Todos los presentadores confirmados para las Campanadas 2025-2026

Por Almudena M. Lizana |

Con el año llegando a su fin y tras unos primeros meses llenos de movimiento desde el arranque de la temporada televisiva, las cadenas ya están ultimando los detalles de sus Campanadas 2025-2026. Entre estos preparativos destaca la elección de los presentadores de televisión que acompañarán al público en los principales grupos de comunicación, siendo los encargados de despedir el 2025 con la audiencia y dar la bienvenida al 2026 tras las tradicionales uvas. A continuación, recogemos el listado de los presentadores confirmados que se vestirán de gala en nochevieja para recibir el Año Nuevo.

Mediaset España

Xuso Jones y Sandra Barneda en la rueda de prensa celebrada en Marchica

En Mediaset España, Sandra Barneda y Xuso Jones se unirán para decir adiós al 2025 en Mediaset España, que volverá a ser en simulcast para Telecinco y Cuatro. En esta ocasión, el grupo de comunicación ha apostado de nuevo por cambiar la mítica localización de la Puerta del Sol de Madrid, desplazándose a la estación de esquí de Formigal-Panticosa, del Grupo Aramón. De esta manera, la de 'La isla de las tentaciones' y el de 'Lo sabe, no lo sabe' acompañarán a la audiencia de Mediaset en el último día de 2025 desde la terraza de Marchica, su emblemático après-ski a pie de pistas antes de ceder el protagonismo al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego.

Atresmedia

Alberto Chicote y Cristina Pedroche cumplirán 10 años juntos dando las Campanadas

Atresmedia ha cambiado de estrategia en las Campanadas 2025-2026, apostando también por el simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer de la ya tradicional retransmisión conducida por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, donde la expectación por el vestuario y el mensaje que quiere transmitir con el look ya es algo imprescindible para muchos. El mítico dúo, que cumplirán ya diez años consecutivos despidiendo el año juntos para el grupo de comunicación, repetirá su enclave desde la Puerta del Sol de Madrid.

RTVE

Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Presentación de las Campanadas Canarias 2026

Tras las exitosas Campanadas de David Broncano Lalachus , Televisión Española ha confiado en otros dos rostros destacados del prime time de la cadena para recibir al 2026:también en simulcast. A pesar del parón por prescripción médica del director y presentador de ' Futuro imperfecto ', los informativos de Televisión Española aclararon que no afectarían a las Campanadas 2025-2026, que darán también desde la Puerta del Sol de Madrid.

En Canarias, una hora después, TVE ofrecerá también la despedida del año desde las Islas Canarias con una sonada ausencia, la del mítico presentador Roberto Herrera, que ha sido sustituido por el cantante St. Pedro. El finalista del Benidorm Fest 2024 acompañará a Nia Correia, quien ya tiene experiencia como presentadora de esta retransmisión, siendo este su cuarto año haciéndola. Además, la música será una parte importante de esta velada, ya que a la emisión se sumarán también tras las Campanadas Almácor y Mel Ömana, exparticipantes del Benidorm Fest, que harán un guiño especial por la quinta edición del festival desde la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife.

Autonómicas

Tras repasar los presentadores y presentadoras de las cadenas generalistas, ha llegado el momento de descubrir quiénes son los que despedirán el 2025 y darán la bienvenida al 2026 en las cadenas autonómicas. En TV3, la cadena catalana apuesta por tercer año consecutivo por la influencer Laura Escanes y el cantante Miki Núñez, que ya han demostrado en años anteriores la gran complicidad que existe entre ellos, protagonizando unas bonitas Campanadas.

Laura Escanes y Miki Nuñez

En Telemadrid, las personalidades elegidas para la retransmisión de la cadena madrileña son Poty Castillo, presentador de 'Sabor a Madrid', Mónica Martínez, que próximamente se pondrá al frente de 'Divino tesoro' para el prime time del canal, e Irene, una de las protagonistas de 'El camping', el formato de Elena Furiase en el que seis personas con síndrome de Down compartieron una convivencia de diez días llena de experiencias, retos y aprendizajes en plena naturaleza.

'El campo es nuestro' de Aragón TV gana un Ondas

Siguiendo con las cadenas autonómicas, Aragón TV rinde homenaje a uno de sus programas estrella: 'El campo es nuestro', que recibió el Premio Ondas al mejor contenido de proximidad. Cuando el equipo del formato recogió esta estatuilla, anunciaron también que iban a dar las Campanadas del canal junto a la periodista y presentadora Blanca Liso, que ha sido maestra de ceremonias de programas como 'Aragón en abierto', 'Jotalent' o 'Saboreando ando'.

María Fuster y Ferran Cano, presentadores de las Campanadas de À Punt

Para terminar este listado, À Punt ha confiado en María Fuster y Ferran Cano para dar las Campanadas 2025-2026. Y lo harán desde un sitio muy significativo, siendo la primera vez que lo hacen fuera de la ciudad de Valencia: desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel, conectando durante el programa con distintos puntos de la geografía valenciana.