Muere Raúl del Pozo, reconocido periodista y cronista político, a los 89 años

Por Redacción | |

El periodista Raúl del Pozo, nacido el 25 de diciembre de 1936 en Mariana, Cuenca, ha fallecido a los 89 años. Considerado una figura destacada del periodismo español, deja un legado muy significativo construido a lo largo de más de cinco décadas de profesión en el mundo audiovisual.

Comenzó su trayectoria en el periodismo en 1960 en el Diario de Cuenca. Durante la década de 1970 también colaboró con Mundo Obrero y, en los años ochenta, trabajó en la revista Interviú. Fue precisamente en esa etapa cuando obtuvo el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez y el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo.

Raúl del Pozo, en una entrevista en 'En primicia' de TVE

Raúl del Pozo también fue una destacada figura de la radio, donde trabajó con Luis del Olmo y Carlos Herrera, como cronista parlamentario y analista de la actualidad. A su vez, el periodista colaboró en el varios programas de televisión, más concretamente en los formatos de María Teresa Campos como 'Día a día' (1996-2004) y 'Cada día' (2004-2005). Posteriormente también fue colaborador de 'Espejo público'.

La escritura, su otra pasión

Raúl del Pozo colaboraba en Onda Cero

En el ámbito literario,, publicando a lo largo de su vida cerca de una veintena de obras entre novelas y biografías. Su producción literaria abordó distintos géneros y estilos, combinando el relato con la mirada crítica y el tono periodístico que caracterizó buena parte de su carrera.

Entre los títulos más representativos de su bibliografía se encuentran 'Noche de tahures', 'El reclamo', 'La rana mágica' y 'La novia', obras en las que dejó patente su estilo directo y su interés por retratar la realidad social y política de su tiempo. A ellas se suma 'La primera Manhattan', publicada en 2024 y considerada su último trabajo literario. En este libro, el autor quiso rendir un homenaje personal a su ciudad de origen, vinculando la obra con la memoria y las raíces de su querida Cuenca.