Las pensiones que cobran Manuela Carmena, Miguel Ríos, Clemente y Charo López

La noche del 31 de enero, 'Salvados' emitía su programa "Felices 70", dedicado a las personas mayores. Los invitados fueron Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, Miguel Ríos, cantante, Charo López, actriz, y Javier Clemente, exentrenador de fútbol. Entrevistados por Gonzo, los invitados revelaron cuánto cobraban de pensión al mes.

"Felices 70", el programa de 'Salvados' dedicado a los mayores

"Según las encuestas, la principal pensión de los mayores son las pensiones", mencionaba el presentador antes de preguntar directamente a sus invitados cuánto cobraban de pensión. Miguel Ríos comenzaba explicando que los músicos y artistas cotizaban poco: "Casi nunca estamos dados de alta. Creo que ahora no llego a 800 euros, pero claro, he ahorrado parte de lo que he ganado". López coincidía con él: "Los productores no cotizaron por mí. Cuando me he jubilado ha sido una sorpresa: 1350. Si viviera de la pensión... mal".

Manuela Carmena era la siguiente en pronunciarse, mencionando que cobraba 2400 euros al mes "líquidos". La exalcaldesa de Madrid resultó ser la que más cobraba en su jubilación, al explicar Clemente que "el fútbol entró tarde en lo de la cotización", además de haber vivido varios años fuera sin cotizar. El entrenador cobra actualmente 1280 euros de pensión. Al terminar la ronda, los invitados señalaron que no estaban en posición de hablar del tema, ya que todos habían ahorrado (y seguían recibiendo de otras inversiones) significativas cantidades de dinero.

Carmena responde a Cayetana Álvarez de Toledo

"Llegaste al poder con 70 y pico años", mencionaba Gonzo a Manuela Carmena. "Cayetana Álvarez de Toledo te llamaba abuelita senil; ¿Cómo llevabas eso?". Carmena respondía: "Cómo ya se han metido tanto conmigo desde tanto tiempo, ya no me importa. Me inspira curiosidad, pero en líneas generales no me ha importado nada". El presentador preguntaba a la exalcaldesa sobre por qué cree que se sucedían esos insultos, a lo que ella respondía tajante: "La derecha no estaba dispuesta a aceptar que hubiese un gobierno que no fuera de derechas en Madrid. Yo fui una víctima de esto".