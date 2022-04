El miércoles 27 de abril, salían a la luz las primeras declaraciones de Olga Moreno tras su ruptura con Antonio David Flores y el salto a los medios de la relación del malagueño con Marta Riesco. Una entrevista ante la que Rocío Flores afirmó estar decepcionada con la sevillana, puesto que la había avisado un día después de haber acudido al cumpleaños de su padre. Apenas un día después, 'Sálvame' abordó las declaraciones de la joven Flores, momento en el que Kiko Hernández hizo una importante revelación: Antonio David había participado en las negociaciones de la exclusiva y ni siquiera lo había compartido con su primogénita.

Kiko Hernández se dirige a Rocío Flores al destapar información sobre Antonio David en 'Sálvame'

"Voy a soltar una bomba que va a ser... se van a dar cuenta ustedes de la tomadura de pelo de ayer, de lo que me he enterado esta mañana. Pero contrastado, ¿eh? A ver qué respondes a esto", anunciaba Hernández, en 'Sálvame', dirigiéndose a la joven Flores. El colaborador recordó entonces que "ayer vimos muy ofendida a Rocío Flores con Olga", para después asegurar hacia la madrileña que "tengo un mensaje para ti, cargado de información: Oa no fue la única que no te avisó de esa entrevista".

El colaborador desveló entonces que la sevillana "no te dijo nada, es verdad, pero tampoco te dijo nada tu padre y él lo sabía de primera fuente, lo sabía absolutamente todo". "¿Sabes por qué? Porque tanto Oa como Antonio David tuvieron una participación muy activa en las negociaciones de esta entrevista. Es más: los dos estuvieron en las instalaciones de la revista Semana negociando esta entrevista", añadió el colaborador. El madrileño animó entonces a la joven Flores, con ironía, a contar que "estás muy enfadada con Oa, pero que a papá lo salvamos, cuando era el que estaba negociando".

Kiko Hernández: "Antonio David sabía que Olga había dado una exclusiva y no se lo contó a su hija" #yoveosalvame pic.twitter.com/jSqJB5UhMM — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 28, 2022

"Apostaría hasta que Marta Riesco lo sabía"

"Ni papá ni Oa te han contado la verdad. Y es más, voy a contar un dato más: tanto Olga Moreno como Antonio David Flores como la señorita Rocío Flores comparten el mismo representante y él también sabía lo de la entrevista", lanzó Hernández, quien criticó de Flores que "todos sabían lo de la entrevista y tú ayer solo cargaste contra Oa. Pregúntate por qué".

Asimismo, el colaborador subrayó el hecho de que "Antonio David participó en la negociación de la entrevista donde decía que había traicionado a su mujer". "Y esto ya es de mi cosecha: yo apostaría hasta que Marta Riesco también lo sabía", remató el madrileño. Las declaraciones de Hernández desmentirían el mensaje que la propia Flores trasladó de parte de su padre en 'Ya son las ocho', el día antes, en el que el malagueño afirmaba que "yo sabía de la propuesta de la entrevista, pero no cuándo la iba a hacer y menos del contenido. Sé del contenido el lunes por la noche".