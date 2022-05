Una semana después de que Olga Moreno rompiera su silencio tras su separación de Antonio David Flores, la segunda parte de la entrevista que concedió la andaluza ha salido a la luz. Moreno ha opinado sobre 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', llegando a poner en tela de juicio tanto a la docuserie como a Rocío Carrasco.

Olga Moreno, en 'Ahora, Olga'

"A mi familia la han destrozado", se leía en la portada de Semana. Moreno ha contado que lo último que le dijo a Antonio David Flores antes de marcharse a 'Supervivientes 2021' fue que lo amaba, pero que, a su vuelta, se "encontró" con una separación. La sevillana ha afirmado que, nada más regresar del reality, se dio cuenta de que su expareja era un "hombre destruido".

La docuserie de Rocío Carraco veía la luz en marzo de 2021 y cambiaba por completo la vida del clan Flores. La sevillana asegura que no ha visto la producción, pero que todo lo que ha ocurrido ha "destrozado" a su familia: "La gente no puede hacerse una idea de lo que se ha vivido en mi casa", declara. Además, Moreno se ha atrevido a cuestionar la veracidad del contenido, pese a que Carrasco se encargó de recopilar pruebas: "No me creo nada de lo que cuenta", sentencia.

Defiende a Antonio David Flores

La historia se vuelve a repetir. Pese a que afirmó sentirse rota por ver a su aún marido con otra mujer, Moreno ha vuelto a defenderlo a capa y espada. La empresaria no ha querido mojarse en si Carrasco es o no una "mujer maltratada", pero sí asegura conocer lo que tiene en su casa.

Además, la sevillana no solo lo ha defendido, sino que se ha compadecido. De esta manera, hizo alusión al "acoso" que habría recibido públicamente. A continuación, niega por completo que sea un "maltratador": "No mataría ni a una mosca", se ha atrevido a decir. Después de más de dos décadas juntos, Moreno afirmó que ha sido un "marido ejemplar", que le ha tratado "espectacular".