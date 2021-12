Los días previos a la Navidad son agotadores y si no que se lo digan a Cynthia Martínez, que el 23 de diciembre fue sorprendida por 'Sálvame' mientras estaba echando una cabezada antes de entrar en directo. Carlota Corredera quería conocer la opinión de la antigua concursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' sobre su enfrentamiento con Alba Carrillo. Sin embargo, antes de saber su parecer, la presentadora tuvo que despertarla.

Cynthia Martínez, dormida en 'Sálvame'

"Perdona por haberte despertado", decía entre risas la gallega al sorprender a Martínez, quien, desde luego no tenía previsto entrar en directo en ese instante. La expareja de José Antonio Canales Rivera se mostró muy tranquila e incluso se negó a reconocer que estuviera dormida. "Estaba apoyada aquí, no estaba dormida, os estaba escuchando relajada", contestaba ella ante la incredulidad del resto de colaboradores.

Eso sí, poco tiempo después, ella misma demostraba lo despierta que estaba al ser preguntada por Alba Carrillo, a quien calificaba de "desquiciada, y su relación con Canales Rivera. "Alba no tiene nada que hacer con Canales porque a él no le gustan las mujeres desquiciadas", comentaba Martínez a la vez que aseguraba que ella no estaba celosa, simplemente no aguantaba que Carrillo se metiera con ella en plató y la descalificara "sin conocerla de nada".

Antonio David, la razón por la que Carrillo no se fía de Martínez

Está claro que la relación entre Alba Carrillo y Cynthia Martínez no es nada buena, pues en cuanto una oye el nombre de la otra, saltan chispas. Carlota Corredera ha desvelado la supuesta razón por la que la modelo no se fía de Martínez y ahí aparece el nombre de Antonio David Flores. "Alba nunca se fiaría de alguien que llegara a televisión de la mano de Antonio David", comentaba la presentadora, aunque Martínez ha dejado claro que no va a hablar de ese tema.