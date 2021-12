Pedro Sánchez se bate en una guerra de zascas con Buenafuente en el final de 'Late Motiv'

"Pedro Sánchez seguirá igual de guapo. Será de esos yayos guapos, de los que hacen anuncios de Nespresso. Que da rabia, tú te vas como descomponiendo y hay gente que sigue así. Esto lo digo aquí, pero que si lo tuviera delante, también se lo diría a la cara", decía Andreu Buenafuente en la despedida de 'Late Motiv'.

Acto seguido, el presidente del Gobierno, que no quiso faltar a la cita, aparecía en la gran pantalla del plató. "Como es tu último programa, aprovecho, porque cuenta como agenda de trabajo. Como eres Premio Nacional de Televisión, cuenta como asunto de Estado", bromeaba. "Muchas gracias, no quiero interrumpir todos los asuntos que hay. Solo le matizo, Presidente, que aunque esté hablando con un catalán, esto no cuenta como mesa de diálogo", llegaba el primer hachazo.

Pedro Sánchez y Andreu Buenafuente, en 'Late Motiv'

"Y en todo caso, Andreu, te diré en este último programa, habéis estado seis años, lo recordabas antes, haciendo chistes sobre mí. Con lo cual me vas a permitir que hoy sea mi turno", contraatacaba. "¿Quiere que el regidor le pida al público que se ría? Lo digo por si algún chiste no acaba de funcionar, para apoyar", volvía a la carga el catalán.

La lucha no había acabado y Sánchez no dudó en contestar. "Si hacen con mis chistes lo mismo que hacen con los tuyos, por mí encantado", despertaba los vítores del público. Buenafuente reconocía el ingenio del líder político: "Ahí me ha dado, ahí me ha dado", bromeaba. Tras la "batalla de gallos", el Presidente quiso mandar un emotivo mensaje.

Más allá de la broma

Pedro Sánchez quiso agradecer al presentador la labor del programa durante estos años de emisión. "Lo que quería trasladarte, porque soy un telespectador más de tu programa, es mi agradecimiento por todos estos años en los que has estado trabajando y promoviendo la cultura, la música en vivo, el cine, la comedia. Y quiero decirte que muchas noches, no solamente a mí, sino a muchos españoles, nos has hecho irnos a la cama con una sonrisa, y eso es un don que tú tienes y quería reconocerlo en ti y en todo el equipo", se despedía.