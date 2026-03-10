Muere Raúl del Pozo, reconocido periodista y cronista político, a los 89 años

El periodista Raúl del Pozo, nacido el 25 de diciembre de 1936 en Mariana, Cuenca, ha fallecido a los 89 años. Considerado una figura destacada del periodismo español, deja un legado muy significativo construido a lo largo de más de cinco décadas de profesión en el mundo audiovisual.
Comenzó su trayectoria en el periodismo en 1960 en el Diario de Cuenca. Durante la década de 1970 también colaboró con Mundo Obrero y, en los años ochenta, trabajó en la revista Interviú. Fue precisamente en esa etapa cuando obtuvo el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez y el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo.
- María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
- Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
- 'El desafío': Patricia Conde gana con su danza contemporánea y Jessica Goicoechea sufre con un duro escapismo
- 'Supervivientes 2026': María Lamela está de sobresaliente, los saltos del helicóptero y las nominaciones
- Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
- Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
Raúl del Pozo también fue una destacada figura de la radio, donde trabajó con Luis del Olmo y Carlos Herrera, como cronista parlamentario y analista de la actualidad. A su vez, el periodista colaboró en el varios programas de televisión, más concretamente en los formatos de María Teresa Campos como 'Día a día' (1996-2004) y 'Cada día' (2004-2005). Posteriormente también fue colaborador de 'Espejo público'.
La escritura, su otra pasión
Entre los títulos más representativos de su bibliografía se encuentran 'Noche de tahures', 'El reclamo', 'La rana mágica' y 'La novia', obras en las que dejó patente su estilo directo y su interés por retratar la realidad social y política de su tiempo. A ellas se suma 'La primera Manhattan', publicada en 2024 y considerada su último trabajo literario. En este libro, el autor quiso rendir un homenaje personal a su ciudad de origen, vinculando la obra con la memoria y las raíces de su querida Cuenca.