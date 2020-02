El presentador británico Phillip Schofield sale del armario tras 27 años casado con su mujer

Phillip Schofield, presentador del magacín matinal 'This Morning' de ITV, ha anunciado que es gay tras 27 años casado con su esposa. "Probablemente esto sea una sorpresa y lo entiendo, pero solo enfrentándolo y siendo honesto puedo encontrar paz en mi cabeza y un camino a seguir", ha reflexionado el británico a través de un comunicado en Instagram en el que agradece la "fuerza y apoyo" recibidos por parte de su esposa e hijas.

Phillip Schofield, presentador de 'This Morning' en ITV

"Esto es algo que ha provocado muchas conversaciones desgarradoras en mi casa. Hoy, con toda razón, ser gay es un motivo para celebrar y estar orgulloso", ha reivindicado para después lamentar el "dolor y confusión" causados a su familia. Schofield lleva casado con su esposa, Stephanie Lowe, desde 1993. Tienen dos hijas en común: Molly y Ruby, mayores de edad. "Esta decisión es esencial para mí y esencial para mi cabeza. Con cada persona a la que se lo cuento, mi cabeza se vuelve más y más ligera", ha añadido en su escrito.

Confesión en directo

"En este programa me he sentido asombrado por aquellos que han sido valientes y abiertos al afrontar su verdad, así que ahora era el momento de compartir la mía", ha explicado junto a su compañera Holly Willoughby este viernes 7 de febrero en el espacio matinal de ITV. A sus 57 años, Schofield ha hablado de un "conflicto interno" con el que no podía lidiar más en silencio: "Todo lo que puedes ser en tu vida es honesto contigo mismo".

"No sé cómo se lo tomará la gente, qué pensará", ha afirmado el presentador, seguro de que a partir de ahora, desde luego, se sentirá más libre. "Esto me ha estado molestando durante mucho tiempo. Me ha consumido y se había convertido en un problema en mi cabeza", ha reconocido antes de recibir el cariño incondicional de sus compañeros de programa.