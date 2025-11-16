Muere Dan McGrath, guionista de 'Los Simpson' y ganador de un Emmy, a los 61 años

Por Julia Almazán Romero |

La animación está de luto. Dan McGrath, guionista y productor de 'Los Simpson' y una de las figuras más influyentes del humor televisivo de los 90, murió el pasado 14 de noviembre a los 61 años en el NYU Langone Hospital de Brooklyn, Nueva York, tras sufrir un derrame cerebral. La noticia fue confirmada por su hermana, Gail McGrath Garabadian, a través de un emotivo mensaje en redes sociales: "Ayer perdimos a mi increíble hermano Danny. Era un hombre especial, único en su especie. Un hijo, hermano, tío y amigo increíble. Tenemos el corazón roto".

McGrath deja un importante legado en la historia de 'Los Simpson', donde escribió 50 episodios entre 1992 y 1994, y produjo otros 24 entre 1996 y 1998. Su trabajo en la serie le valió un Emmy en 1997 por el icónico capítulo 'La fobia de Homer', donde John Waters prestaba voz a un anticuario gay que desmontaba, con humor y sensibilidad, los prejuicios de Homer. El episodio se convirtió en un referente por su mensaje contra la homofobia y está muy bien considerado entre las entregas de la animación televisiva.

Episodio de 'Los Simpson' de 'La fobia de Homer'

Entre sus contribuciones más memorables destacan también 'Boy Scouts en el barrio', 'El diablo y Homer Simpson', 'Bart de la Oscuridad', 'Tiempo y castigo' y varias entregas de 'La casa del árbol del terror'. McGrath solía bromear con que había sido despedido dos veces de la serie, una muestra de la relación intensa y exigente con un equipo que, aun así, siempre lo reconoció como una de sus voces más brillantes.

'King of the Hill'

Otros trabajos

Antes de llegar a Springfield,, donde fue vicepresidente. Su primer gran salto profesional llegó en 'Saturday Night Live', donde trabajó entre 1991 y 1992 y colaboró con leyendas como Chris Farley y Adam Sandler , además de lograr una nominación al Emmy en 1992.

Más allá de Los Simpson, su carrera se expandió a otros proyectos clave de la animación, pues escribió para 'King of the Hill', donde firmó 11 episodios y produjo 28 entregas durante ocho años, así como para 'Mission Hill', 'Sammy', 'Los PJs', 'Gravity Falls' y 'Muppets Tonight: los Teleñecos por la noche'. Su versatilidad lo convirtió en un nombre recurrente en algunas de las mejores series animadas de las últimas décadas.