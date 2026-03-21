Muere Nicholas Brendon, actor de 'Buffy, cazavampiros', a los 54 años

Por Redacción |

El actor Nicholas Brendon ha fallecido a los 54 años de edad "por causas naturales mientras dormía", según ha detallado su familia. Nacido en 1971 en Los Ángeles, Brendon arrancó su carrera a comienzo de los años noventa con pequeños roles tanto en la pequeña como en la gran pantalla, y su consolidación se produjo entre 1997 y 2003, cuando interpretó a Xander en una obra de culto como 'Buffy, cazavampiros'.

Los seres queridos de Brendon han recurrido a su cuenta de Instagram para confirmar la triste noticia con un comunicado. "Estamos desolados por comunicar el fallecimiento de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Murió mientras dormía por causas naturales. Mucha gente conoce a Nicky por su trabajo como actor y por los personajes a los que dio vida a lo largo de los años. En los últimos años, Nicky encontró otra pasión en la pintura y el arte. Nicky amaba compartir su entusiasta talento con su familia, amigos y fans", recoge el escrito, acompañado de varias imágenes.

El actor Nicholas Brendon

"Era apasionado, sensible y siempre estaba motivado para crear. Quienes realmente le conocían entendían que su arte era uno de los reflejos más puros de quién era realmente. Nuestra familia os pide privacidad durante este proceso mientras lloramos su pérdida y celebramos la vida de un hombre que vivió con intensidad, imaginación y corazón. Muchas gracias a todos los que habéis mostrado amor y apoyo", sentencia el comunicado.

El actor Nicholas Brendon

En el recuerdo

Precisamente los compañeros de Brendon en la icónica 'Buffy, cazavampiros' han sido de los primeros en reaccionar a este doloroso suceso. ". Pensaré en ti cada vez que vea una mecedora. Te quiero. Descansa en paz", ha escrito Alyson Hannigan . Asimismo, Emma Caulfield también ha querido lamentar el fallecimiento de Brendon: "".

Brendon interpretó a Xander a lo largo de las siete temporadas de 'Buffy', es decir, durante más de un centenar de episodios, aunque su carrera no terminó ahí. Dos años después, en 2005, formó parte del elenco principal de 'Kitchen Confidential', la serie protagonizada por Bradley Cooper, y posteriormente contó con otros roles en 'Sin rastro', 'Sin cita previa' o 'Mentes criminales'.