equipo informático. Pero ya no solo eso, y es que un ordenador en casa se ha vuelto una herramienta esencial para nuestro día a día.

- Ordenador portátil Huawei Matebook 14 - Comprar: 999 euros (29% de descuento)

- Ordenador portátil ASUS Chromebook Flip - Comprar: 449,99 euros (31% de descuento)

- Ordenador portátil Acer Swift 3 - Comprar: 749,99 euros (17% de descuento)

- Ordenador portátil Lenovo Yoga S730 - Comprar: 879,99 euros (27% de descuento)

- Ordenador portátil Microsoft Surface Pro 7 - Comprar: 739,99 euros (29% de descuento)

- Ordenador portátil MSI Modern 14 - Comprar: 899,99 euros (14% de descuento)

- Ordenador portátil Huawei MateBook X Pro - Comprar: 1.399 euros (26% de descuento)

- Ordenador portátil LG Gram - Comprar: 799 euros (33% de descuento)

- Huawei MatePad 10.4 - Comprar: 219,99 euros (31% de descuento)

- Samsung Galaxy Tab S6 Lite - Comprar: 288,90 euros (28% de descuento)

Fotografía y videocámaras

Fotografía y videocámaras

Los colores del otoño son perfectos para fotografiarlos y mucho mejor si dispones de una cámara profesional con la que sacarle todo el partido a la gama cromática. Lo mismo ocurre si eres un director en ciernes y estás pensando en grabar tus primeros proyectos. Aprovecha las ofertas para hacerte con la cámara de tus sueños.

- Sony Alpha 6100 - Comprar: 619 euros (35% de descuento)

- Canon PowerShot SX740 - Comprar: 329,99 euros (22% de descuento)

- Canon EOS 6D - Comprar: 1.599,99 euros (21% de descuento)

- Sony RX10 III - Comprar: 849 euros (23% de descuento)

- Kit cámara Fujifilm X-T200 - Comprar: 488,99 euros (35% de descuento)

- Panasonic Lumix - Comprar: 434,99 euros (46% de descuento)

- Videocámara Sony Handycam - Comprar: 799 euros (38% de descuento)

- Videocámara semiprofesional Panasonic HC - Comprar: 644,25 euros (36% de descuento)

- Impresora digital instantánea Kodak Smile - Comprar: 83,99 euros (30% de descuento)